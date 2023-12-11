  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
Мария Азарова
9

«Живая кожа» защитила Великую Китайскую стену от полного разрушения

4.9

Большая часть Великой Китайской стены покрыта мхом, цианобактериями и — реже — лишайниками. Оказывается, такая биокорка не медленно разрушает великое фортификационное сооружение, как считалось ранее, а, напротив, защищает его.

Биология
# архитектура
# бактерии
# великая китайская стена
# Китай
# цианобактерии
# эрозия
Великая Китайская стена
Великая Китайская стена / © Xinhua, Chen Zhonghao

Великая Китайская стена — одно из самых грандиозных исторических сооружений: она достигает почти 8,9 тысячи километров в длину, протянувшись через 17 провинций северных регионов КНР, от Ляонина до Цинхая. Это достаточно древний архитектурный памятник: стену в качестве фортификационного сооружения возводили с III века до нашей эры вплоть до 1644 года, и на протяжении этого времени она периодически страдает от дождей и ветра.

Стена покрыта так называемой биокоркой, или биокрустом, из цианобактерий, мхов, лишайников, других микроорганизмов и прочно связанных частиц грунта. То, как они влияют на сохранность объекта всемирного наследия, до конца не было ясно: обычно естественно возникающую растительность считают вредной для памятников архитектуры, хотя авторы научных работ за последние 30 лет пытались оспаривать эту точку зрения, показывая, что устойчивые к засухе травы могут служить естественным защитником от эрозии. Окончательно разобраться в этом вопросе решила команда ученых из Исследовательского центра охраны почв, воды и экологической среды Китайской академии наук, Университета Северной Аризоны (США) и Института природных ресурсов и агробиологии Севильи (Испания). Их статья опубликована в журнале Science Advances.

Многие участки Великой Китайской стены ​​в разные периоды возводили из утрамбованной земли — она была одним из самых распространенных материалов в прошлом. Построенные таким методом сооружения теперь составляют примерно 10 процентов Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, по большей части они расположены в регионах Центральной Евразии с засушливым климатом.

Участок Великой Китайской стены, на котором видна биокорка / © Бо Сяо

«Будучи символическим сооружением из утрамбованной земли, Великая Китайская стена крайне уязвима для ветровой эрозии, размыва дождем, засоления и циклов замерзания — оттаивания, что приводит к серьезным проблемам, таким как растрескивание. Учитывая последствия глобального изменения климата, стена находится под угрозой серьезного разрушения, что может поставить под угрозу долговечность конструкции из утрамбованной земли. Только 5,8 процента общей длины стены хорошо сохранились, а 52,4 процента либо исчезли, либо сильно пострадали. Поэтому стратегии ее сохранения нужно реализовать в срочном порядке», — подчеркнули авторы исследования.

Чтобы проверить гипотезу о том, что биокорки защищают грандиозный памятник зодчества, ученые проделали большую работу: изучили свыше 600 километров участка Великой китайской стены, где климат более сухой. Пробы отбирали на различных частях сооружения — как на покрытых биокрустом, так и без него. Затем их отправили на анализ в лабораторию.

В выборку вошли восемь образцовых участков стены, в том числе Хэнчэнцунь, Синуин, Янцзицюань, Люянбао, Чанчэнчжэнь, Лаоинчжэнь, Эрфэнгуань и Бяньцянхао, которые географически распределены по шести уездам в четырех провинциях. Период строительства каждого объекта варьировался от 1444 до 1531 года и включал в себя крепости и стены.

Юсун Цао берет пробу на Великой Китайской стене / © Бо Сяо

По подсчетам исследователей, стена в целом предоставила благоприятную среду для биокорок: они покрыли 67,1 процента изученных участков. В основном встречались цианобактерии родов Tychonema, Leptolingbya, Microceleus, Chroococcidiopsis, Mastigocladopsis и Diplosphaera, а также семейство мхов порядка поттиевые (Pottiaceae). Реже ученые наблюдали лишайники, преимущественно кладонию листоносную (Cladonia phyllophora) и охролехию (Ochrolechia).

«Характеристики биокорки, покрывающей Великую Китайскую стену, различались в зависимости от ее типа, климата и типа участка (например, стена или крепость). Так, цианобактериальные биокорки доминировали в засушливом климате: они покрывали в 1,5 раза большую поверхность, чем в полузасушливом климате. Напротив, мхи процветали в более влажном полузасушливом климате: там их покров был на 44,1 процента больше, чем в засушливом климате», — рассказали авторы статьи.

