  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
Мария Азарова
7

Число видов под угрозой исчезновения выросло на 2000 за год

5.1

Эксперты предупредили, что виды животных и растений во всем мире находятся под огромным давлением. И куда бы мы ни посмотрели, число тех, над которыми нависла угроза исчезновения, будет увеличиваться.

Биология
# вымирание видов
# животное
# животные
# исчезающие виды
# исчезающие животные
# рыбы
# черепаха
Зеленая черепаха Chelonia mydas
Зеленая черепаха Chelonia mydas / © Keystone Press Agency

Международный союз охраны природы на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), проходящей в эти дни в Дубае, сообщил об обновлении Красного списка. Теперь в нем числится 157 190 видов, из которых 44 016 признали находящимися под угрозой исчезновения — примерно на 2000 видов больше, чем в 2022 году.

«Изменение климата угрожает разнообразию жизни, населяющей нашу планету, и подрывает способность природы удовлетворять основные потребности человека. <…> Сокращение численности видов служит примером хаоса, вызванного изменением климата. Мы можем остановить его с помощью срочных и амбициозных действий по удержанию глобального потепления на отметке до 1,5 градуса Цельсия [по сравнению с доиндустриальным периодом]», — заявил Гретель Агилар, генеральный директор Международного союза охраны природы (МСОП).

Обновленный список включил в себя первую комплексную оценку состояния видов пресноводных рыб. По подсчетам экспертов, 25% из них (3086 из 14 898) находятся под угрозой исчезновения. Как минимум 17% таких видов страдают из-за повышения уровня Мирового океана вследствие изменений климата и перемещения морской воды вверх по рекам; 57% — из-за загрязнения среды обитания; 45% — из-за строительства плотин и забора воды; 25% — из-за чрезмерного вылова; 33% — из-за инвазивных видов и болезней.

В пример сотрудники МСОП привели крупнозубого озерного разбойника (Brycinus ferox) — эндемика озера Туркана на севере Кении, четвертого по величине в Африке и самого соленого. В Красном списке этот вид перевели из категории «Вызывающий наименьшее беспокойство» в категорию «Уязвимый» по причине чрезмерного вылова, деградации среды обитания и появления плотин, ограничивающих поступление пресной воды.

Выловленная рыба у берега озера Туркана / © Getty Images

Атлантический лосось (Salmo salar), в свою очередь, перешел из группы «Наименее опасные» в «Находящиеся под угрозой исчезновения». С 2006 по 2020 год его мировая популяция сократилась на 23%. Теперь этот вид лососевых рыб обитает лишь в небольшой части рек на севере Европы и в Северной Америке, где он жил столетие назад.

Причина — множество угроз во время миграций на большие расстояния, в том числе плотины, загрязнение воды и распространение инвазивных видов, в частности тихоокеанской горбуши. Между тем на фермах лосось гибнет от лососевых вшей (Lepeophtheirus Salmonis).

Lepeophtheirus salmonis, или лососевая вошь, — вид веслоногих рачков / © Tavish Campbell

Популяции зеленых черепах (Chelonia mydas) в южной и восточной частях Тихого океана посчитали находящимися под угрозой исчезновения и уязвимыми соответственно. Эксперты заявили, что высокие температуры стали причиной неудач во время вылупления детенышей, а увеличение уровня моря грозит затоплением гнезд. Морская трава и водоросли — основная пища зеленых черепах — остро реагируют на потепление воды и прочие изменения в окружающей среде.

Однако главная причина гибели Chelonia mydas в указанных регионах — случайный вылов (или прилов) при промышленном и кустарном рыболовстве. Еще одним фактором эксперты назвали употребление зеленых черепах и яиц в пищу, то есть люди собирают их для себя либо продают на рынках.

Помимо этого, особую озабоченность вызывают лягушки, саламандры и другие земноводные (примерно 41% этих видов находятся под угрозой), а также акулы, скаты и химеры (37%).

Пострадали не только животные, но и растения. Например, свиетения крупнолистная (Swietenia macrophylla) — одно из самых коммерчески востребованных деревьев в мире. Составители Красного списка перевели его из группы уязвимых в категорию находящихся под угрозой исчезновения. За последние 180 лет число Swietenia macrophylla в Центральной и Южной Америке упало как минимум на 60% из-за нерационального сбора древесины в дикой природе, а также вторжения сельского хозяйства и людей в тропические леса. Свиетения крупнолистная до сих пор популярна в США, Западной Европе и Китае как материал для изготовления высококачественной мебели, шпона, декоративных элементов и музыкальных инструментов. 

