Биологи объяснили, почему дети ткачиковых воробьев неодинаково помогают родителям

Новое исследование, посвященное особенностям кооперативного поведения и передвижений ткачиковых воробьев (Plocepasser mahali), позволило объяснить, почему подросшее потомство этих птиц, которое остается с родителями и помогает им выращивать следующие выводки, в разной степени участвует в этом процессе в зависимости от пола.

Орнитологи давно наблюдают за ткачиковыми воробьями, которые обитают в центральной и северной частях Южной Африки. Эти птицы живут семейными группами, состоящими из размножающейся родительской пары и нескольких подросших птенцов. Из прошлых исследований известно, что они помогают выкармливать новых братьев и сестер, которые появляются в гнезде. Причем больший вклад вносят помощницы-самки, а не самцы.

Хотя ученые знали о подобном половом разделении у Plocepasser mahali, оставалось неясным, почему оно возникло. Ответить на вопрос попыталась международная группа специалистов в области экологии и природоохраны, биологии и зоологии из Великобритании, Нидерландов, Ирландии и ЮАР. Их исследование недавно опубликовал журнал PLOS Biology.

Ранее предполагалось, что самки, дольше самцов остающиеся в своих семейных группах, активнее участвуют в выращивании следующих птенцов, поскольку это может обеспечить им ответную помощь со стороны сородичей. Однако по итогам последних наблюдений, которые продолжались более 10 лет и включали применение передовых технологий слежения за перемещениям ткачиковых воробьев, ученые пришли к другому объяснению.

Как оказалось, самцы, в отличие от самок, затрачивают гораздо больше времени на поиск возможностей для жизни и размножения в других местах, потенциально пригодных для обитания. Другими словами, сыновьям ткачиковых воробьев не хватает времени на помощь родителям в «семейных заботах».

Ученые полагают, что предложенная гипотеза может объяснять аналогичные половые различия, существующие и у других социальных видов. Такое разделение, возникшее, вероятно, в процессе эволюции, позволяет животным находить баланс между необходимостью выращивать потомство в освоенных местах и расширять ареал обитания.

Ранее в другом исследовании выяснилось, что самки траурных дронго (Dicrurus adsimilis), еще одних представителей отряда воробьинообразных из Африки, научились «подписывать» свои яйца для борьбы с кукушками. Индивидуальный узор на скорлупе позволил им определять подлог и избавляться от чужого яйца более чем в 90 процентах случаев.

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