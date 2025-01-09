  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
6 минут назад
Елизавета Александрова
103

Астрофизики нашли джетам возможное объяснение

4.8

От многих черных дыр и молодых массивных звезд идут огромные потоки вещества под названием релятивистские струи. Они порой протягиваются на тысячи световых лет, и ученые давно пытаются разобраться, что поддерживает их четкую структуру на таких расстояниях. Недавно астрономы рассмотрели звезду, которая только формируется и при этом испускает такие же плазменные струи, какие исходят от черных дыр. В итоге ученые пришли к выводу, что конструкция этих потоков держится на каркасе магнитных полей.

Астрономия
# космос
# магнитные поля
# протозвезды
# релятивистский джет
# Черные дыры
Галактика М87 с идущей из ее центра релятивистской струей
Галактика М87 с идущей из ее центра релятивистской струей / © NASA/STScl/WikiSky

Когда рядом с черной дырой скапливается особенно много вещества, она начинает притягивать и вбирать его с такой силой, что оказывается физически не в состоянии «съесть» все сразу, и часть вещества разлетается от нее прочь в две противоположные стороны от обоих полюсов. Возникают эффектные плазменные потоки, которые получили название релятивистских струй.

Один из самых ярких примеров — струя, бьющая в нашу сторону из центра галактики М87, где скрывается черная дыра массой в несколько миллиардов Солнц. Поток с противоположной стороны, конечно, тоже есть, просто его плохо видно. Зато, к примеру, галактика Центавр А расположена по отношению к нам так удачно, что прекрасно прослеживаются обе струи.

Так «фонтанировать» могут не только черные дыры, но и очень молодые, на самом деле еще рождающиеся звезды — так называемые протозвезды. Происходит это с ними в целом по той же самой причине — вокруг них вращается диск притягиваемого вещества, и его там столько, что часть, опять же, разлетается от полюсов звезды.

Но астрофизики давно поняли, что это не чисто механический процесс: с какой бы силой плазма ни вылетала, она должна быстро рассеиваться в космической пустоте, и тем не менее что-то удерживает ее в очень сконцентрированном виде на больших расстояниях.

Как это работает, попытались объяснить астрофизики из Мексики, Аргентины, Испании и Индии в своей недавней статье для журнала The Astrophysical Journal Letters. Они пришли к выводу, что частицы в релятивистских струях движутся вдоль спиральных силовых линий магнитного поля. По словам исследователей, самое убедительное доказательство этого наблюдают в потоке, или, как его еще называют, джете, сверхмассивной черной дыры в галактике М87. Но ученым важно было понять, действует ли точно такой же механизм в струях, идущих от протозвезд.

Это оказалось очень трудно, потому что от их джетов в основном исходит тепловое излучение, то есть свечение от нагрева, а для отслеживания магнитного поля в них нужно излучение, возникающее по другим причинам. Благодаря высокочувствительной технике все же удалось выбрать подходящую цель: протозвезду в объекте IRAS 18162-2048, расположенную примерно в пяти с половиной тысячах световых лет от нас в направлении созвездия Стрельца.

Объект IRAS 18162-2048, в котором расположена массивная протозвезда с летящими от нее струями плазмы / © Meli thev

От нее, как нетрудно догадаться, тоже исходят плазменные струи, и удалось установить, что они вращаются: вещество в них движется по закручивающимся спиралям. По мнению астрофизиков, эти спирали и есть силовые линии магнитных полей внутри потока, которые закручиваются по мере вращения диска окружающего звезду вещества.

Ученые предполагают, что это универсальный принцип возникновения любых плазменных джетов вне зависимости от массы и энергии их источника. Споры об истинной природе релятивистских струй идут уже не первое десятилетие, поэтому весьма вероятно, что и новая работа встретит возражения сторонников альтернативных гипотез.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# космос
# магнитные поля
# протозвезды
# релятивистский джет
# Черные дыры
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
10 Янв
Бесплатно
Космическое будущее: от подготовки миссии на Марс до освоения космических ресурсов
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
10 Янв
900
Искусственный интеллект и машинное обучение: итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Янв
1500
Куда ползет улитка?
БИО-ФАКТ
Москва
Лекция
11 Янв
Бесплатно
Коммуникации в животном мире
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
11 Янв
900
Археологические итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
12 Янв
300
Свобода воли с точки зрения психиатра
Milmax Science
Казань
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Знакомство с Кузбассом
Русское географическое общество
Москва
Лекция
14 Янв
Бесплатно
И дум высокое стремленье
Библиотека № 237
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Древнегреческие политики и их мир
Лекторий Достоевский
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 15:23
Березин Александр

Полярные льды рассказали о том, насколько свинец снизил интеллект римлян

Древние римляне больше любого другого народа античности использовали свинец. Но среди историков нет единства относительно последствий этого. Одни ученые уверены, что широкое применение свинца должно было влиять на цивилизацию столь же негативно, как тетраэтилсвинцовая «эпидемия» в XX веке. Другие полагают, что жесткая вода блокировала стенки свинцовых труб и поэтому никакого массового отравления римлян свинцом просто не было. Новая научная работа привлекла образцы арктических льдов для решения вопроса. Оказалось, что даже без учета труб ситуация была очень непростой: ядовитым стал сам воздух.

