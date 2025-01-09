Ученые предупредили о риске загрязнения наркотиками подержанных автомобилей

Приобретая машину на вторичном рынке, покупатели не всегда могут доподлинно узнать ее историю. Исследование австралийских ученых показало, что если в автомобиле ранее употребляли или перевозили метамфетамин, это может вести к потенциально опасному остаточному загрязнению поверхностей и воздуха в салоне.

Следы метамфетамина, оборот и применение которого в России запрещены, могут легко распространяться внутри автомобиля. Впоследствии третичное воздействие наркотического вещества способно вызывать головные боли, проблемы с дыханием, изменения в когнитивных функциях и поведении.

Однако научных данных о подобном загрязнении легковых машин недостаточно. Разобраться в вопросе взялись специалисты в области гигиены окружающей среды из Университета Флиндерса. Их статью недавно опубликовал журнал Forensic Chemistry.

С помощью серии тестов ученые определили степень загрязненности метамфетамином разных поверхностей и воздуха в двух автомобилях — седане Holden Cruze и кроссовере Subaru XV. Детали их истории в статье не приводятся, но отмечается, что ранее в машинах обнаружили свидетельства причастности к незаконной наркоторговле и употреблению метамфетамина: трубки для курения, больше двух сотен шприцов и другие предметы.

На исследование взяли мазки с приборных панелей, воздуховодов и дверных поверхностей на стороне водителя и пассажира. Кроме того, ученые собрали пробы воздуха: в одной из машин — в багажнике и в районе переднего пассажирского сиденья, а во второй — на заднем сиденье. В автомобиле, который позже планировали утилизировать, сделали срезы материалов — с сидений и подголовника, а также напольных покрытий.

В итоге метамфетамин обнаружили в 85% мазков с непористых и пористых поверхностей и в 93% срезанных в салоне материалов. Следы вещества нашли даже в третьем и четвертом мазках с пластиковых покрытий машин. Также его выявили во всех пробах воздуха из автомобилей.

По словам ученых, полученные результаты поднимают проблему возможного скрытого загрязнения наркотиками подержанных авто. Не зная о нем, новые владельцы подвергают опасности здоровье — свое и пассажиров.

Австралийские специалисты продолжают исследования в этой области. В новой серии тестов, которые проводят в контролируемых лабораторных условиях, они хотят точнее установить, к какому уровню остаточного загрязнения приводит курение метамфетамина в салоне машины. Ученые полагают, что результаты работы должны побудить к ужесточению правил продажи бывшего в употреблении транспорта и более тщательной проверке его состояния.

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