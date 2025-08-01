Биологи проследили за парной тактикой охоты косаток на сельдь

Ученые с помощью оснащенных камерами дронов пронаблюдали за группой из 26 косаток в прибрежных водах севера Норвегии. Во время охоты на косяки мигрирующей сельди китообразные объединялись в пары и совершали подводные удары хвостом, чтобы оглушать добычу.

В научной литературе немало исследований о групповой охоте косаток — самых крупных представителей семейства дельфиновых. Изощренные тактики охоты стаей позволяют этим животным нападать на добычу, чьи размеры превосходят их собственные: к примеру, на синих китов и даже таких грозных хищников, как белые акулы.

Однако когда речь идет не о морских гигантах, а о мелкой рыбе вроде атлантической сельди, косатки могут предпочитать не групповое, а парное взаимодействие с кем-то из сородичей. Такая тактика тоже повышает результативность охоты и имеет свои особенности, следует из статьи, вышедшей недавно в журнале Current Biology.

В основу научной работы легли данные видеонаблюдений за группой из 26 косаток в прибрежных водах севера Норвегии. Для съемок, которые проходили зимой 2016-2017 годов, использовали дроны с камерами сверхвысокой четкости (4K).

Анализ видео показал, что во время охоты на косяки мигрирующей сельди косатки делали подводные удары хвостом, чтобы оглушать проворную добычу. Скоординированные действия дуэтом помогали увеличить «улов»: животные находились в месте кормежки вдвое дольше, чем когда охотились поодиночке.

Кадры парной охоты косаток / © Paolo Domenici et al., Current Biology, 2025

Обычно для действий в паре более крупная и, вероятно, старшая по возрасту косатка объединялась с кем-то из сородичей поменьше и помоложе. Атакуя сельдь, хищники подплывали к косяку с двух сторон под определенными углами. Одна из косаток преграждала путь пытающейся уплыть сельди, а другая, как правило большего размера, била хвостом в воде по скоплению рыб.

Хотя акустических записей во время наблюдений не вели, ученые предположили, что косатки, скорее всего, координировали поведение с помощью вокализаций, как бывает и при групповой охоте.

Самцы косаток практиковали парную охоту чаще, чем самки, но разобраться в причинах этого предстоит в будущих исследованиях. Также специалисты заметили, что при выборе партнера некоторые животные отдавали предпочтение определенным сородичам. Это может быть связано с их более тесными социальными связями или близким родством. Чаще выходя на охоту вместе, косатки совершенствовали технику, что обеспечивало им еще больший успех в плане добычи.

Сделанные открытия подчеркивают важную роль социальной организации, долговременных связей и развивающего обучения при выработке тактик совместной охоты у этих морских млекопитающих, заключили ученые.

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Юлия Тарасова 754 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.