История
# античность
# Древний Рим
# древняя история
# история
# свинец
Вчера, 19:57
Елизавета Александрова

В NASA предложили способы решения почти безнадежной проблемы доставки марсианского грунта

На дне марсианского кратера лежат капсулы с образцами грунта, в которых могут оказаться и следы жизни. Марсоход Perseverance заполняет пробирки одну за другой и оставляет на поверхности, но когда эта коллекция окажется в человеческих руках — большой вопрос: доставить образцы на Землю оказалось настолько сложно, что многие не верят в выполнимость такой задачи. Тем не менее в NASA недавно поделились несколькими идеями о том, как можно упростить и удешевить важную миссию.

Астрономия
# Mars Sample Return
# NASA
# Perseverance
# космос
# марс
# марсианские образцы
# марсианский грунт
# марсоходы
Позавчера, 19:10
Елизавета Александрова

Планетологи рассказали историю «поцелуя» Плутона и Харона

До сих пор считалось, что спутник, а вернее напарник, у Плутона появился так же, как Луна у Земли: из обломков катастрофического столкновения с другим небесным телом. Теперь планетологи перечеркнули этот сценарий и предложили другой: по их подозрениям, когда-то карликовая планета встретила Харона, «поцеловалась» с ним, и они временно образовали единое целое.

Астрономия
# двойные системы
# космос
# плутон
# спутники Плутона
# Харон
Позавчера, 15:23
Березин Александр

Полярные льды рассказали о том, насколько свинец снизил интеллект римлян

Древние римляне больше любого другого народа античности использовали свинец. Но среди историков нет единства относительно последствий этого. Одни ученые уверены, что широкое применение свинца должно было влиять на цивилизацию столь же негативно, как тетраэтилсвинцовая «эпидемия» в XX веке. Другие полагают, что жесткая вода блокировала стенки свинцовых труб и поэтому никакого массового отравления римлян свинцом просто не было. Новая научная работа привлекла образцы арктических льдов для решения вопроса. Оказалось, что даже без учета труб ситуация была очень непростой: ядовитым стал сам воздух.

История
# античность
# Древний Рим
# древняя история
# история
# свинец
Вчера, 19:57
Елизавета Александрова

В NASA предложили способы решения почти безнадежной проблемы доставки марсианского грунта

На дне марсианского кратера лежат капсулы с образцами грунта, в которых могут оказаться и следы жизни. Марсоход Perseverance заполняет пробирки одну за другой и оставляет на поверхности, но когда эта коллекция окажется в человеческих руках — большой вопрос: доставить образцы на Землю оказалось настолько сложно, что многие не верят в выполнимость такой задачи. Тем не менее в NASA недавно поделились несколькими идеями о том, как можно упростить и удешевить важную миссию.

Астрономия
# Mars Sample Return
# NASA
# Perseverance
# космос
# марс
# марсианские образцы
# марсианский грунт
# марсоходы
4 января
Михаил Орлов

Найден самый крупный из известных мезозавров

Мезозавры стали одними из первых позвоночных, которые вернулись в моря вскоре после выхода их предков на сушу. Они жили в конце палеозоя (накануне величайшего пермского вымирания) у берегов южного континента Гондвана — им соответствует современные Африка и Южная Америка. Мезозавров обычно считают небольшими, в среднем 0,7 метра в длину, однако новая статья в Fossil Studies описала гигантский образец из уругвайских лагерштеттов. Согласно оценкам, он был втрое длиннее большинства известных мезозавров.

Палеонтология
# биология
# океан
# палеозой
# рептилии
# эволюция
27.12.2024
ФизТех

Российские ученые разработали эффективные способы экранирования вольфрама от термоядерной плазмы

Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.

ФизТех
# висмут
# вольфрам
# термоядерная плазма
# термоядерный реактор
# термоядерный синтез
# экранирование
26.12.2024
Полина Меньшова

Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света

Согласно популярному утверждению, человеческая мысль — едва ли не самое быстрое, что существует в природе. Даже свет многие считают менее быстрым, поскольку он распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а мысль — «мгновенно». Однако новое исследование опровергло бытовую логику. Ученые из Калтеха измерили скорость, с которой человек обрабатывает информацию, и обнаружили, что основные когнитивные процессы во много раз медленнее не только распространения света, но и низкоскоростного интернета.

Биология
# мозг
# мозг — компьютер
# мысль
# мышление
13.12.2024
Юлия Трепалина

Ветеринары определили, когда у собак наступает старость

С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.

Биология
# ветеринария
# возраст
# домашние животные
# породы собак
# собаки
# старение
# старость
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Астрофизики нашли джетам возможное объяснение

    6 минут назад

  2. Красный цвет одежды перестал помогать бойцам в контактных видах спорта

    3 часа назад

  3. Российские ученые спроектировали работу сетей 5G

    4 часа назад

  4. В NASA предложили способы решения почти безнадежной проблемы доставки марсианского грунта

    Вчера, 19:57
Выбор редакции

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

4 января

Последние комментарии

EeeEeeEee
17 минут назад
Толченов, так есть же внп и внд. А банки— это основа экономики. Почитайте википедию что-ли, или забейте на ютубе «экономика за 30 минут»—интересное

Инфографика: что будет с мировой экономикой в 2025 году

Vitar Peresmeshnik
34 минуты назад
Иван, собственно рапторы, супх и старшип, на финишной прямой. Учитывая что свежий запуск супх14 января, уже с имитацией нагрузки идут. Их во всю

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Илья Дубовик
49 минут назад
Британские антропологи))

Красный цвет одежды перестал помогать бойцам в контактных видах спорта

Vitar Peresmeshnik
54 минуты назад
Vlad, посмотрим на эту "практически готовую" по итогам, в апреле. Как и на запуск демки от спэйсХ. Пока Маск активно тестирует суперхжви, которая и

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Anthony Khakhalov
1 час назад
Шамиль, https://icmos.ru/news/rezident-oez-texnopolis-moskva-zapustil-v-seriyu-rossiiskuyu-mikrosxemu-dlya-umnyx-sistem

«Роскосмос» показал первые снимки, сделанные спутником «Ресурс-П» № 5

Vitar Peresmeshnik
2 часа назад
Vlad, в Гугле забанили? "в ноябре 2024 года сообщалось, что запуск лунного посадочного модуля RESILIENCE, который компания ispace координирует со SpaceX,

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Иван Колупаев
2 часа назад
Vitar, существенный недостаток токамаков (а китайский проект он и есть) это огромный расход энергии на удержание плазмы. Пока нет прорывов в создании

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Лана Пренципал
2 часа назад
сергей, так этот... и ранение-то получил по-дурацки. Вздумал праздновать день рождения вблизи линии фронта. В ресторане толпу... и накрыло. Хоть селфи

«Роскосмос» четвертый год подряд снижает число запусков

Dimas Dimas
2 часа назад
Равшан, чипы на Тайване не делают по американским технологиям, это свое производство с своим исследовательским институтом промышленных

«Роскосмос» показал первые снимки, сделанные спутником «Ресурс-П» № 5

Vitar Peresmeshnik
2 часа назад
Иван, Китай, проект "Искусственное солнце". Не факт что получится, но они очень стараются. Соответственно, китайская космическая программа

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Vitar Peresmeshnik
2 часа назад
Vladislav, мы можем легко отследить факт полета ракеты до Марса. Это не является чем-то сложным и сделать подобное сможет почти любой астроном-любитель

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Dimas Dimas
2 часа назад
Виталий, из 10 топ компаний 1-е место мирового рынка естественно занимает TSMC (Тайвань) с долей выпуска более 50% всего мирового выпуска

«Роскосмос» показал первые снимки, сделанные спутником «Ресурс-П» № 5

сергей козловский
2 часа назад
Vlad, Тут есть над чем ржать, сразу офисный планктон видно, Да я одну пулю получил в булку , раздробило таз , мне было совсем не смешно

«Роскосмос» четвертый год подряд снижает число запусков

rvmk rvmkai
3 часа назад
Дмитрий, выжившие будут завидовать мёртвым.

Названы страны, которые переживут последствия глобальной ядерной войны

rvmk rvmkai
3 часа назад
Новозеландские учёные считают,что их острова не пострадают. Ну и Австралию спасли заодно.При чём тут Исландия,непонятно. Идиоты.

Названы страны, которые переживут последствия глобальной ядерной войны

Butcher
3 часа назад
Александр, Вероятно учитывались направения ветров

Названы страны, которые переживут последствия глобальной ядерной войны

Вячеслав
3 часа назад
Vlad, можно подумать, у Борисова дела круче идут. На эту должность нужно спеца ставить типа Крикалева, а не провинившихся премьер-министров. Хотя

«Роскосмос» четвертый год подряд снижает число запусков

Butcher
3 часа назад
Сейчас местный графонман расскажет, что не будет никакой ядерной зимы

Названы страны, которые переживут последствия глобальной ядерной войны

Newartix Mirrorman
3 часа назад
Дмитрий, звучит как "выживут успешные - не успешные не выживут". Спасибо Кэп. А как богатство поможет выжить в стычке с рейдерами?

Названы страны, которые переживут последствия глобальной ядерной войны

Иван Колупаев
3 часа назад
Vitar, а что в Артемиде готово по контрактам Маска? Дрэгоны это хорошо но это корабли для МКС и к программе Артемида они отношения не имеют. По

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно