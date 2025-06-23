Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Косатки сделали «мочалки» из водорослей и потерли друг друга
Ученые не раз описывали, как живущие в дикой природе приматы, слоны и птицы изготавливали и применяли орудия, но о подобных примерах среди морских животных сообщалось реже. Недавно американские и британские исследователи китов наблюдали такое поведение у косаток: млекопитающие использовали обрывки водорослей по аналогии с мочалкой — в процессе взаимного груминга.
В статье, вышедшей в журнале Current Biology, речь идет о находящихся под угрозой исчезновения южных резидентных косатках. Их популяция, в которой насчитывается менее 80 животных, обитает в водах Тихого океана в районе между берегами Британской Колумбии (Канада) и штатом Вашингтон (США).
Отслеживая этих морских млекопитающих с помощью БПЛА весной-летом 2024 года, ученые заметили необычные взаимодействия между ними. Косатки зубами отрывали стебли бурых водорослей вида Nereocystis luetkeana, подплывали с ними к кому-то из сородичей, а затем прижимались и терлись о партнеров, так, чтобы фрагмент водоросли оказался зажат между телами.
Подобные действия могли быть как непродолжительными, так и длиться по несколько минут, повторяясь в разных вариациях. Например, случайно потеряв водоросль, одна из косаток опять подбирала ее и возобновляла контакт. Также партнеры могли меняться ролями, по очереди подхватывая обрывок водоросли.
Специалисты считают, что это форма социального груминга у косаток: таким образом животные помогают чиститься друг другу. Похожие игры океанологи уже наблюдали у других китов, правда, в тех случаях животные действовали самостоятельно: подбирали плавающие морские водоросли, накручивали их на себя и терлись о них.
В исследовании о южных резидентных косатках ученые задокументировали 30 эпизодов парного груминга с водорослями. Поведение демонстрировали представители обоих полов, всех социальных и возрастных групп. Такие контакты чаще наблюдали между близкородственными особями или животными одного возраста. Также исследователи установили, что к ним стремились косатки с более выраженными признаками линьки (сбросом омертвевшей кожи), что подтверждает версию о гигиенической функции.
По словам специалистов, хотя поведение оказалось довольно распространенным, такие примеры у косаток выявили впервые. Авторы новой работы предположили, что эта манера может быть уникальной для южной резидентной популяции. Сделать открытие помогла съемка с помощью беспилотников, что подчеркивает их пользу для подобных наблюдений.
«Обнаружить, что косатки не только использовали, но также изготавливали орудия, и применяли эти предметы таким образом, о котором ранее еще не сообщалось у морских млекопитающих, было невероятно волнующе», — заявили исследователи.
Нарастающий в последние десятки лет пластиковый кризис многие годы пытались решить наращиванием вторичной переработки пластика. Ученые выяснили, что такие переработанные полимеры негативно повлияли на развитие подопытных животных.
В последнее время в некоторых развитых странах наблюдается тенденция к тому, что женщины предпочитают рожать первого ребенка в возрасте 40 лет и старше. Но счастье материнства, как показали авторы новой научной работы, могут омрачить тревожные последствия. Исследователи из Швеции изучили историю нескольких сотен тысяч родов и рассказали о рисках для здоровья малышей, появившихся на свет у женщин в позднем возрасте.
Боеголовки, размещенные на орбите, наносят удар быстро и по любой точке Земли — широко расхожая и в корне неверная картина. О планах космического базирования боеголовок пишут СМИ и спорят в интернете. Однако их размещение на орбите не дает боевых преимуществ: напротив, оно намного проигрывает МБР в эффективности. Разберемся, почему это так.
Выбросы углекислого газа, которые возникнут при сжигании доказанных запасов ископаемого топлива всего 200 компаний, будут настолько велики, что для их компенсации нужны новые леса в десятки миллионов квадратных километров. По крайней мере, так считают авторы новой научной работы. Однако исследование их предшественников ставит эти выводы под серьезное сомнение.
Нарастающий в последние десятки лет пластиковый кризис многие годы пытались решить наращиванием вторичной переработки пластика. Ученые выяснили, что такие переработанные полимеры негативно повлияли на развитие подопытных животных.
Исследователи из Новой Зеландии посчитали угрозу для озонового слоя при достижении землянами хотя бы пары тысяч ракетных запусков в год. По их расчетам, он должен начать существенно деградировать. Интересно, что Илон Маск планирует несколько тысяч запусков ежегодно, то есть даже больше. Несмотря на это, некоторые проблемы в работе делают ее выводы далеко не бесспорными.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.
В ЮФУ придумали новый остроумный способ тестировать ИИ на способность работать в реальных ситуациях использования русского языка. Исследователи искусственного интеллекта из МИИ ИМ ЮФУ предлагают использовать интеллектуальные языковые игры, как пример — заставлять ИИ отвечать на вопросы из архива телевикторины «Что? Где? Когда?» и «Своей игры». Инициативу прокомментировал опытный игрок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Центробежные силы цифровизации все время стараются выкинуть нас из центра общества к его периферии — превратить в маргинала. Опасно ли это? Разговор с Григорием Консоном и Виталием Зотовым
Постчеловеческое будущее: кто займет место устаревшего Homo Sapiens
Человечество глупеет?
Стон Земли
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии