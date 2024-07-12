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4 минуты назад
Татьяна Пичугина
10

Инженеры предложили искусственно затормозить таяние ледников

4.9

Потепление климата приводит к весьма ощутимым последствиям, угрожающим благополучию и жизни людей. Одно из самых опасных — подъем уровня Мирового океана из-за таяния крупных ледников. В то время как главным средством борьбы остаются оптимизация промышленности и переход на низкоуглеродные технологии, ученые не исключают и геоинженерное вмешательство.

Климат
# антарктида
# арктика
# геоинженерия
# Гренландия
# ледники
Ледник Туэйтса
Ледник Туэйтса в море Амундсена в Антарктиде тает с удвоенной силой начиная с 1990-х / © NASA

На прошедших недавно конференциях Американского геофизического союза и Европейского геологического союза обсуждали радикальные идеи борьбы с таянием ледников. По итогам этих дискуссий ученые из Чикагского университета вместе с коллегами из Финляндии и Германии выпустили «Белую книгу» о геоинженерном вмешательстве.

В опубликованном документе гляциологи впервые публично признали возможность технологического подхода к проблемам, которые возникают из-за таяния ледников. Там нет конкретных разработок, это скорее призыв к «большой инициативе» на будущее.

Два самых крупных ледяных щита — Антарктический и Гренландский — постепенно деградируют под действием теплеющего климата. Их таяние неизбежно при любом сценарии, рассчитанном до конца столетия. Это главные виновники повышения уровня Мирового океана, который с середины XIX века вырос почти на 20 сантиметров.

«Мы не можем остановить подъем уровня моря, но можем его затормозить на то время, пока человечество осуществляет переход к низкоуглеродной экономике», — написали авторы «Белой книги».

Ученые рассматривают два типа вмешательств. Первое предполагает закрепление у подошвы ледников неких «штор», которые будут препятствовать теплой океанской воде их подтачивать. Предварительные расчеты показали, что достаточно небольшого экранирования. Например, для ледника Туэйтса в море Амундсена в Антарктиде даже 80-километровая изоляция на морском дне улучшит ситуацию.

Схема экранирования теплой океанской воды от ледника / © University of Lapland

Второй подход заключается в том, чтобы затормозить потоки талой воды из-под ледника в море. По предположению ученых, если талую воду отвести, то разрушение ледника замедлится, а то и вовсе прекратится. Это можно сделать, пробурив дренирующие скважины в ложе ледника или искусственно его заморозить.

К чему приведет каждый из подходов, можно только гадать. Вполне возможно, что донные экраны будут отводить теплую воду к близлежащим шельфовым ледникам, а их установка нарушит жизнь местных морских обитателей и прибрежных поселений людей. Бурение менее травматично для экологической обстановки, но будет ли оно эффективно и не дешевле ли постепенно адаптироваться к меняющемуся климату, чем подключать «тяжелую инженерию»?

Разработка геоинженерных подходов потребует не один десяток лет, а также широкого обсуждения со специалистами разных направлений. Ученые считают, что стоит начать с Арктики, которая доступнее и работы там дешевле, чем в Антарктиде. Однако необходимо учесть, что побережье Северного Ледовитого океана населяют коренные народы — работы в районе ледника могут повлиять на их жизнь.

В любом случае все это нужно обсуждать, просчитывать, взвешивать риски и согласовывать со всеми сторонами, которых затрагивает подобное вмешательство.

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Климат
# антарктида
# арктика
# геоинженерия
# Гренландия
# ледники
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