По их словам, уровень развития биокорок особенно заметен на крепостях: на них биокрусты занимали на 11,9-88,0 процента больше площади, чем на других участках стены, к тому же были толще.

Мох и микроорганизмы процветают на участках Великой Китайской стены, состоящих из утрамбованной земли / © Бо Сяо

После анализа ученые пришли к выводу, что биокорки сыграли решающую роль в снижении уровня естественной эрозии Великой Китайской стены: в частности, они сократили общую пористость утрамбованной земли (суммарный объем пор между частицами почвы) и снизили в среднем на 5,2 процента такой критический показатель, как полевая емкость — количество почвенной влаги после того, как избыток воды стек и скорость движения вниз уменьшилась. Причем мох на крепостях уменьшил пористость и водоудерживающую способность на 5,5-22,6 процента больше, чем на стенах.

Также участки, покрытые биокрустом, показали снижение эрозионной способности и засоленности вплоть до 48 процентов, в то же время повысив прочность на сжатие (способность материала либо конструкции выдерживать нагрузки, приводящие к уменьшению размеров), сопротивление проникновению, предел прочности на сдвиг и агрегативную стабильность на 37-321 процент.

Проблема в том, что сами биокорки, а вместе с тем их защитные свойства, находятся под угрозой исчезновения, в том числе из-за изменения климата и интенсивности землепользования. По мере того как климат вдоль Великой Китайской стены становится жарче, толстые биокрусты с преобладанием мха могут уступить место более тонким цианобактериальным коркам, которым требуется меньше воды, добавил эколог из Университета Северной Аризоны Мэтью Боукер.

Ученые по всему миру работают над тем, чтобы научиться стимулировать повторный рост поврежденных биокорок. Но пока исследования находятся на начальной стадии, поскольку специалисты пытаются понять, сколько времени этой «живой коже» нужно для роста в разных климатических условиях и при различных уровнях воздействия. Оценки варьируются от нескольких лет до столетий.

«Наше исследование доказало, что развитие биокорок обеспечило Великой Китайской стене долгосрочную и многогранную защиту от эрозии за счет повышения механической стабильности и снижения эрозии утрамбованной земли. Эти знания дают важное понимание и возможность вмешательства с помощью природы с целью сохранения памятников всемирного наследия в засушливых районах», — подытожили авторы научной работы.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Биология
# архитектура
# бактерии
# великая китайская стена
# Китай
# цианобактерии
# эрозия
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
12 Дек
400
Музей и время
Политехнический музей
Москва
Лекция
12 Дек
Бесплатно
Как собрать снежинку: от атома к молекуле и кристаллу
НИТУ «МИСиС»
Москва
Лекция
12 Дек
Бесплатно
Квантовомеханическое закулисье привычного мира
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
12 Дек
700
Перспективы паразитизма
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
12 Дек
Бесплатно
Долгая дорога вместе: как мы выстраиваем наши отношения с лабораторными животными
ВДНХ
Москва
Лекция
12 Дек
700
Один день неандертальца из Хотылево
Гиперион
Москва
Лекция
12 Дек
500
Депрессия: нейронаука, антидепрессанты и психотерапия
Центр «Архэ»
Онлайн
Конгресс
13 Дек
Бесплатно
Инновационная практика: наука плюс бизнес
МГУ
Москва
Лекция
13 Дек
700
Хордовые
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 22:15
Василий Парфенов

Впервые обнаружен детеныш тираннозавра с пищей в желудке

Канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря такому везению, ученые смогли наконец подтвердить давно существовавшую гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.

Палеонтология
# горгозавр
# Динозавры
# Канада
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
# тираннозавры
Позавчера, 13:25
Василий Парфенов

Египет присоединился к китайской альтернативе «Соглашений Артемиды»

Китай и Египет подписали сразу несколько документов, закрепляющих сотрудничество обоих государств в деле освоения космического пространства. Одним из наиболее важных можно назвать соглашение об участии в проекте международной лунной станции. Поднебесная старается привлечь как можно больше партнеров к этой инициативе, формируя своеобразный противовес американским «Соглашениям Артемиды».

Космонавтика
# CNSA
# Артемида
# Китай
# лунная база
# лунная гонка
# лунная программа
6 часов назад
Василий Парфенов

Почему атомной энергетике всегда нужны новые материалы и как мы их создаем

Человечество хотело добыть и обуздать ядерную энергию — фундаментальные науки обеспечили для этого теоретическую базу. Потребовалось реализовать теорию «в железе» — это сделали с помощью прикладных дисциплин: инженерного дела и материаловедения. Россия — несомненный лидер в мировой атомной отрасли, и на отечественных примерах Naked Science рассказывает, с какими практическими трудностями сталкиваются инженеры, проектирующие реакторы, почему в атомной отрасли приходится постоянно создавать новые материалы и как современные студенты могут стать баснословно успешными, всего лишь выбрав правильное направление обучения в области экзотического материаловедения.

Физика
# атомная отрасль
# атомная энергетика
# материаловедение
# Россия
Выбор редакции
Позавчера, 22:15
Василий Парфенов

Впервые обнаружен детеныш тираннозавра с пищей в желудке

Канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря такому везению, ученые смогли наконец подтвердить давно существовавшую гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.

Палеонтология
# горгозавр
# Динозавры
# Канада
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
# тираннозавры
Позавчера, 13:25
Василий Парфенов

Египет присоединился к китайской альтернативе «Соглашений Артемиды»

Китай и Египет подписали сразу несколько документов, закрепляющих сотрудничество обоих государств в деле освоения космического пространства. Одним из наиболее важных можно назвать соглашение об участии в проекте международной лунной станции. Поднебесная старается привлечь как можно больше партнеров к этой инициативе, формируя своеобразный противовес американским «Соглашениям Артемиды».

Космонавтика
# CNSA
# Артемида
# Китай
# лунная база
# лунная гонка
# лунная программа
8 декабря
Александр Березин

Многоцелевой быстрый реактор будущего: инфографика

В России в рамках комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий активно строят МБИР — Многоцелевой научно-исследовательский реактор четвертого поколения на быстрых нейтронах. Это первый в своем роде научно-исследовательский реактор в мировой практике. Почему и за счет чего именно он стал таким?

Физика
# атомная отрасль
# МБИР
# реактор на быстрых нейтронах
# Росатом
Выбор редакции
15 ноября
Александр Березин

Замещение российского газа американским оказалось для Европы опаснее угля

Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.

Климат
# глобальное потепление
# Европа
# климат
# природный газ
# энергетика
1 декабря
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
22 ноября
Игорь Байдов

Химики разгадали 400-летнюю алхимическую загадку

Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.

Химия
# алхимия
# взрывчатые вещества
# Золото
# химические элементы
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. «Живая кожа» защитила Великую Китайскую стену от полного разрушения

    Только что

  2. Разницу в росте мужчин и женщин неолита объяснили культурной традицией

    1 час назад

  3. Тетис назвали причиной прошлых похолоданий

    5 часов назад

  4. Популярный ситком помог ученым понять, почему шутки кажутся смешными

    6 часов назад
Выбор редакции

Почему атомной энергетике всегда нужны новые материалы и как мы их создаем

6 часов назад

Последние комментарии

Sam Dowson
51 секунда назад
В свою очередь, в ответ на бредятину от пендосского копрофага) Ты думал я тебе тут на радостях сказки рассказывать стану? Открой Пушкина, сам

Война на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станциейВойна на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станцией

Sam Dowson
5 минут назад
Александр Березин, бедный Тетис как мог обогревал Землю, а вы его разжаловали в охладители?) Дрейф континентов эпизодически перекрывал

Тетис назвали причиной прошлых похолоданийТетис назвали причиной прошлых похолоданий

Николай Цыгикало
1 час назад
Да, Маск изменил ракетное мышление землян. И эти изменения охватывают всё больше конструкторских центров. Копии и повторы разного рода и масштаба

LandSpace анонсировала новую версию многоразовой ракеты из нержавеющей сталиLandSpace анонсировала новую версию многоразовой ракеты из нержавеющей стали

Женя Тихомиров
1 час назад
Иван Колупаев, ясный перец. Луна придвинится к Земле, но это пусть, но Земля отодвинется от Солнца, и мы получим очередной ледниковый период. Как Вам

SpaceX может провести тест перекачки топлива во время следующего полета StarshipSpaceX может провести тест перекачки топлива во время следующего полета Starship

Antino Yone
1 час назад
Dmitriy Dorian, Манифестация (от латинского manifestos – явный, существующий) - утверждение факта существования.

Сознание человека, возможно, появляется задолго до рожденияСознание человека, возможно, появляется задолго до рождения

Affidavit Donda
2 часа назад
Ты предсказуемо излил очередной поток своего унылого бреда.

Война на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станциейВойна на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станцией

Семен Курсаков
2 часа назад
В рассуждениях нашего "глубокого эконома" о кризисах, прогнозах, росте и прочем масса дыр, даже критиковать глубоко лень. По верхушкам - это очень

Предсказания Saxo Bank: конец капитализма, эпидемия ожирения и уничтожение ИИ. Все так и будет?Предсказания Saxo Bank: конец капитализма, эпидемия ожирения и уничтожение ИИ. Все так и будет?

Александр Березин
2 часа назад
Sam Dowson, в работе мысль та же, что в новости выше: "The cyclical northward breakup-drift of Gondwana, driven by the opening and closure of Proto-, Paleo-, and Neo-Tethyan oceans, facilitated the transfer of landmasses from the

Тетис назвали причиной прошлых похолоданийТетис назвали причиной прошлых похолоданий

Sam Dowson
3 часа назад
Видимо что-то с переводом названия статьи не так - педелака, так сказать, в более кликабельный, но логичеки неверный. Тетис как раз обеспечивал

Тетис назвали причиной прошлых похолоданийТетис назвали причиной прошлых похолоданий

Alnick Leg
4 часа назад
Angela Davis, мноуговажаемая Анжела! Сила притяжения не была, как Вы пишете "экспериментально ещё Ньютоном". Наоборот Ньютон отрицал свою причастность к

Что будет, если взять планету и яблоко на бесконечно большом расстоянии от нее — притянется ли оно к планете за бесконечно большое время? (при условии отсутствия иных тел и взаимодействий)Что будет, если взять планету и яблоко на бесконечно большом расстоянии от нее — притянется ли оно к планете за бесконечно большое время? (при условии отсутствия иных тел и взаимодействий)

Sam Dowson
4 часа назад
Так ведь ты же, пендосский копролит)

Война на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станциейВойна на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станцией

Николай Цыгикало
4 часа назад
Я, честно говоря, так и не понимаю, как работает такая катапульта. Если она выстрелит снаряд под углом к горизонту (вверх, естественно), то перигей

SpaceX может провести тест перекачки топлива во время следующего полета StarshipSpaceX может провести тест перекачки топлива во время следующего полета Starship

Affidavit Donda
5 часов назад
Ты снова излил обуревающие тебя фантазии. Это ты-то тут старый?

Война на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станциейВойна на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станцией

Sam Dowson
5 часов назад
В психологии юмор и смех - это вариант агрессии против того над кем или чем смешно. Типа несуразные, комические ситуации, "потешный" вид и поведение

Популярный ситком помог ученым понять, почему шутки кажутся смешнымиПопулярный ситком помог ученым понять, почему шутки кажутся смешными

Saladin Ayyub
6 часов назад
сделали в стиле кибер панк , мне нравится

Lamborghini показала уникальный суперкар, на покраску которого ушло 435 часовLamborghini показала уникальный суперкар, на покраску которого ушло 435 часов

Иван Колупаев
6 часов назад
Василий, поржут скорее 😏

Война на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станциейВойна на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станцией

Илья Александрович
6 часов назад
Женя Тихомиров, Когда Пророк придет к власти, мы сожжем твою грешную плоть в очистительном огне Раптора, жалкий еретик!

SpaceX может провести тест перекачки топлива во время следующего полета StarshipSpaceX может провести тест перекачки топлива во время следующего полета Starship

Василий
7 часов назад
Какой коварный у этих гадов план, однако... На МКС хотят просмотр устроить, точно вам говорю... там как посмотрят - так сразу все передерутся и

Война на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станциейВойна на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станцией

Иван Колупаев
7 часов назад
Женя Тихомиров, а таки чем обернется? По сути ответа я даже согласен, (байки про исчерпание ресурсов и нехватку территорий) но хотелось бы более

SpaceX может провести тест перекачки топлива во время следующего полета StarshipSpaceX может провести тест перекачки топлива во время следующего полета Starship

Илья Александрович
7 часов назад
Николай Цыгикало, Ну разумеется, снаряд разрушится. Не говоря о том, что диаметр придется ограничить 8 метрами, примерно и коротким разгонным

SpaceX может провести тест перекачки топлива во время следующего полета StarshipSpaceX может провести тест перекачки топлива во время следующего полета Starship

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить