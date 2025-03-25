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Только что
Юлия Трепалина
1

Генетики раскрыли секрет пахучести петунии

5.1

Израильские ученые выяснили, что ген под названием PhDEF играет ключевую роль в выработке цветками петунии их интенсивного запаха, притягательного для опылителей. Результаты исследования открывают новые возможности для усиления ароматических свойств растений, что может пригодиться в парфюмерной промышленности и сельском хозяйстве.

Биология
# аромат
# ботаника
# генетика
# запах
# растения
# цветы
петунии
© Emma Henderson, unsplash.com

Петунии — неприхотливые многолетние растения с большим разнообразием ярких расцветок и насыщенным ароматом. Родом из южноамериканских тропиков, они популярны у цветоводов во многих странах, в том числе в России.

Эти цветы, принадлежащие к семейству пасленовых, как томаты, картофель или стручковый перец, стали предметом нового исследования специалистов в области ботаники и генетики из Еврейского университета в Иерусалиме(Израиль). Статью о нем опубликовал журнал The Plant Cell.

Ученые установили, что гомеотический ген PhDEF, контролирующий формирование лепестков петунии, также запускает выработку ароматических молекул, которые привлекают к цветам опылителей.

«Ранее считалось, что цветы с сильным ароматом быстрее увядают, но мы не нашли этому подтверждений: генетической связи между первым и вторым нет. Мы доказали, что определенные гены отвечают не только за формирование самих цветков петунии, но также обеспечивают интенсивность их запаха, на который слетаются пчелы, птицы и другие опылители», — пояснил в интервью The Jerusalem Post ведущий автор исследования профессор Александр Вайнштейн.

Используя расширенный генетический анализ, а также методику подавления экспрессии генов с помощью вирусов, ученые установили, что «отключение» гена PhDEF вело к заметному снижению выработки основных ароматических соединений, включая метилбензоат и бензиловый спирт. В то же время подавление PhDEF не сказывалось на внешнем виде цветков — их лепестки оставались по-прежнему яркими и правильной формы. Таким образом, исследователи нашли способ влиять на ароматические свойства цветов без ущерба для их красоты.

По мнению авторов, результаты научной работы имеют важное практическое значение для парфюмерной промышленности, сферы биотехнологий, садоводства и сельского хозяйства. Используя эти открытия, специалисты в будущем смогут, к примеру, усиливать запахи коммерческих сортов цветов или менять ароматические профили сельхозкультур, повышая их привлекательность для опылителей, а значит, и шансы на высокий урожай.

Ранее американские биологи на молекулярном уровне объяснили природу запаха и процесс регуляции температуры у аморфофаллуса титанического — тропического растения, которое еще называют «трупным цветком» за соответствующий «аромат», напоминающий вонь падали.

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Биология
# аромат
# ботаника
# генетика
# запах
# растения
# цветы
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