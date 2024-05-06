Россия впервые в истории проведет учения нестратегических ядерных сил

«По поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, Генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота», — сообщил сегодня утром официальный телеграм-канал Министерства обороны России.

Учения будут включать комплекс мероприятий по «практической отработке вопросов подготовки и применения» нестратегического ЯО. Задача учений — поддержка готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия. Цель — реакция и обеспечение территориальной целостности и суверенитета государства «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».

Вероятно, под нестратегическим ЯО имеется в виду тактическое ядерное оружие (ТЯО) — тактические ядерные боеприпасы для поражения крупных целей и скоплений сил противника на фронте и в ближайших к нему тылах.

Главным отличием стратегического ЯО от тактического обычно называют мощность — тротиловый эквивалент ТЯО, который по большинству классификаций, как правило, не превышает нескольких килотонн, а зачастую имеет и меньше одной килотонны. Тем не менее однозначного определения ТЯО нет, не существует четкой границы между стратегическим и нестратегическим ядерным оружием. Кроме того, исходя из открытых данных, у России нет ядерного оружия мощностью менее 50 килотонн. То есть, если придерживаться количественного критерия, то тактического ядерного оружия у нашей страны нет, что явно указывает на неполноту такого критерия.

Дополнительным отличием одного от другого также может служить носитель. Предполагается, что ТЯО должно развертываться на носителях, которые не предназначены для действий на больших дистанциях в тысячи километров (как у межконтинентальных баллистических ракет или крылатых ракет большой дальности). Но из-за значительной унифицированности современных видов вооружений принципиальных помех к установке тактических ядерных боеприпасов на стратегические носители нет.

Считается также, что ТЯО предназначено для применения вблизи линии фронта, а не глубоких тылов неприятеля. Но понятно, что ядерный боеприпас может нести на себе и стратегический бомбардировщик. Например, российский Ту-160 несет до 12 Х-102. Правда, мощность ядерной боевой части этой крылатой ракеты — одна мегатонна, а дальность — более 5000 километров, что затрудняет ее классификацию как «тактического» оружия.

В теории ТЯО может включать довольно разные типы боеприпасов: авиабомбы, артиллерийские снаряды, мины, торпеды и прочее. Однако на практике у России нет авиабомб с ядерной боевой частью. Нет в открытой литературе и данных о наличии у нас на вооружении артснарядов, мин и торпед с ядерной боевой частью. Хотя при СССР подобные боеприпасы существовали, после его распада их сняли с вооружения.

Часто утверждают, что тактическое ядерное оружие имеют в своем арсенале все ядерные державы, кроме Великобритании, в составе Вооруженных сил которой сегодня есть лишь стратегическое ЯО. Правда, это верно, только если посчитать российские ядерные боеприпасы в 50 килотонн тактическими, что противоречит обычным количественным классификациям тактического ядерного оружия.

Но и при таком допущении оценить количество тактического ядерного оружия, имеющегося у России, довольно сложно. Неизвестно, сколько ядерных боевых частей для «Искандеров» она имеет или может производить в год. В открытых документах российской стороны нет никаких упоминаний тактического или нестратегического ЯО. Известные доктринальные документы предусматривают только действие «ядерным оружием». Из этого следует, что как минимум до недавнего времени никаких планов по использованию «нестратегического» ядерного вооружения у Москвы не было.

Вероятно, нынешние события вызваны особыми обстоятельствами. На это указывает и заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что учения с нестратегическим ядерным оружием связаны со звучащими с Запада заявлениями о готовности отправить войска на Украину. Ранее мировые СМИ растиражировали пока ничем не подтвержденные утверждения о том, что западные армии уже отправили солдат на Украину (речь шла о Третьем французском пехотном полке). Песков отметил, что эти сообщения требуют проверки.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.