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35 минут назад
Юлия Трепалина
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Зоологи выяснили, зачем белухи меняют форму лба

5.1

Ученые давно заметили у белух уникальную для китообразных способность менять форму специальной жировой подушки на лбу — так называемой акустической линзы, или мелона, служащего для эхолокации. Для чего животные так делают, до сих пор мало изучалось. Объяснить феномен взялись специалисты в области зоонаук и ветеринарии из Род-Айлендского университета (США).

Биология
# белуха
# китообразные
# коммуникация
# мимика
# поведение животных
Белуха
Дрессированная белуха демонстрирует способность произвольно менять форму жировой подушки на лбу из расслабленного положения (a) в вытянутое вперед (b) и сдвинутое назад (с) / © J.T. Richard et al., Animal Cognition 2024

Исследователи на протяжении года изучали две пары белух (двух самцов и двух самок) в морском аквариуме Mystic Aquarium в Коннектикуте (США), фиксируя их поведение на видео. Кроме того, зоологи дополнительно наблюдали за тремя группами белух обоего пола в канадском парке развлечений с морскими животными Marineland. В итоге ученые пришли к выводу, что изменение формы лба у белух — это способ визуальной коммуникации.

Многие млекопитающие используют при общении мимику, сигнализируя с ее помощью о своих эмоциях и намерениях. У китообразных такой возможности практически нет: их лицевые мышцы находятся под плотной, напоминающей резину, кожей, которая менее эластична, чем, например, у собак или обезьян. Однако зубатые киты вида Delphinapterus leucas, похоже, научились обходить это препятствие, выработав альтернативный мимике способ подавать коммуникативные знаки сородичам — меняя форму мелона.

За время наблюдений за белухами исследователи зарегистрировали 2570 эпизодов изменения формы лба. Как правило, это случалось во время взаимодействий с другими белухами, когда животные находились в зоне прямой видимости. Характер общения при этом мог варьироваться от игривого и любовного до агрессивного. Также зоологи отметили, что самцы меняли форму мелона втрое чаще самок.

В зависимости от того, что происходило с мелоном, ученые выделили пять типов изменения его формы: уплощение, приподнятие, сдавливание, выпячивание и тряска. Наблюдения показали, что некоторые виды поведения часто сочетались с той или иной формой лба. Например, во время брачных ритуалов белухи обычно уплощали мелон или встряхивали им, энергично двигая головой.

Впрочем, исследователи пока не смогли достоверно установить, меняют ли белухи форму мелона намеренно, либо это происходит у них рефлекторно, в связи с другими повадками. Также ученые еще не расшифровали точное значение этих сигналов, хотя заметили взаимосвязь между поведением и определенной формой лба.

Изменение формы мелона у белух / © J.T. Richard et al., Animal Cognition 2024

Работа американских зоологов, недавно опубликованная в журнале Animal Cognition, — важный шаг в более полном понимании коммуникации белух. Это очень социальные животные, использующие для общения более 50 разнообразных звуковых сигналов: свист, визг, щебетание, клекот, скрежет, пронзительный крик и даже рев. Помимо этого, белухи применяют «язык тела» — шлепки по воде хвостовыми плавниками.

Судя по всему, изменение формы мелона — еще одна разновидность взаимодействия этих высокоинтеллектуальных морских млекопитающих, вероятно, связанная с их системой спаривания, заключили авторы исследования.

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Биология
# белуха
# китообразные
# коммуникация
# мимика
# поведение животных
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# вейпы
# курение
# свинец
# уран
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35 минут назад
Юлия Трепалина

Зоологи выяснили, зачем белухи меняют форму лба

Ученые давно заметили у белух уникальную для китообразных способность менять форму специальной жировой подушки на лбу — так называемой акустической линзы, или мелона, служащего для эхолокации. Для чего животные так делают, до сих пор мало изучалось. Объяснить феномен взялись специалисты в области зоонаук и ветеринарии из Род-Айлендского университета (США).

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# антарктида
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