  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
5 минут назад
Мария Азарова
25

Эксперимент показал, как живые новогодние деревья влияют на состав воздуха в комнате

4.3

До сих пор ученые не до конца понимали, как меняется химический состав воздуха и что происходит с выбросами летучих органических веществ, когда рождественское дерево срубают и ставят в помещении. Этот пробел решили восполнить сотрудники инженерной лаборатории Национального института стандартов и технологий США.

Химия
# воздух
# елка
# летучие органические вещества
# ЛОС
# монотерпены
# Новый год
# хвойные растения
# химический состав
Новогодняя елка
Обычную елку поместили в герметичную камеру на 17 дней, чтобы отслеживать и измерять выделяемые ею химические вещества / © M. King/NIST

Традиция собираться у наряженного дерева существовала еще в дохристианские времена, в частности у кельтов и славян, а впоследствии ее «переоткрыли» в Германии в начале XVI века. В итоге современные жители многих стран в ноябре-декабре ставят у себя в домах искусственную елку — неотъемлемый символ Рождества и Нового года. В России, к примеру, этот обычай соблюдают 77% граждан, в США — примерно 94 миллиона человек.

Новогоднее (или рождественское) дерево может быть искусственным — из пленки ПВХ, пластика либо лески. В последние годы такие елки становятся все популярнее: по данным Американской ассоциации рождественских елок, в 2021 году ненастоящие деревья предпочли 84% жителей США, соблюдающих эту традицию.

Тем не менее живые елки еще находят своих клиентов, поэтому сотрудники инженерной лаборатории Национального института стандартов и технологий в Гейтерсберге — подразделения Управления по технологиям США, одного из агентств американского Министерства торговли — решили прояснить, какие летучие органические вещества (ЛОС) и в каком объеме выделяет украшенное новогоднее дерево. Статья с результатами опубликована в журнале Indoor Environments.

В естественной среде, на открытом воздухе, хвойные деревья выделяют монотерпены — природные углеводороды. Эти органические соединения играют важную роль в регулировании качества воздуха в лесах. Помимо этого, монотерпены выделяются из строительных материалов, освежителей воздуха, свечей, средств личной гигиены и так далее. Они известны своими ароматами сосны, цитрусовых или другими «природными» запахами. Монотерпены, выделяемые потребительскими товарами и хвойными деревьями, могут вступать в реакцию с озоном (O3), образовывая побочные продукты: например, альдегиды (формальдегид и ацетальдегид), органические кислоты, перекись водорода, вторичный органический аэрозоль и гидроксильные радикалы.

«Жители зданий вдыхают O3, а также переносимые по воздуху побочные продукты. Известно, что некоторые из них (формальдегид и органические пероксиды) токсичны и могут выступать сильными раздражителями дыхательных путей. Авторы предыдущих исследований пришли к выводу, что высокие концентрации таких побочных продуктов вызывают неблагоприятные респираторные эффекты, но их воздействие меньше при типичных уровнях содержания в помещении. Долгосрочные последствия для здоровья остаются неопределенными», — добавили авторы статьи.

По их словам, логично предположить, что выбросы терпенов от рождественских елок, особенно в присутствии O3, могут ухудшить качество воздуха в помещении.

Хотя ученые ранее измеряли выбросы ЛОС от хвойных деревьев на открытом воздухе, мало что известно о том, что происходит когда такое дерево находится в доме. Американские инженеры решили поставить эксперимент: используя масс-спектрометр с реакцией переноса протона, они оценили уровни монотерпенов, выделяемых срубленной дугласовой пихтой.

Пихта, с которой проводили эксперимент / © Indoor Environments

Дерево высотой 1,76 метра на 17 суток оставляли в ведре с водой в камере и подвергали воздействию O3 извне примерно по 12 часов в день — так специалисты стремились понять, какие вторичные продукты будут образовываться при поступлении наружного воздуха. Его температура составляла один градус Цельсия, а в камере было плюс 22 градуса при относительной влажности 49,4 процента.

Чтобы сымитировать домашнюю обстановку и соблюсти традиции, пихту украсили тремя гирляндами и направили на нее четыре светодиода мощностью 1600 люмен. Суммарная мощность ламп составляла 52 ватта, они работали примерно по 12 часов ежедневно на протяжении всего эксперимента.

Какие ЛОС выделяла пихта при воздействии озона / © Indoor Environments

Согласно результатам, дерево выделяло не только монотерпены, но и окисленные ЛОС, — всего удалось выявить 52 различных иона. Скорость их выделения достигала максимума в первый день, что можно сравнить с распылением освежителя воздуха, и значительно — в 12 раз — снижалась на третьи сутки.

Когда в камеру поступал озон, он вступал в реакцию с монотерпенами, образуя побочные продукты, в частности формальдегид. Концентрация монотерпенов после этого падала еще большое, а уровень формальдегида рос, что влияло на химический состав воздуха в помещении. Тем не менее его количество оставалось относительно небольшим — примерно одна часть на миллиард.

Исследователи предупредили, что для людей, чувствительных к ЛОС, свежесрубленные новогодние деревья могут стать одной из причин слезотечения, особенно в первые часы после установки в комнате. В таких случаях лучше открывать окно либо оставить елку на балконе (или в другом проветриваемом помещении) на три дня. 

«Для большинства людей это не должно вызывать серьезного беспокойства. Так что у меня дома по-прежнему будет рождественская елка», — подытожил Дастин Поппендик, ведущий автор исследования.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Химия
# воздух
# елка
# летучие органические вещества
# ЛОС
# монотерпены
# Новый год
# хвойные растения
# химический состав
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
26 Дек
Бесплатно
Форпосты в космосе
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
26 Дек
600
Скандинавская средневековая баллада: наследие эпохи викингов
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
26 Дек
Бесплатно
Романские языки: история и современность
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
26 Дек
500
Античные памятники на территории Черногории
Центр «Архэ»
Онлайн
27 Дек
700
Ботаника. Великолепие растительной жизни
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
27 Дек
500
Грузинские новогодние традиции
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
27 Дек
Бесплатно
Принц Шарль-Жозеф де Линь
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
28 Дек
Бесплатно
Музеи мира: Лувр
КЦ «Зодчие»
Москва
Лекция
28 Дек
Бесплатно
Ракетопланы и люди: «Буран» и другие. Взгляд со стороны медицины и психологии
Твой сектор космоса
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Сегодня, 07:33
Мария Азарова

Инженеры изобрели вибрирующую «таблетку», обманывающую желудок 

Новая капсула для перорального приема активируется при погружении в желудочный сок и вибрирует, создавая иллюзорное растяжение желудка. Размеры устройства — 31 на 10 миллиметров, оно имеет крошечный мотор и серебряно-оксидную батарею.

Медицина
# диета
# желудок
# похудение
8 часов назад
Алиса Гаджиева

Битву змеи и лягушки посчитали следом неизвестного языческого культа

Раннесредневековая бронзовая фурнитура аварского пояса навела ученых на мысль, что разные народы Центральной и Восточной Европы были связаны одной тайной системой верований.

История
# аварский каганат
# археология
# металлургия
# мифология
# средневековье
# темные века
Вчера, 10:03
Руслан Руслан

Теория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения науки

Реакция наших читателей на недавнюю смерть академика Алексея Старобинского показала, что в русскоязычном научпопе нет текстов, поясняющих, почему многие ученые в последние годы отвернулись от теории инфляции и почему даже один из ее основоположников перестал считать ее научной. При этом от корректности или некорректности этой теории зависит само будущее Вселенной. Мы решили восполнить этот пробел, дав перевод текста физика Сабины Хоссенфельдер на эту тему. Итак, что не так с космической инфляцией с точки зрения современной физики?

С точки зрения науки
# инфляционная космология
# космологии
# физика
Выбор редакции
22 декабря
Ольга Иванова

Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.

Hi-Tech
# искусственный интеллект
# Мадонна
# машинное обучение
# Рафаэль
# Христос
# художник
21 декабря
Дарья Губина

Звезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему 2,5 миллиона лет назад

Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# кратная звезда
# облако Оорта
21 декабря
МГПУ

В МГПУ рассказали, почему одаренные дети не всегда становятся великими людьми

История знает немало вундеркиндов, чьи незаурядные способности ярко проявились в раннем возрасте. Однако далеко не всем из них удается впоследствии реализовать свой потенциал гения. Зачастую одаренность так и остается в виде «тлеющих угольков». Опираясь на научные данные, Александр Савенков, доктор педагогических и психологических наук, профессор, директор Института педагогики и психологии образования МГПУ рассказал, что именно определяет, раскроет ли одаренный ребенок свой потенциал во взрослой жизни или нет.

МГПУ
# iq
# дети
# дети алкоголиков
# интеллект
# креативность
# одаренность
1 декабря
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
21 декабря
Дарья Губина

Звезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему 2,5 миллиона лет назад

Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# кратная звезда
# облако Оорта
22 декабря
Ольга Иванова

Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.

Hi-Tech
# искусственный интеллект
# Мадонна
# машинное обучение
# Рафаэль
# Христос
# художник
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Эксперимент показал, как живые новогодние деревья влияют на состав воздуха в комнате

    5 минут назад

  2. Двести научных работ показали, как морковь влияет на риск рака

    2 часа назад

  3. Биологи узнали, как медузы восстанавливают свои щупальца в рекордные сроки

    5 часов назад

  4. В Пермском Политехе рассказали о том, как устроен фейерверк

    5 часов назад
Выбор редакции

Первые роды косатки в неволе в России: врачи и ученые рассказали Naked Science о рисках

8 часов назад

Последние комментарии

Sam Dowson
6 минут назад
Там ещё пара-тройка стартапов занимаются гиперлупом.

Несбыточная мечта: проект транспортной системы Илона Маска закрылсяНесбыточная мечта: проект транспортной системы Илона Маска закрылся

Максим Стрельцов
14 минут назад
Что алкогольное, что безалкогольное пиво - по сути разные сорта известной субстанции 👎 В мире сотни других, вкусных и полезных напитков. Гораздо

Безалкогольное пиво назвали потенциальным источником патогеновБезалкогольное пиво назвали потенциальным источником патогенов

Raziyat Sheykhova
2 часа назад
Появилась статья, когда на Москвариум начали катить бочку. Решение о строительстве было принято незамедлительно, ок. Но строился то он не один год.

Первые роды косатки в неволе в России: врачи и ученые рассказали Naked Science о рискахПервые роды косатки в неволе в России: врачи и ученые рассказали Naked Science о рисках

Дмитрий Филимонов
2 часа назад
Питон Удав, Это еще что! Если посчитать, сколько поят и одевают певцов, музыкантов, актеров, писателей, спортсменов... 5% фермеров, которые всех

Теория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения наукиТеория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения науки

Иван Колупаев
3 часа назад
Alexey U, так выйди вон какие проблемы.

В МГПУ рассказали, почему одаренные дети не всегда становятся великими людьмиВ МГПУ рассказали, почему одаренные дети не всегда становятся великими людьми

Иван Колупаев
3 часа назад
Alexey U, теперь понятно чего вас в школе не любили. Ладно, не буду заострять, какое мне в конце-концов дело до чьих-то застарелых обидок.

В МГПУ рассказали, почему одаренные дети не всегда становятся великими людьмиВ МГПУ рассказали, почему одаренные дети не всегда становятся великими людьми

Alexey U
4 часа назад
Иван Колупаев, извини ТЕ, заколупал уже.

В МГПУ рассказали, почему одаренные дети не всегда становятся великими людьмиВ МГПУ рассказали, почему одаренные дети не всегда становятся великими людьми

Alexey U
4 часа назад
И. Колупаев, что вы ко мне пристали? Это не я ваш комментарий комментировал, а вы мой. Со своими комплексами, шизиками и психами сами разбирайтесь, и

В МГПУ рассказали, почему одаренные дети не всегда становятся великими людьмиВ МГПУ рассказали, почему одаренные дети не всегда становятся великими людьми

Alexey U
4 часа назад
И. Колупаев, не надо ничего для этого воспринимать всерьёз. Вообще всё пропускать мимо себя. Иначе крыша поедет.

В МГПУ рассказали, почему одаренные дети не всегда становятся великими людьмиВ МГПУ рассказали, почему одаренные дети не всегда становятся великими людьми

Alexey U
4 часа назад
Гена Пастухов, ну так нужно было, чтобы у меня остальные успели списать. На уроке или лекции уже не спишешь.

В МГПУ рассказали, почему одаренные дети не всегда становятся великими людьмиВ МГПУ рассказали, почему одаренные дети не всегда становятся великими людьми

ראובן פיאטיגורסקי
4 часа назад
Тайные системы верования! Это так модно теперь. Учёные-конспирологи Иржи, Стефан и Войтех не зря едят свой хлеб.

Битву змеи и лягушки посчитали следом неизвестного языческого культаБитву змеи и лягушки посчитали следом неизвестного языческого культа

AutoCAD imho
4 часа назад
Гена Пастухов, в чем заключается слабоумие?

«Мы с вами всего один пиксель, если обнимемся». Разговор про работу геодезиста с Александром Савиловым«Мы с вами всего один пиксель, если обнимемся». Разговор про работу геодезиста с Александром Савиловым

Александр Березин
5 часов назад
Николай Марченко, у нас эта проблема пока ограничена темой здоровья, где антиваксеры были всегда сильны (к сожалению). На Западе речь идет о более

Теория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения наукиТеория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения науки

Иван Колупаев
5 часов назад
Тетенька и пенис? Тайный секретный культ 😅

Битву змеи и лягушки посчитали следом неизвестного языческого культаБитву змеи и лягушки посчитали следом неизвестного языческого культа

Михаил Пермяков
5 часов назад
Рептилоиды же! Ггггг

Битву змеи и лягушки посчитали следом неизвестного языческого культаБитву змеи и лягушки посчитали следом неизвестного языческого культа

Daniiar Yusupov
6 часов назад
а KPF это разве не три разных человека?

Лучшие небоскребы 2023 года по версии архитектурного журнала DezeenЛучшие небоскребы 2023 года по версии архитектурного журнала Dezeen

Кирпань Николай
6 часов назад
Мемы про жабогадюкинг оказываются имеют древние корни...

Битву змеи и лягушки посчитали следом неизвестного языческого культаБитву змеи и лягушки посчитали следом неизвестного языческого культа

Николай Марченко
6 часов назад
"нарастающий в последние годы кризис доверия людей к научному сообществу на Западе" - Не только на Западе; достаточно вспомнить разгул мракобесия в

Теория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения наукиТеория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения науки

John Oakland
6 часов назад
А. Березин, понятно, спасибо, но осознать, что пространство состоит из ничего довольно сложно. Буду дальше размышлять 😉

Теория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения наукиТеория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения науки

Александр Березин
8 часов назад
Александр Бутюгин, то, что мы имеем, мы ценим и так. Впрочем, это не отменяет того факта, что колонизация других систем людьми все равно неизбежна,

Теория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения наукиТеория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения науки

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить