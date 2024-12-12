Праздник к нам приходит: ученые рассказали, как выбрать безопасную гирлянду

Сложно представить декабрь без ярких огней гирлянд. Ими украшают новогодние елки, дома и квартиры, витрины магазинов и улицы городов. Эксперты Пермского Политеха рассказали, как выбрать безопасную и энергосберегающую гирлянду, почему лучше не размещать ее на штору, зачем нужна отметка EAC и что она значит, как праздничное украшение может привести к аллергическим реакциям, головным болям и ухудшению самочувствия, какие параметры стоит проверить, выбирая устройство на улицу, в чем преимущество гирлянд на батарейках и как вредят зрению и психике резкие и частые вспышки разных цветов.

Устройство праздничной гирлянды

Практически любая гирлянда состоит из шнура питания с вилкой, блока управления режимами свечения, патронов с лампами и соединительных проводов.

«Для питания гирлянды от электросети, как правило, используют распространенные в быту провода в поливинилхлоридной изоляции с медными жилами, что позволяет обеспечить оптимальное соотношение их потребительских свойств и стоимости. В качестве ламп могут применяться как светодиодные, так и лампы накаливания, патроны для ламп гирлянд чаще всего используют пластиковые, реже (для ламп большей мощности) – керамические или карболитовые. Блок управления – это небольшая электронная плата с кнопкой переключения режимов в пластиковом корпусе», – поясняет Иван Калинин, старший преподаватель кафедры микропроцессорных средств автоматизации Пермского Политеха.

По словам эксперта, если сравнивать лампы с одинаковым значением светового потока (количества излучаемого света), то LED-гирлянды однозначно будут потреблять меньшее количество электроэнергии и, соответственно, меньше нагреваться. В LED-лампах источником света выступает светодиод или светодиодная матрица, отсюда и название LED (Light-emitting diode). По сравнению с традиционными лампами накаливания такая конструкция позволяет существенно снизить потребляемый ток, уменьшить ее размеры, повысить ее устойчивость к механическим воздействиям и увеличить срок службы.

«Если сравнивать потребление электроэнергии у традиционных и LED-ламп, то оно, как правило, отличается в несколько раз. Например, светодиодная гирлянда на 50 ламп для домашней елки будет потреблять ориентировочно до 0,2 кВт.ч при условии круглосуточного использования, в то время как такое же украшение, но с лампами накаливания может потреблять уже до 0,8 кВт.ч при тех же условиях. Длительность работы новогоднего декора, как правило, не ограничивается по времени, но рекомендуется отключать ее от сети на то время, когда она не используется, как и любое другое электрооборудование», – отмечает Иван Калинин.

Залог спокойного праздника

Эксперт утверждает, что безопасность гирлянды зависит от качества ее сборки и соблюдения правил эксплуатации. У праздничного украшения обязательно должна быть инструкция на русском языке и отметка EAC – знак о соответствии товара требованиям Евразийского экономического союза. Провода не должны иметь видимых повреждений: трещин, растяжений, заусениц. От вилки до ближайшей лампочки расстояние шнура должно составлять не менее 1,5 метра. Мощность гирлянды можно определить в ее технических характеристиках, указанных в инструкции, на упаковке или бирке около вилки изделия.

Обязательно проверяйте гирлянду в магазине, чтобы работали заявленные производителем режимы, и горели лампочки. Не стоит включать ее дома сразу после прихода с улицы. Ей нужно дать полежать около 30 минут. Внезапный переход от минусовых температур к теплу может вызвать конденсат, который приведет к коротким замыканиям и поломкам.

Остерегайтесь едкого запаха из коробки

По мнению эксперта, стоит воздержаться от покупки декоративных изделий, от которых слышится резких и неприятный запах.

«Едкий запах от гирлянд может исходить из-за использования производителем некачественных материалов для изготовления пластиковых деталей или изоляции проводов. Такой запах свидетельствует о выделении в воздух различных токсичных веществ и может привести к нежелательным аллергическим реакциям, головным болям, ухудшению самочувствия», – говорит Иван Калинин.

У работающей гирлянды может появиться запах от плавления изоляции проводов или пластиковых деталей. Повреждение или брак устройства способны стать причиной пожара. Рекомендуется немедленно отключить его от сети и проветрить помещение.

Домашний декор. На что обратить внимание?

«Всегда надежно крепите гирлянду, избегая перекручивания и натяжения проводов. Не используйте гвозди, скрепки или другие острые предметы. Они могут повредить изоляцию и проводить ток. Для собственной безопасности рекомендуется подключать гирлянду к розетке только после того, как она будет полностью установлена», – отмечает Ростислав Юдин, инженер кафедры микропроцессорных средств автоматизации Пермского Политеха.

Многие дизайнеры рекомендуют пускать гирлянду по контуру штор или размещать прямо на тюль. Однако такие идеи не могут гарантировать безопасность.

«Электрические декорации из маленьких лампочек, выпускаемые раньше, считались пожароопасными, быстро нагревались, часто перегорали, их нельзя было оставлять без присмотра. Качественные украшения нового поколения с LED-лампами практически не выделяют тепла. Но с точки зрения пожарной безопасности гирлянду не стоит располагать так, чтобы она соприкасалась с бумагой, деревом или легковоспламеняемыми тканями. Важно помнить, что это электроприборы и малейшее нарушение изоляции проводов может привести к мгновенному возгоранию», – отмечает Ростислав Юдин.

Отличие домашних гирлянд от уличных

Для уличных гирлянд чаще всего используют устойчивые к атмосферным воздействиям провода и элементы.

«Патроны ламп и блок управления должны обладать повышенной влагозащищенностью, а провода – усиленной изоляцией, устойчивой к сырости и воздействию солнца. Рекомендуется при покупке уличных украшений обращать внимание на класс пылевлагозащиты IP: для декораций, размещаемых под навесом, где нет снега, дождя и сильных порывов ветра, достаточно класса не ниже IP44. Для гирлянд, размещаемых под открытым небом в зимнее время – не ниже IP56», – отмечает Иван Калинин, старший преподаватель кафедры микропроцессорных средств автоматизации Пермского Политеха.

Если хочется размещать украшения без каких-либо ограничений, то правильно будет подобрать гирлянду со степенью защиты IP67.

Гирлянды на батарейках

Питаясь от батареек, новогоднее украшение может работать где угодно: на даче, во дворе и даже в лесу. Главным преимуществом перед классической гирляндой станет низкое напряжение и защита от перегрузки, что особенно важно для дома, в котором живут дети и питомцы.

«Основная опасность гирлянд связана с риском поражения электрическим током при повреждении изоляции проводов или неисправности розетки с напряжением сети 220 Вольт. Работа на батарейках обеспечивает низкое напряжение, поэтому если произойдет короткое замыкание, сила тока будет значительно меньше, а вероятность серьезных последствий», — ниже, объясняет Ростислав Юдин инженер кафедры микропроцессорных средств автоматизации ПНИПУ.

Кроме того, декор на батарейках обычно имеет более короткие и менее запутанные провода, что снижает вероятность их повреждения и замыкания.

Мерцающие огни

Любой искусственный источник света пульсирует. Для человека безопасной считается пульсация светового потока до 20 процентов. Например, в современных качественных LED-лампах коэффициент составляет менее пяти процентов, что согласно санитарным нормам, является максимально допустимым значением для рабочих мест, оснащенных персональными компьютерами. Для сравнения, в классической лампе накаливания показатель достигает 5–10 процентов, а в люминесцентных лампах — 30–40.

«Важно помнить, что не все мерцающие гирлянды одинаково вредны. Огни с мягким и редким мерцанием менее опасны, чем с резкими и частыми вспышками разных цветов. Для снижения риска негативного воздействия, рекомендуется использовать украшения с низкой интенсивностью света, ограничивать время пребывания в непосредственной близости от них и обеспечить достаточное освещение другими источниками света, чтобы избежать резких контрастов. При появлении симптомов утомления глаз или других неприятных ощущений необходимо прекратить воздействие мерцающего света», – рекомендует Ростислав Юдин, инженер кафедры микропроцессорных средств автоматизации Пермского Политеха.

Огни также следует выключать за пару часов до сна, либо уменьшать в них содержание света коротковолнового сине-фиолетового диапазона, чтобы не нарушать циркадные биоритмы, суточный цикл сна-бодрствования.

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ПНИПУ 902 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.