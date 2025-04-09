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Датские ученые вернули самые северные земли мира на «остров Кофейного клуба»
За последние несколько экспедиций к водам на севере Гренландии полярники успели обнаружить больше десятка клочков земли, претендующих на статус «самых северных». Им обладает островок Каффеклуббен недалеко от мыса Моррис-Джесуп. Датские исследователи решили закончить споры и в 2022 году отправились в экспедицию, чтобы перепроверить новые заявки. По прибытии они нашли на своем месте лишь один объект, который оказался айсбергом, застрявшем на мели.
Последние несколько десятилетий самая северная точка суши оставалась спорной. Неоспоримым обладателем этого статуса до 1978 года являлся островок Каффеклуббен в 33 километрах от северной оконечности Гренландии мыса Моррис-Джесуп. Эту землю впервые посетил американский исследователь Арктики Роберт Пири в 1900 году, а через 21 год геолог Лауге Кох вновь ее обнаружил и назвал в честь неформального клуба датских геологов — «остров Кофейного клуба», то есть Каффеклуббен. Официальное гренландское название — Inuit Qeqertaat, что в переводе означает «остров людей».
В 1978 году еще севернее, в 1,5 километра от Каффеклуббен нашелся другой островок площадью 50 на 100 метров, его назвали Оодаак (Oodaaq). Дальнейшие экспедиции обнаружили еще несколько подобных клочков земли, которые при повторных исследованиях либо исчезали, либо смещались. Многие из них называют псевдоостровами (в том числе Оодаак). А в 2021 году стало известно о новом кандидате на самую северную точку суши, датский полярник Мортен Раш рассказал об островке Кекертак Аваннарлег (Qeqertaq Avannarleq) площадью 30 на 60 метров.
В следующем году группа исследователей из Дании вместе с Мортеном Рашем снова отправилась в этот район, чтобы проанализировать появление и исчезновение псевдоостровов к северу от Гренландии. Ученые вооружились лидарами, эхолотами, буровыми установка и прочими инструментами для гравиметрических, геодезических и батиметрических измерений. Помимо этого они изучали спутниковые снимки окрестностей, как двигался морской лед, а с вертолета перепроверяли, сканируя его лазерами. Результаты научной работы опубликовал журнал Polar Record.
Всего ученые посетили 15 островков в августе 2022 года. Однако на ранее обозначенных координатах остался только Кекертак Аваннарлег, найденный годом ранее. На прочие 14 точек (айсбергах и крупных льдинах) высаживались на вертолете — специалисты выбирали ближайшую к заявленным местам площадку. На каждом айсберге они проверяли толщину льду и расстояние до дна. Поверхность нескольких островков-айсбергов покрывали обломки горных пород (морена).
Гравиметрические измерения на острове Кекертак Аваннарлег и в нескольких других местах не выявили гравитационных аномалий, характерных для реальной суши. Иначе говоря, все посещенные в экспедиции районы были айсбергами разной величины — одни были небольшими, до 60 метров в длину, другие покрупней, до 200 метров.
Как подчеркивают авторы статьи, айсберги застревают в этом районе из-за слабых приливов и отливов и неглубокой воды — до дна в среднем 26-34 метра. То есть айсберги оказались выброшены на мель. Все изученные участки объединяет малый размер и округлая форма. Над водой эти «островки» выдавались всего на несколько метров, а сверху их покрывал слой булыжников, песка, ила и гравия, поэтому их принимали за сушу. Вероятное место происхождения этих айсбергов — шельфовый ледник Мура, ледник Альфреда Хармсворта и другие.
Таким образом, самой северной точкой суши по-прежнему остается оконечность острова Каффеклуббен (координаты: 83°39′54″ северной широты, 30°37′45″ западной долготы).
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