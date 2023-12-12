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Врачи выяснили, насколько именно домашнее насилие повышает риск депрессии

3.9

Несмотря на то что в последние годы в медиасреде идет активная кампания по борьбе с насилием, его последствия для здоровья до конца не изучены. Согласно новому исследованию, люди, подвергшиеся насилию, испытывают гораздо больше проблем с физическим и психическим состоянием, чем считалось ранее.

Психология
# депрессия
# домашнее насилие
# насилие в семье
протест
Почти каждая третья женщина, когда-либо имевшая партнера, в течение жизни подвергалась физическому или сексуальному насилию / © Josh Howard, Unsplash

Насилие со стороны интимного партнера в отношении женщин и сексуальное насилие в детстве считаются двумя наиболее распространенными и пагубными формами насилия, связанными со значительной заболеваемостью и смертностью. По оценкам, во всем мире почти каждая третья женщина, когда-либо имевшая партнера, в течение жизни подвергалась физическому и/или сексуальному насилию, а 20% молодых женщин и почти 10% молодых мужчин столкнулись с той или иной формой сексуального насилия в детстве.

Насилие со стороны интимного партнера определяется как любой жизненный опыт физического либо сексуального насилия, совершенного в отношении женщин со стороны нынешнего или бывшего интимного партнера. А сексуальное насилие в детстве определяют как воздействие на женщин и мужчин в возрасте до 15 лет любого нежелательного сексуального контакта. 

Долгое время насилие со стороны интимного партнера и сексуальное насилие в детстве рассматривали отдельно. Теперь известно, что нередко они происходят одновременно в одних и тех же семьях, имеют общие факторы риска и защиты и вызывают усугубляющиеся последствия на протяжении всей жизни. Например, сексуальное насилие в детстве — признанный фактор риска последующего насилия со стороны интимного партнера.

Теперь ученые из Университета Бирмингема (Великобритания) провели систематический обзор литературы в семи электронных базах данных. Всего они рассмотрели более 4000 исследований, из которых 229 соответствовали критериям включения. Результаты опубликовали в журнале Nature Medicine.

Ученые применили методологию бремени доказательства (метааналитический подход для оценки консервативной меры повышенного или пониженного риска определенного исхода для здоровья после воздействия вредного или защитного фактора). Они оценили силу доказательств, связывающих насилие со стороны интимного партнера и/или сексуальное насилие в детстве со здоровьем. Последнее подтвердили минимум тремя исследованиями.

Оказалось, подверженность насилию со стороны интимного партнера имела умеренную связь с повышенным риском серьезных депрессивных расстройств (63%) и повышенным риском материнского аборта и выкидыша (35%). 

Исследователи также установили, что сексуальное насилие в детстве умеренно связано с повышенным риском употребления алкоголя и самоповреждений (45% и 35% соответственно). По словам авторов, эти показатели указывают на куда больший масштаб проблемы, чем предполагалось ранее.

Воронкообразные диаграммы для метаанализа связи между насилием со стороны интимного партнера и пятью последствиями для здоровья, выявленными в результате систематического обзора литературы / © Nature Medicine

Однако ученые отметили, что исследования носят наблюдательный характер и не могут продемонстрировать причинно-следственную связь. Кроме того, результаты ограничены из-за небольшого количества научных работ, изучающих эти взаимосвязи. Авторы предположили, что их исследование показало широкомасштабные последствия насилия со стороны интимного партнера и сексуального насилия в детстве для здоровья, но подчеркнули необходимость дальнейшей работы для укрепления доказательной базы.

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Психология
# депрессия
# домашнее насилие
# насилие в семье
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