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Психологи объяснили, почему люди помнят одни события и забывают другие
Со временем одни воспоминания заменяются другими, но почему люди запоминают именно то, что запоминают? На этот вопрос ответили ученые из США, проанализировав более 100 исследований эпизодической памяти.
Особенности человеческой памяти в числе главных тем современных исследований в области психологии и нейробиологии. Авторы одной из недавних работ показали, что во сне мозг способен не только обрабатывать информацию, но и проектировать будущее с ее учетом, а другая статья объяснила, как воспоминания сохраняются на всю жизнь.
Специалисты из Университета Райса в США опубликовали обзор литературы о том, «что, где и когда запоминают люди». Исследование, в котором анализируется, как содержание, место и время события влияют на память, появилось в журнале Cognitive, Affective & Behavioral Neuroscience.
Ученые обнаружили, что люди с большей вероятностью запоминают то, что связано с сильными эмоциями, имеет личную значимость, привлекает внимание. Это резонансные события или детали, на которых человек сосредоточился.
Важным оказалось и место, где происходит ситуация, которая потом превратится в воспоминание. Лучше «отпечатывается» в памяти новая обстановка, поскольку, в отличие от рутинной, привлекает больше внимания.
По данным литобзора, воспоминания зависят как от момента, когда происходит событие, так и в целом от восприятия времени. Например, важно, как именно люди выстраивают последовательность событий и распознают переходы между ними. Кроме того, если события делятся на отдельные эпизоды, то запомнить их может быть легче.
«Память — не универсальный феномен. То, что запомнилось одному человеку, может быть совершенно неочевидным для другого в связи с его уникальным происхождением и когнитивными приоритетами», — подчеркнули авторы статьи.
По мнению исследователей, понимать, почему мы запоминаем одни события лучше других, важно как для медицины, так и для повседневной жизни. В частности, память часто оценивают с опорой на стандартизированные тесты, которые были разработаны в определенных культурных контекстах и не учитывают индивидуальные особенности людей. Информация о конкретных факторах, влияющих на запоминание, изменила бы такие методы оценки, а также помогла бы эффективнее бороться со снижением когнитивных способностей и деменцией.
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