Конечно, не обошлось без позитивных изменений. Ятаган-орикс (Oryx dammah) — один из четырех современных видов сернобыков, обитающих по всей Африке — перевели из категории «Вымерший в дикой природе» в категорию «Находящийся под угрозой исчезновения». Когда-то это вид антилоп был распространен в Сахельском регионе Африки, но к концу 1990-х исчез в дикой природе из-за браконьерства и сильных засух.

Благодаря активному международному сотрудничеству и поддержке местных властей ятаган-орикс вновь стал размножаться — это четвертое крупное млекопитающее, которое успешно вернули в дикую природу за последние 100 лет. Как минимум 140 взрослых особей свободно живут в заповеднике Уади-Риме-Уади-Ахим в Чаде, к 2021 году там родился 331 теленок. Но выживание вида все еще зависит от непрекращающейся борьбы с браконьерами. Кроме того, нельзя забывать об угрозах из-за изменения климата в Сахеле.

«Кризисы климата и биоразнообразия — две стороны одной медали. С одной стороны, изменение климата выступает одной из причин документально подтвержденного сокращения популяций животных, грибов и растений, с другой — устойчивость природы, восстановление и регенерация видов и экосистем, — наш самый мощный союзник в борьбе с выбросами парниковых газов в атмосферу», — отметил Джон Пол Родригес, председатель Комиссии МСОП по выживанию видов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Биология
# вымирание видов
# животное
# животные
# исчезающие виды
# исчезающие животные
# рыбы
# черепаха
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
12 Дек
400
Музей и время
Политехнический музей
Москва
Лекция
12 Дек
Бесплатно
Как собрать снежинку: от атома к молекуле и кристаллу
НИТУ «МИСиС»
Москва
Лекция
12 Дек
Бесплатно
Квантовомеханическое закулисье привычного мира
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
12 Дек
700
Перспективы паразитизма
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
12 Дек
Бесплатно
Долгая дорога вместе: как мы выстраиваем наши отношения с лабораторными животными
ВДНХ
Москва
Лекция
12 Дек
700
Один день неандертальца из Хотылево
Гиперион
Москва
Лекция
12 Дек
500
Депрессия: нейронаука, антидепрессанты и психотерапия
Центр «Архэ»
Онлайн
Конгресс
13 Дек
Бесплатно
Инновационная практика: наука плюс бизнес
МГУ
Москва
Лекция
13 Дек
Бесплатно
Почему волнуются море и океаны?
Вавилов
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
9 декабря
Василий Парфенов

Впервые обнаружен детеныш тираннозавра с пищей в желудке

Канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря такому везению, ученые смогли наконец подтвердить давно существовавшую гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.

Палеонтология
# горгозавр
# Динозавры
# Канада
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
# тираннозавры
12 часов назад
Мария Азарова

«Живая кожа» защитила Великую Китайскую стену от полного разрушения

Большая часть Великой Китайской стены покрыта мхом, цианобактериями и — реже — лишайниками. Оказывается, такая биокорка не медленно разрушает великое фортификационное сооружение, как считалось ранее, а, напротив, защищает его.

Биология
# архитектура
# бактерии
# Великая Китайская стена
# Китай
# цианобактерии
# эрозия
Вчера, 13:37
Василий Парфенов

Почему атомной энергетике всегда нужны новые материалы и как мы их создаем

Человечество хотело добыть и обуздать ядерную энергию — фундаментальные науки обеспечили для этого теоретическую базу. Потребовалось реализовать теорию «в железе» — это сделали с помощью прикладных дисциплин: инженерного дела и материаловедения. Россия — несомненный лидер в мировой атомной отрасли, и на отечественных примерах Naked Science рассказывает, с какими практическими трудностями сталкиваются инженеры, проектирующие реакторы, почему в атомной отрасли приходится постоянно создавать новые материалы и как современные студенты могут стать баснословно успешными, всего лишь выбрав правильное направление обучения в области экзотического материаловедения.

Физика
# атомная отрасль
# атомная энергетика
# материаловедение
# Россия
Выбор редакции
9 декабря
Василий Парфенов

Впервые обнаружен детеныш тираннозавра с пищей в желудке

Канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря такому везению, ученые смогли наконец подтвердить давно существовавшую гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.

