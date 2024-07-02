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6 минут назад
Юлия Трепалина
11

У диких крыланов обнаружили присущие людям когнитивные способности

5.1

Наблюдения израильских ученых за нильскими крыланами показали, что эти рукокрылые обладают рядом сложных когнитивных способностей, напоминающих человеческие.

Биология
# интеллект животных
# отложенное вознаграждение
# память
# рукокрылые
# эпизодическая память
Крылан
Крылан Rousettus aegyptiacus из колонии в зоологическом саду при Тель-Авивском университете / © Yuval Barkai, Tel Aviv University

В прошлом считалось, что воспоминания о личном опыте, то есть эпизодическая память, и способность заранее планировать будущее свойственны только людям. Однако в последние годы все больше исследований показывают, что это умеют делать и разные животные. Правда, практически все подобные эксперименты проходили в лабораторных условиях, поскольку в природе они трудновыполнимы.

Чтобы проверить, есть ли такие способности у диких животных, группа зоологов и нейробиологов из Тель-Авивского университета устроила эксперимент. Его участниками стали нильские крыланы, или египетские летучие собаки (Rousettus aegyptiacus), из колонии, живущей на воле в зоологическом саду при израильском вузе. Статью об этом исследовании опубликовал журнал Current Biology.

Нильские крыланы питаются плодами. Их любимая пища — инжир, апельсины, финики, бананы и молодые листья рожкового дерева. Зная это, ученые предположили, что для выживания им необходимо уметь запоминать пространственное расположение фруктовых деревьев и ориентироваться во времени, чтобы понимать, когда на них появляются плоды.

Для проверки гипотезы к животным прикрепили крошечные GPS-датчики. В течение многих месяцев исследователи отслеживали маршруты полетов и навещаемые крыланами деревья. Проанализировав данные, авторы научной работы пришли к удивительным выводам.

Сначала зоологи решили убедиться в наличии у крыланов чувства времени. Для этого им в течение разного срока — от одного дня до недели — не позволяли покидать колонию. В результате выяснилось, что после однодневной паузы животные возвращались к деревьям, которые посещали предыдущей ночью. Если же проходила неделя, крыланы старшего возраста, опираясь на прошлый опыт, избегали деревьев, которые должны были перестать плодоносить за истекший промежуток.

Другими словами, крыланы могли оценить, сколько времени прошло с момента последнего визита к каждому дереву, а также помнили, на каких из них плодоношение длится недолго, так что спустя неделю к ним не стоило прилетать. Это умение отсутствовало у молодых, неопытных животных, что указывало на приобретенный характер навыка.

© Tel Aviv University

На следующем этапе исследователи проверили, как у крыланов обстоят дела с планированием на будущее. Наблюдения показали, что обычно животные направлялись к определенному дереву, до которого порой нужно было лететь 20-30 минут. Голодные крыланы двигались быстрее, когда дерево располагалось дальше, что говорило о планировании цели до вылета из колонии. Более того, выбрав направление, они миновали другие деревья, которые посещали накануне. Это указывало на умение дожидаться отложенного вознаграждения.

Другим открытием стал то, что вылетавшие первыми крыланы стремились к деревьям с богатыми сахаром плодами, а те, кто отправлялся на добычу пропитания позже, искали источники белка.

Таким образом, результаты экспериментов продемонстрировали, что кормовое поведение Rousettus aegyptiacus включает сложный процесс принятия решений и планирования на основе пищевых потребностей животных. По словам авторов исследования, покидая колонию, крыланы точно знают, куда летят и за какой пищей.

«Разрыв в когнитивных способностях между человеком и животными — один из самых занимательных вопросов в науке. <…> В очередной раз мы видим, что граница не четкая и что люди не так уникальны, как некоторые считают. Похоже, [возможности] людей и животных — из одного диапазона, и почти любая человеческая способность есть и у животных», — заключили исследователи.

Ранее эпизодическую память обнаружили у дельфинов. Ученые выяснили, что эти животные способны не просто запоминать события из прошлого, но и их последовательность, место, где они произошли, и связанные с этим эмоции, которые на момент запоминания не имели особого значения.

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Биология
# интеллект животных
# отложенное вознаграждение
# память
# рукокрылые
# эпизодическая память
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Не получится, мох не выдержит губительной радиации, нет защиты .

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Александр Березин
2 часа назад
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Александр Березин
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Serjo, для того, чтобы дать этому феномену четкое название, нужно понимать, что это, собственно, такое. Талик ли? Суффозия ли? А может там нет выноса

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Александр Березин
2 часа назад
4.20, "Тем более для поддержания атмосферы необходимо наличие магнитного поля коего у марса нет" Это, разумеется, не так. Самая плотная известная

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Александр Березин
2 часа назад
Rafis, марсианские полярные шапки содержат в основном водный лед: https://en.wikipedia.org/wiki/Martian_polar_ice_caps Кроме полярных шапок водный лед на Марсе представлен

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Александр Березин
2 часа назад
Это не совсем так. Еще 20 лет назад появилась вот эта гипотеза: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2003IJAsB...2..217M/abstract Кьюрисити ее подтвердил:

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Rafis Fayzullin
3 часа назад
Александр, там сухой лед из углекислоты.

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Rafis Fayzullin
3 часа назад
Eugene, точно, там вроде микробов нашли, выделяют метан. Сделать из Марса заповедник инопланетной микрофлоры! Начинаем собирать подписи.

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Rafis Fayzullin
3 часа назад
Андрей, если ничего не предпринимать даже в идеальных условиях ничего не растёт или растёт очень плохо. Возможно появится технология создания

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Serjo Djachkowski
3 часа назад
Минусы это содержание азота всего 5%, как только появиться влага то интенсивно начнётся выветривание и углекислый газ будет связан в породах.У нас

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Serjo Djachkowski
3 часа назад
Александр, может талик или внутрипластовая вода.

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Себастьян Перейра
3 часа назад
А какой толк от этого, если у Марса нет такой же магнитосферы как у земли. Даже если появится какая то атмосфера ее сдует солнечным ветром. Так что

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

4.20
3 часа назад
Лучше бы свою планету спасали. Тем более для поддержания атмосферы необходимо наличие магнитного поля коего у марса нет

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

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