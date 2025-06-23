Косатки сделали «мочалки» из водорослей и потерли друг друга

Ученые не раз описывали, как живущие в дикой природе приматы, слоны и птицы изготавливали и применяли орудия, но о подобных примерах среди морских животных сообщалось реже. Недавно американские и британские исследователи китов наблюдали такое поведение у косаток: млекопитающие использовали обрывки водорослей по аналогии с мочалкой — в процессе взаимного груминга.

В статье, вышедшей в журнале Current Biology, речь идет о находящихся под угрозой исчезновения южных резидентных косатках. Их популяция, в которой насчитывается менее 80 животных, обитает в водах Тихого океана в районе между берегами Британской Колумбии (Канада) и штатом Вашингтон (США).

Отслеживая этих морских млекопитающих с помощью БПЛА весной-летом 2024 года, ученые заметили необычные взаимодействия между ними. Косатки зубами отрывали стебли бурых водорослей вида Nereocystis luetkeana, подплывали с ними к кому-то из сородичей, а затем прижимались и терлись о партнеров, так, чтобы фрагмент водоросли оказался зажат между телами.

Подобные действия могли быть как непродолжительными, так и длиться по несколько минут, повторяясь в разных вариациях. Например, случайно потеряв водоросль, одна из косаток опять подбирала ее и возобновляла контакт. Также партнеры могли меняться ролями, по очереди подхватывая обрывок водоросли.

Специалисты считают, что это форма социального груминга у косаток: таким образом животные помогают чиститься друг другу. Похожие игры океанологи уже наблюдали у других китов, правда, в тех случаях животные действовали самостоятельно: подбирали плавающие морские водоросли, накручивали их на себя и терлись о них.

В исследовании о южных резидентных косатках ученые задокументировали 30 эпизодов парного груминга с водорослями. Поведение демонстрировали представители обоих полов, всех социальных и возрастных групп. Такие контакты чаще наблюдали между близкородственными особями или животными одного возраста. Также исследователи установили, что к ним стремились косатки с более выраженными признаками линьки (сбросом омертвевшей кожи), что подтверждает версию о гигиенической функции.

По словам специалистов, хотя поведение оказалось довольно распространенным, такие примеры у косаток выявили впервые. Авторы новой работы предположили, что эта манера может быть уникальной для южной резидентной популяции. Сделать открытие помогла съемка с помощью беспилотников, что подчеркивает их пользу для подобных наблюдений.

«Обнаружить, что косатки не только использовали, но также изготавливали орудия, и применяли эти предметы таким образом, о котором ранее еще не сообщалось у морских млекопитающих, было невероятно волнующе», — заявили исследователи.

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Юлия Трепалина 707 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.