Палеонтология
# горгозавр
# Динозавры
# Канада
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
# тираннозавры
9 декабря
Василий Парфенов

Египет присоединился к китайской альтернативе «Соглашений Артемиды»

Китай и Египет подписали сразу несколько документов, закрепляющих сотрудничество обоих государств в деле освоения космического пространства. Одним из наиболее важных можно назвать соглашение об участии в проекте международной лунной станции. Поднебесная старается привлечь как можно больше партнеров к этой инициативе, формируя своеобразный противовес американским «Соглашениям Артемиды».

Космонавтика
# CNSA
# Артемида
# Китай
# лунная база
# лунная гонка
# лунная программа
8 декабря
Александр Березин

Многоцелевой быстрый реактор будущего: инфографика

В России в рамках комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий активно строят МБИР — Многоцелевой научно-исследовательский реактор четвертого поколения на быстрых нейтронах. Это первый в своем роде научно-исследовательский реактор в мировой практике. Почему и за счет чего именно он стал таким?

Физика
# атомная отрасль
# МБИР
# реактор на быстрых нейтронах
# Росатом
Выбор редакции
15 ноября
Александр Березин

Замещение российского газа американским оказалось для Европы опаснее угля

Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.

Климат
# глобальное потепление
# Европа
# климат
# природный газ
# энергетика
1 декабря
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
22 ноября
Игорь Байдов

Химики разгадали 400-летнюю алхимическую загадку

Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.

Химия
# алхимия
# взрывчатые вещества
# Золото
# химические элементы
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Число видов под угрозой исчезновения выросло на 2000 за год

    Только что

  2. «Живая кожа» защитила Великую Китайскую стену от полного разрушения

    12 часов назад

  3. Разницу в росте мужчин и женщин неолита объяснили культурной традицией

    Вчера, 19:00

  4. Тетис назвали причиной прошлых похолоданий

    Вчера, 14:32
Выбор редакции

Почему атомной энергетике всегда нужны новые материалы и как мы их создаем

Вчера, 13:37

Последние комментарии

Igor Jirkov
20 минут назад
"тропики — идеальная среда для процветания морского планктона" - что за бред? Постоянная стратификация - самые плохие условия. Продукция высока в

Тетис назвали причиной прошлых похолоданийТетис назвали причиной прошлых похолоданий

Affidavit Donda
2 часа назад
И снова ты приписываешь мне свои повадки. Я, в отличие от тебя, брезглив и твоими традиционными неевропейскими "ценностями" брезгую. p.s. Про

Война на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станциейВойна на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станцией

Гена Пастухов
4 часа назад
Иван Колупаев, за счёт того же, за счёт чего у меня 20 лет назад - оклад увеличили на 50 р., а 2 надбавки на 2000 р. сняли. У одной уменьшилось с 45 до 25, у

Предсказания Saxo Bank: конец капитализма, эпидемия ожирения и уничтожение ИИ. Все так и будет?Предсказания Saxo Bank: конец капитализма, эпидемия ожирения и уничтожение ИИ. Все так и будет?

Гена Пастухов
4 часа назад
Николай Цыгикало, большое спасибо!

SpaceX может провести тест перекачки топлива во время следующего полета StarshipSpaceX может провести тест перекачки топлива во время следующего полета Starship

Гена Пастухов
4 часа назад
Иван Колупаев, а зачем что-то хотеть? Достаточно просто посмотреть на действия представителей любых авраамических конфессий - все готовы убивать

Война на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станциейВойна на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станцией

Николай Цыгикало
6 часов назад
Г. Пастухов, либо пары компонента, если он криогенный: жидкие водород/кислород/метан. Либо инертный газ заполнения, азот/гелий. Под небольшим

SpaceX может провести тест перекачки топлива во время следующего полета StarshipSpaceX может провести тест перекачки топлива во время следующего полета Starship

Иван Колупаев
6 часов назад
И за счет чего же у них уменьшилась зарплата? Может тетеньки слегка привирают, надо же им на что-то жаловаться, а на самом деле все не так трагично.

Предсказания Saxo Bank: конец капитализма, эпидемия ожирения и уничтожение ИИ. Все так и будет?Предсказания Saxo Bank: конец капитализма, эпидемия ожирения и уничтожение ИИ. Все так и будет?

Гена Пастухов
6 часов назад
Владимир Поздеев, есть 2 знакомые учительницы, у обеих уменьшилась.

Предсказания Saxo Bank: конец капитализма, эпидемия ожирения и уничтожение ИИ. Все так и будет?Предсказания Saxo Bank: конец капитализма, эпидемия ожирения и уничтожение ИИ. Все так и будет?

Гена Пастухов
6 часов назад
Николай Цыгикало, спасибо, с маленькими разобрались. А что применимо с большими, что остаётся в них после вытекания топлива?

SpaceX может провести тест перекачки топлива во время следующего полета StarshipSpaceX может провести тест перекачки топлива во время следующего полета Starship

Николай Цыгикало
6 часов назад
И. Александрович, ну сотню не сотню тонн, но для полезной нагрузки тонн 6-8 потребуется разгонная ступень типа американского Центавра (23 тонны),

SpaceX может провести тест перекачки топлива во время следующего полета StarshipSpaceX может провести тест перекачки топлива во время следующего полета Starship

Илья Александрович
8 часов назад
Николай Цыгикало, Разумеется, это же основа динамики. Без импульса на орбите, все закончится замыканием петли в эллипс. В том числе, поэтому,

SpaceX может провести тест перекачки топлива во время следующего полета StarshipSpaceX может провести тест перекачки топлива во время следующего полета Starship

Иван Колупаев
9 часов назад
Семен Курсаков, вам из Казахстана конечно сподручней делать прогнозы вот только одна непонятка почему самой популярной страной для эмиграции из

Предсказания Saxo Bank: конец капитализма, эпидемия ожирения и уничтожение ИИ. Все так и будет?Предсказания Saxo Bank: конец капитализма, эпидемия ожирения и уничтожение ИИ. Все так и будет?

Dmitriy Dorian
9 часов назад
Александр Березин, Александр Березин, "Где-то через год будет вполне ясно, были ли три моих экономических прогноза выше верными, или нет" Их

Предсказания Saxo Bank: конец капитализма, эпидемия ожирения и уничтожение ИИ. Все так и будет?Предсказания Saxo Bank: конец капитализма, эпидемия ожирения и уничтожение ИИ. Все так и будет?

Бек Касенов
9 часов назад
У вас банк говорит, что капитализм в том виде, к которому сейчас он пришел - кончился. Это который кагбэ либеральный, со свободными рынками, когда

Предсказания Saxo Bank: конец капитализма, эпидемия ожирения и уничтожение ИИ. Все так и будет?Предсказания Saxo Bank: конец капитализма, эпидемия ожирения и уничтожение ИИ. Все так и будет?

Dmitriy Dorian
10 часов назад
Antino Yone, то есть, это акт речи? Тогда какими "формами существования" может обладать акт произнесения некоего утверждения? Акт речи реально

Сознание человека, возможно, появляется задолго до рожденияСознание человека, возможно, появляется задолго до рождения

Sam Dowson
10 часов назад
Гендерные узурпаторы с Севера, как наверное сказали бы приверженки феминизма.

Разницу в росте мужчин и женщин неолита объяснили культурной традициейРазницу в росте мужчин и женщин неолита объяснили культурной традицией

Питон Удав
10 часов назад
Так 65 миллионов лет назад что случилось то? Открытие океана или закрытие и потом похолодание? Дата уж очень интересная

Тетис назвали причиной прошлых похолоданийТетис назвали причиной прошлых похолоданий

Александр Березин
11 часов назад
Sam Dowson, ну, все-таки не я, а авторы работы. Вопросы, конечно, тут вполне могут быть.

Тетис назвали причиной прошлых похолоданийТетис назвали причиной прошлых похолоданий

Вячеслав Кузнецов
11 часов назад
Мне понравился на последней картинке а то надоели кубических формы но в Мексике хоть и закругленная но с определенным намеком.

Лучшие небоскребы 2023 года по версии архитектурного журнала DezeenЛучшие небоскребы 2023 года по версии архитектурного журнала Dezeen

Sam Dowson
12 часов назад
Из титана надо было. Всё равно многоразовая же.

LandSpace анонсировала новую версию многоразовой ракеты из нержавеющей сталиLandSpace анонсировала новую версию многоразовой ракеты из нержавеющей стали

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить