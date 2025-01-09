  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
11 минут назад
Юлия Трепалина
14

Ученые предупредили о риске загрязнения наркотиками подержанных автомобилей

4.2

Приобретая машину на вторичном рынке, покупатели не всегда могут доподлинно узнать ее историю. Исследование австралийских ученых показало, что если в автомобиле ранее употребляли или перевозили метамфетамин, это может вести к потенциально опасному остаточному загрязнению поверхностей и воздуха в салоне.

Химия
# автомобиль
# загрязнение
# здоровье
# метамфетамин
# наркотики
# подержанные машины
взятие проб
Взятие проб из автомобиля / © Flinders University

Следы метамфетамина, оборот и применение которого в России запрещены, могут легко распространяться внутри автомобиля. Впоследствии третичное воздействие наркотического вещества способно вызывать головные боли, проблемы с дыханием, изменения в когнитивных функциях и поведении.

Однако научных данных о подобном загрязнении легковых машин недостаточно. Разобраться в вопросе взялись специалисты в области гигиены окружающей среды из Университета Флиндерса. Их статью недавно опубликовал журнал Forensic Chemistry.

С помощью серии тестов ученые определили степень загрязненности метамфетамином разных поверхностей и воздуха в двух автомобилях — седане Holden Cruze и кроссовере Subaru XV. Детали их истории в статье не приводятся, но отмечается, что ранее в машинах обнаружили свидетельства причастности к незаконной наркоторговле и употреблению метамфетамина: трубки для курения, больше двух сотен шприцов и другие предметы.

На исследование взяли мазки с приборных панелей, воздуховодов и дверных поверхностей на стороне водителя и пассажира. Кроме того, ученые собрали пробы воздуха: в одной из машин — в багажнике и в районе переднего пассажирского сиденья, а во второй — на заднем сиденье. В автомобиле, который позже планировали утилизировать, сделали срезы материалов — с сидений и подголовника, а также напольных покрытий.

В итоге метамфетамин обнаружили в 85% мазков с непористых и пористых поверхностей и в 93% срезанных в салоне материалов. Следы вещества нашли даже в третьем и четвертом мазках с пластиковых покрытий машин. Также его выявили во всех пробах воздуха из автомобилей.

По словам ученых, полученные результаты поднимают проблему возможного скрытого загрязнения наркотиками подержанных авто. Не зная о нем, новые владельцы подвергают опасности здоровье — свое и пассажиров.

Австралийские специалисты продолжают исследования в этой области. В новой серии тестов, которые проводят в контролируемых лабораторных условиях, они хотят точнее установить, к какому уровню остаточного загрязнения приводит курение метамфетамина в салоне машины. Ученые полагают, что результаты работы должны побудить к ужесточению правил продажи бывшего в употреблении транспорта и более тщательной проверке его состояния.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Химия
# автомобиль
# загрязнение
# здоровье
# метамфетамин
# наркотики
# подержанные машины
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
10 Янв
Бесплатно
Космическое будущее: от подготовки миссии на Марс до освоения космических ресурсов
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
10 Янв
900
Искусственный интеллект и машинное обучение: итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Янв
1500
Куда ползет улитка?
БИО-ФАКТ
Москва
Лекция
11 Янв
Бесплатно
Коммуникации в животном мире
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
11 Янв
900
Археологические итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
12 Янв
300
Свобода воли с точки зрения психиатра
Milmax Science
Казань
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Знакомство с Кузбассом
Русское географическое общество
Москва
Лекция
14 Янв
Бесплатно
И дум высокое стремленье
Библиотека № 237
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Древнегреческие политики и их мир
Лекторий Достоевский
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 15:23
Березин Александр

Полярные льды рассказали о том, насколько свинец снизил интеллект римлян

Древние римляне больше любого другого народа античности использовали свинец. Но среди историков нет единства относительно последствий этого. Одни ученые уверены, что широкое применение свинца должно было влиять на цивилизацию столь же негативно, как тетраэтилсвинцовая «эпидемия» в XX веке. Другие полагают, что жесткая вода блокировала стенки свинцовых труб и поэтому никакого массового отравления римлян свинцом просто не было. Новая научная работа привлекла образцы арктических льдов для решения вопроса. Оказалось, что даже без учета труб ситуация была очень непростой: ядовитым стал сам воздух.

История
# античность
# Древний Рим
# древняя история
# история
# свинец
Вчера, 19:57
Елизавета Александрова

В NASA предложили способы решения почти безнадежной проблемы доставки марсианского грунта

На дне марсианского кратера лежат капсулы с образцами грунта, в которых могут оказаться и следы жизни. Марсоход Perseverance заполняет пробирки одну за другой и оставляет на поверхности, но когда эта коллекция окажется в человеческих руках — большой вопрос: доставить образцы на Землю оказалось настолько сложно, что многие не верят в выполнимость такой задачи. Тем не менее в NASA недавно поделились несколькими идеями о том, как можно упростить и удешевить важную миссию.

Астрономия
# Mars Sample Return
# NASA
# Perseverance
# космос
# марс
# марсианские образцы
# марсианский грунт
# марсоходы
Позавчера, 19:10
Елизавета Александрова

Планетологи рассказали историю «поцелуя» Плутона и Харона

До сих пор считалось, что спутник, а вернее напарник, у Плутона появился так же, как Луна у Земли: из обломков катастрофического столкновения с другим небесным телом. Теперь планетологи перечеркнули этот сценарий и предложили другой: по их подозрениям, когда-то карликовая планета встретила Харона, «поцеловалась» с ним, и они временно образовали единое целое.

Астрономия
# двойные системы
# космос
# плутон
# спутники Плутона
# Харон
Позавчера, 15:23
Березин Александр

Полярные льды рассказали о том, насколько свинец снизил интеллект римлян

Древние римляне больше любого другого народа античности использовали свинец. Но среди историков нет единства относительно последствий этого. Одни ученые уверены, что широкое применение свинца должно было влиять на цивилизацию столь же негативно, как тетраэтилсвинцовая «эпидемия» в XX веке. Другие полагают, что жесткая вода блокировала стенки свинцовых труб и поэтому никакого массового отравления римлян свинцом просто не было. Новая научная работа привлекла образцы арктических льдов для решения вопроса. Оказалось, что даже без учета труб ситуация была очень непростой: ядовитым стал сам воздух.

История
# античность
# Древний Рим
# древняя история
# история
# свинец
Вчера, 19:57
Елизавета Александрова

В NASA предложили способы решения почти безнадежной проблемы доставки марсианского грунта

На дне марсианского кратера лежат капсулы с образцами грунта, в которых могут оказаться и следы жизни. Марсоход Perseverance заполняет пробирки одну за другой и оставляет на поверхности, но когда эта коллекция окажется в человеческих руках — большой вопрос: доставить образцы на Землю оказалось настолько сложно, что многие не верят в выполнимость такой задачи. Тем не менее в NASA недавно поделились несколькими идеями о том, как можно упростить и удешевить важную миссию.

Астрономия
# Mars Sample Return
# NASA
# Perseverance
# космос
# марс
# марсианские образцы
# марсианский грунт
# марсоходы
4 января
Михаил Орлов

Найден самый крупный из известных мезозавров

Мезозавры стали одними из первых позвоночных, которые вернулись в моря вскоре после выхода их предков на сушу. Они жили в конце палеозоя (накануне величайшего пермского вымирания) у берегов южного континента Гондвана — им соответствует современные Африка и Южная Америка. Мезозавров обычно считают небольшими, в среднем 0,7 метра в длину, однако новая статья в Fossil Studies описала гигантский образец из уругвайских лагерштеттов. Согласно оценкам, он был втрое длиннее большинства известных мезозавров.

Палеонтология
# биология
# океан
# палеозой
# рептилии
# эволюция
27.12.2024
ФизТех

Российские ученые разработали эффективные способы экранирования вольфрама от термоядерной плазмы

Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.

ФизТех
# висмут
# вольфрам
# термоядерная плазма
# термоядерный реактор
# термоядерный синтез
# экранирование
26.12.2024
Полина Меньшова

Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света

Согласно популярному утверждению, человеческая мысль — едва ли не самое быстрое, что существует в природе. Даже свет многие считают менее быстрым, поскольку он распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а мысль — «мгновенно». Однако новое исследование опровергло бытовую логику. Ученые из Калтеха измерили скорость, с которой человек обрабатывает информацию, и обнаружили, что основные когнитивные процессы во много раз медленнее не только распространения света, но и низкоскоростного интернета.

Биология
# мозг
# мозг — компьютер
# мысль
# мышление
13.12.2024
Юлия Трепалина

Ветеринары определили, когда у собак наступает старость

С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.

Биология
# ветеринария
# возраст
# домашние животные
# породы собак
# собаки
# старение
# старость
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые предупредили о риске загрязнения наркотиками подержанных автомобилей

    11 минут назад

  2. Астрофизики нашли джетам возможное объяснение

    4 часа назад

  3. Красный цвет одежды перестал помогать бойцам в контактных видах спорта

    7 часов назад

  4. Российские ученые спроектировали работу сетей 5G

    7 часов назад
Выбор редакции

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

4 января

Последние комментарии

Иван Колупаев
7 минут назад
Vitar, мозг это не про сторонников теорий заговора 😁 В частности лунного и вот теперь уже марсианского.

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Иван Колупаев
13 минут назад
Vladislav, лень искать материалы по радиозащите организмов ты ведь все равно в них не поверишь. Давно уже измерены уровни радиации при полете к Марсу

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Vlad Ok
22 минуты назад
Konstantin, мне совершенно не интересны нафталиновые сказки совкового агитпропа на новый лад в исполнении кремлевских лжецов пропагандонов и их инет

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Иван Колупаев
29 минут назад
А других способов отслеживания конечно не было 😁 Развертывание системы раннего предупреждения началось в 60-х

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Иван Колупаев
39 минут назад
Vitar, оптимист вы однако. Маск тоже оптимист но все же не до такой степени 🙄 раз призывает свернуть лунную программу. Вероятно он что-то знает о

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Сергей Мальцев
52 минуты назад
Вячеслав, а нам то он зачем этот гелий-3?

«Роскосмос» четвертый год подряд снижает число запусков

Сергей Мальцев
53 минуты назад
Сплошные рекорды и достижения)). Только почему то они мало кого впечатляют, ну кроме тех, конечно,которые их высасывают. Было отлично, ща неплохо, а

«Роскосмос» четвертый год подряд снижает число запусков

Александр Березин
54 минуты назад
Vlad, да, Байден же только своих детей отмазывает от тюрьмы, верно?

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Александр Березин
57 минут назад
Vlad, а я думал, что совковое бесхребетное существо -- это те, кто думает, что за критику Путина "карательные органы" России могут кому-то создать

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Вячеслав
1 час назад
Maxim, присваивать Луну не нужно. Гелий-3. Американцы скоро получат возможность добраться до Луны и у них будет средство доставки оборудования для

«Роскосмос» четвертый год подряд снижает число запусков

Слава Хмелев
1 час назад
Я 5 лет разрабатывал такой двигатель, хотел патент получить.... А тут на тебе.... Какой то американец НАСА задвинул такой же проект..... Жалко... Но у

NASA вложится в разработку ядерной установки, которая позволит собирать образцы с межзвездных объектов

Александр Березин
1 час назад
Александр, металлургия стала лучше древнеримского уровня в Европе уже в Новое время. На остальные народы свинец влиял так же по силе -- по всей

Полярные льды рассказали о том, насколько свинец снизил интеллект римлян

Александр Березин
1 час назад
Фуат, европейские (а на европейское происхождение указывают изотопы свинца, см. новость) и в ту эпоху -- нет, не имели.

Полярные льды рассказали о том, насколько свинец снизил интеллект римлян

Dmitriy Dorian
2 часа назад
Дмитрий, ну что тут подробнее? Квантовые процессы в принципе не укладываются в понятную нам логику классического мира. И где пролегает граница

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

Dmitriy Dorian
2 часа назад
Дмитрий, здесь уместнее понятие "супервентности". Супервентно ли сознание на мозге или нет — это тоже тема отдельных дискуссий, и однозначного

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

Dmitriy Dorian
2 часа назад
Дмитрий, если мы сейчас углубимся в тему агностицизма, то это нас никуда не приведёт в обсуждении основной темы. Я не разделяю спекуляции о

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

Dmitriy Dorian
2 часа назад
Дмитрий, любые "определения" и описания концепции "свободы воли" относятся только к условно психически здоровым людям, ну там, +-1 или 2 сигмы в

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

Dmitriy Dorian
2 часа назад
Дмитрий, ну вы не разделяете — это ваше право. В лучшем случае вы можете подвести логическое и/или физическое обоснование под те взгляды, которые

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

Dmitriy Dorian
2 часа назад
Levgeniy, нет смысла тратить время на попытку понять маргинальные теории людей, не занимающихся научными исследованиями, потому что эти измышления не

«Подавленный» рост галактических скоплений намекнул на новую физику

Maxim Leo
2 часа назад
Вячеслав, Денег могут не давать из-за СВО. Роскосмос же занимается производством боевых ракет. Видимо, переориентировали)

«Роскосмос» четвертый год подряд снижает число запусков

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно