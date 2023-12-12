Число видов под угрозой исчезновения выросло на 2000 за год

Эксперты предупредили, что виды животных и растений во всем мире находятся под огромным давлением. И куда бы мы ни посмотрели, число тех, над которыми нависла угроза исчезновения, будет увеличиваться.

Международный союз охраны природы на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), проходящей в эти дни в Дубае, сообщил об обновлении Красного списка. Теперь в нем числится 157 190 видов, из которых 44 016 признали находящимися под угрозой исчезновения — примерно на 2000 видов больше, чем в 2022 году.

«Изменение климата угрожает разнообразию жизни, населяющей нашу планету, и подрывает способность природы удовлетворять основные потребности человека. <…> Сокращение численности видов служит примером хаоса, вызванного изменением климата. Мы можем остановить его с помощью срочных и амбициозных действий по удержанию глобального потепления на отметке до 1,5 градуса Цельсия [по сравнению с доиндустриальным периодом]», — заявил Гретель Агилар, генеральный директор Международного союза охраны природы (МСОП).

Обновленный список включил в себя первую комплексную оценку состояния видов пресноводных рыб. По подсчетам экспертов, 25% из них (3086 из 14 898) находятся под угрозой исчезновения. Как минимум 17% таких видов страдают из-за повышения уровня Мирового океана вследствие изменений климата и перемещения морской воды вверх по рекам; 57% — из-за загрязнения среды обитания; 45% — из-за строительства плотин и забора воды; 25% — из-за чрезмерного вылова; 33% — из-за инвазивных видов и болезней.

В пример сотрудники МСОП привели крупнозубого озерного разбойника (Brycinus ferox) — эндемика озера Туркана на севере Кении, четвертого по величине в Африке и самого соленого. В Красном списке этот вид перевели из категории «Вызывающий наименьшее беспокойство» в категорию «Уязвимый» по причине чрезмерного вылова, деградации среды обитания и появления плотин, ограничивающих поступление пресной воды.

Выловленная рыба у берега озера Туркана / © Getty Images

Атлантический лосось (Salmo salar), в свою очередь, перешел из группы «Наименее опасные» в «Находящиеся под угрозой исчезновения». С 2006 по 2020 год его мировая популяция сократилась на 23%. Теперь этот вид лососевых рыб обитает лишь в небольшой части рек на севере Европы и в Северной Америке, где он жил столетие назад.

Причина — множество угроз во время миграций на большие расстояния, в том числе плотины, загрязнение воды и распространение инвазивных видов, в частности тихоокеанской горбуши. Между тем на фермах лосось гибнет от лососевых вшей (Lepeophtheirus Salmonis).

Lepeophtheirus salmonis, или лососевая вошь, — вид веслоногих рачков / © Tavish Campbell

Популяции зеленых черепах (Chelonia mydas) в южной и восточной частях Тихого океана посчитали находящимися под угрозой исчезновения и уязвимыми соответственно. Эксперты заявили, что высокие температуры стали причиной неудач во время вылупления детенышей, а увеличение уровня моря грозит затоплением гнезд. Морская трава и водоросли — основная пища зеленых черепах — остро реагируют на потепление воды и прочие изменения в окружающей среде.

Однако главная причина гибели Chelonia mydas в указанных регионах — случайный вылов (или прилов) при промышленном и кустарном рыболовстве. Еще одним фактором эксперты назвали употребление зеленых черепах и яиц в пищу, то есть люди собирают их для себя либо продают на рынках.

Помимо этого, особую озабоченность вызывают лягушки, саламандры и другие земноводные (примерно 41% этих видов находятся под угрозой), а также акулы, скаты и химеры (37%).

Пострадали не только животные, но и растения. Например, свиетения крупнолистная (Swietenia macrophylla) — одно из самых коммерчески востребованных деревьев в мире. Составители Красного списка перевели его из группы уязвимых в категорию находящихся под угрозой исчезновения. За последние 180 лет число Swietenia macrophylla в Центральной и Южной Америке упало как минимум на 60% из-за нерационального сбора древесины в дикой природе, а также вторжения сельского хозяйства и людей в тропические леса. Свиетения крупнолистная до сих пор популярна в США, Западной Европе и Китае как материал для изготовления высококачественной мебели, шпона, декоративных элементов и музыкальных инструментов.

Конечно, не обошлось без позитивных изменений. Ятаган-орикс (Oryx dammah) — один из четырех современных видов сернобыков, обитающих по всей Африке — перевели из категории «Вымерший в дикой природе» в категорию «Находящийся под угрозой исчезновения». Когда-то это вид антилоп был распространен в Сахельском регионе Африки, но к концу 1990-х исчез в дикой природе из-за браконьерства и сильных засух.

Благодаря активному международному сотрудничеству и поддержке местных властей ятаган-орикс вновь стал размножаться — это четвертое крупное млекопитающее, которое успешно вернули в дикую природу за последние 100 лет. Как минимум 140 взрослых особей свободно живут в заповеднике Уади-Риме-Уади-Ахим в Чаде, к 2021 году там родился 331 теленок. Но выживание вида все еще зависит от непрекращающейся борьбы с браконьерами. Кроме того, нельзя забывать об угрозах из-за изменения климата в Сахеле.

«Кризисы климата и биоразнообразия — две стороны одной медали. С одной стороны, изменение климата выступает одной из причин документально подтвержденного сокращения популяций животных, грибов и растений, с другой — устойчивость природы, восстановление и регенерация видов и экосистем, — наш самый мощный союзник в борьбе с выбросами парниковых газов в атмосферу», — отметил Джон Пол Родригес, председатель Комиссии МСОП по выживанию видов.

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