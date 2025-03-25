Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Генетики раскрыли секрет пахучести петунии
Израильские ученые выяснили, что ген под названием PhDEF играет ключевую роль в выработке цветками петунии их интенсивного запаха, притягательного для опылителей. Результаты исследования открывают новые возможности для усиления ароматических свойств растений, что может пригодиться в парфюмерной промышленности и сельском хозяйстве.
Петунии — неприхотливые многолетние растения с большим разнообразием ярких расцветок и насыщенным ароматом. Родом из южноамериканских тропиков, они популярны у цветоводов во многих странах, в том числе в России.
Эти цветы, принадлежащие к семейству пасленовых, как томаты, картофель или стручковый перец, стали предметом нового исследования специалистов в области ботаники и генетики из Еврейского университета в Иерусалиме(Израиль). Статью о нем опубликовал журнал The Plant Cell.
Ученые установили, что гомеотический ген PhDEF, контролирующий формирование лепестков петунии, также запускает выработку ароматических молекул, которые привлекают к цветам опылителей.
«Ранее считалось, что цветы с сильным ароматом быстрее увядают, но мы не нашли этому подтверждений: генетической связи между первым и вторым нет. Мы доказали, что определенные гены отвечают не только за формирование самих цветков петунии, но также обеспечивают интенсивность их запаха, на который слетаются пчелы, птицы и другие опылители», — пояснил в интервью The Jerusalem Post ведущий автор исследования профессор Александр Вайнштейн.
Используя расширенный генетический анализ, а также методику подавления экспрессии генов с помощью вирусов, ученые установили, что «отключение» гена PhDEF вело к заметному снижению выработки основных ароматических соединений, включая метилбензоат и бензиловый спирт. В то же время подавление PhDEF не сказывалось на внешнем виде цветков — их лепестки оставались по-прежнему яркими и правильной формы. Таким образом, исследователи нашли способ влиять на ароматические свойства цветов без ущерба для их красоты.
По мнению авторов, результаты научной работы имеют важное практическое значение для парфюмерной промышленности, сферы биотехнологий, садоводства и сельского хозяйства. Используя эти открытия, специалисты в будущем смогут, к примеру, усиливать запахи коммерческих сортов цветов или менять ароматические профили сельхозкультур, повышая их привлекательность для опылителей, а значит, и шансы на высокий урожай.
Ранее американские биологи на молекулярном уровне объяснили природу запаха и процесс регуляции температуры у аморфофаллуса титанического — тропического растения, которое еще называют «трупным цветком» за соответствующий «аромат», напоминающий вонь падали.
Крупные современные города России — продукт своеобразной эволюции. Их морфология может сочетать историческую застройку, советское наследие и здания времен рыночной экономики. Авторы новой статьи — ученые из ВШЭ и Института географии РАН — заинтересовались, насколько российские города соответствуют современной концепции 15-минутного города. Она описывает доступность инфраструктуры для жителей: могут ли те самостоятельно добраться (пешком или на велосипеде) до школ, больниц, театров и других необходимых заведений за четверть часа.
По словам авторов нового исследования, каменные орудия древние люди не изобретали с нуля, а взяли готовые инструменты у природы, что противоречит общепринятому мнению. Новая гипотеза может разрушить столетние представления о когнитивном скачке человечества — возможно, гениальность наших предков заключалась в умении подражать, а не изобретать.
При тяжелых физических нагрузках организм спортсмена черпает энергию преимущественно из углеводов, хранящихся в форме гликогена. Когда его запасы истощаются, организм переключается на более стабильный и богатый источник — жиры. Они есть и в мозге, например в составе миелина, обволакивающего нервные волокна. Исследования на мышах показали, что жирные кислоты из миелина могут служить запасным источником энергии в экстремальных условиях. В новой работе ученые из Испании проверили эту гипотезу на людях.
Крупные современные города России — продукт своеобразной эволюции. Их морфология может сочетать историческую застройку, советское наследие и здания времен рыночной экономики. Авторы новой статьи — ученые из ВШЭ и Института географии РАН — заинтересовались, насколько российские города соответствуют современной концепции 15-минутного города. Она описывает доступность инфраструктуры для жителей: могут ли те самостоятельно добраться (пешком или на велосипеде) до школ, больниц, театров и других необходимых заведений за четверть часа.
Прежде чем на Земле появились привычные нам животные, ее населяли «черновики Бога». Это таинственные существа, жившие в эдиакарском периоде и совсем не похожие на своих преемников. В новом исследовании ученые описали 211 окаменелостей мелкой двусторонне-симметричной Parvancorina minchami, найденных у берегов Белого моря. Авторы сумели реконструировать рост и развитие парванкорины, а также оценили продолжительность ее жизни.
Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Как «Роскосмос» отказался от сверхтяжа — и этим ударил по национальной безопасности России
Автомобили будущего
Беглецы и бродяги: кто уничтожил суперземли Солнечной системы и лишил ее обитаемой планеты
Армения: в шаге от Бергамо
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии