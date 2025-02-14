  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
11 минут назад
ФизТех
13

Ученые расширили понимание обобщений моделей математической физики

4.4

Международный коллектив ученых из России и Китая представил исследование, посвященное W-представлениям для многосимвольных статистических сумм и их β-деформаций. Исследование расширит наше понимание обобщений известных моделей математической физики, таких как гипергеометрические функции Гурвица.

ФизТех
# математическая физика
# модели
# тау-функции
# функции
Обобщение гипергеометрической тау-функции Гурвица и его связь с прикладными моделями и методами / © Авторский контент Lu-Yao Wang

Работа опубликована в журнале Physics Letters B. В последние годы наблюдается значительный прогресс в понимании связи между W-представлениями для тау-функций и суперинтегрируемостью матричных моделей. Эти исследования открывают новые горизонты в теоретической физике, особенно в области матричных моделей и их приложений в статистической механике и теории поля. Однако, несмотря на достигнутые успехи, многие темы, такие как многокомпонентные распределения, статистические суммы и их интегральные представления, оставались недостаточно изученными. 

Тау-функции – это специальные функции, которые играют ключевую роль в теории интегрируемых систем и в статистической механике. Для описания таких систем, как квантовые поля или статистические модели твердого тела, используются матричные модели. W-представления позволяют описывать классы тау-функций и их связи с матричными моделями, предоставляя удобный инструмент как для аналитического исследования таких моделей, так и для численного моделирования.

Целью недавнего исследования было обобщение W-представлений для многосимвольных статистических сумм. Ученые обобщили уже известные модели и построили интегральные представления для таких сумм, что может привести к новым открытиям в области матричных моделей и их приложений. 

Исследование включало в себя несколько ключевых этапов. Во-первых, были построены обобщения W-представлений на произвольное количество временных переменных, что позволяет более гибко подходить к описанию физических систем-. Во-вторых, были предложены интегральные представления для статсумм, которые описываются тензорными и многоматричными моделями с многоследовыми взаимодействиями. В-третьих, была исследована β-деформация W-представлений.

«Наше исследование подчеркивает важность W-представлений и их обобщений для понимания сложных физических систем. Мы надеемся, что наши результаты станут основой для будущих исследований в этой области. В дальнейшем необходимо изучить связь W-представлений с другими математическими структурами, такими как алгебры Ли и группы симметрий», — рассказал Александр Пополитов,  научный сотрудник лаборатории математической и теоретической физики МФТИ.

Обобщения W-представлений позволяют более глубоко понять связи между различными физическими моделями и расширить существующие теории.

Они могут быть применены в разработке новых моделей для описания квантовых систем и статистической механики, для решения задач квантовых вычислений, углубления нашего понимания  фазовых переходов и критических явлений.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ФизТех
441 статей
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), известен также как Физтех — ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин. Расположен в городе Долгопрудном Московской области, отдельные корпуса и факультеты находятся в Жуковском и в Москве.
Показать больше
ФизТех
# математическая физика
# модели
# тау-функции
# функции
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Фев
900
Итоги 2024 года в зоологии беспозвоночных
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Фев
Бесплатно
Происхождение вкусов: как любовь к еде сделала нас людьми
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
14 Фев
600
Физиология любви
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
15 Фев
1000
Наш скелет
Medio Modo
Москва
Лекция
15 Фев
Бесплатно
Изображение человека: автопортрет или инфографика?
Дарвиновский музей
Москва
Лекция
15 Фев
Бесплатно
Челябинский метеорит
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
15 Фев
Бесплатно
Медицинский зодиак: какой след оставили в медицине животные китайского календаря
ВДНХ
Москва
Лекция
15 Фев
1200
Зачем эволюции нужны женщины?
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
15 Фев
1200
Крокодиловые эксперименты
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 15:14
Елизавета Александрова

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
# события приливных разрушений
Вчера, 14:42
Елизавета Александрова

В Солнечной системе заподозрили наличие объектов из Альфы Центавра

Астрономы рассчитали, сколько небесных тел могло прилететь в Солнечную систему от соседних звезд, расположенных в четырех световых годах от нас. Выяснилось, что такие объекты не только должны навещать нас, но и, вероятно, присоединяются ко множеству наших «местных» комет и астероидов. По расчетам, вокруг Солнца может обращаться около миллиона довольно крупных объектов из системы Альфы Центавра.

Астрономия
# космос
Вчера, 19:12
Татьяна

Медики связали потерю вкуса с риском преждевременной смерти

Благодаря органам чувств человек получает информацию об окружающем мире. Один из главных источников — язык, где расположены вкусовые сосочки. Это рецепторы, передающие информацию о вкусе пищи в мозг. Потеря вкуса может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Анализ, проведенный учеными из Китая и Швеции, показал, что ощущение утраты вкуса во второй половине жизни связано с повышенным риском смерти от всех причин.

Медицина
# вкусовые ощущения
# здравоохранение
# смертность
# США
# хронические заболевания
Позавчера, 15:14
Елизавета Александрова

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
# события приливных разрушений
10 февраля
Андрей

На почти полном скелете плезиозавра, хранившемся в музее 80 лет, обнаружили кожу и чешую

Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.

Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
# чешуя
# Юрский период
10 февраля
Елизавета Александрова

В космосе открыли суперструктуру диаметром более миллиарда световых лет

Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.

Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
31 января
Березин Александр

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.

Климат
# Европа
# природный газ
# санкции
# СПГ
Позавчера, 15:14
Елизавета Александрова

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
# события приливных разрушений
10 февраля
Андрей

На почти полном скелете плезиозавра, хранившемся в музее 80 лет, обнаружили кожу и чешую

Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.

Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
# чешуя
# Юрский период
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 62

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно