Во время секса самец осьминога обездвижил самку ядом, чтобы избежать смерти

Осьминоги по своей природе антисоциальные существа. Но когда дело касается размножения, происходит весьма интимное и при этом опасное сближение между самцом и самкой, во время которого «‎дама» может съесть «ухажера». Эволюция подарила самцам некоторых видов специальные механизмы спасения, чтобы избежать трагической участи. Недавно теутологи из Австралии описали один из таких механизмов.

Некоторые осьминоги, как и богомолы, а также пауки вида черная вдова, практикуют так называемый сексуальный каннибализм. Зачастую самки осьминогов крупнее и голоднее партнеров, отчего у последних во время спаривания существует высокая вероятность превратиться из «возлюбленного» в «‎отбивную». Дама может задушить ухажера, а потом расчленить. Теплых чувств друг к другу эти моллюски не испытывают, в отличие от социальных животных, например дельфинов.

Однако в результате эволюции у определенных видов развилась безопасная техника оплодотворения. Одни самцы занимаются сексом с самками на расстоянии вытянутой конечности — специальной половой щупальце — гектокотиля. По ней проходит полый канал, по которому самец пытается доставить «‎пакеты» со спермой (сперматофоры) внутрь самки. Другие пробираются «к подруге» в девичьем обличии, а иные даже готовы насовсем отдать ей свой половой орган.

Недавно команда австралийских теутологов под руководством Вэнь-Сунг Чанга (Wen-Sung Chung) из Квинслендского университета описала еще одну хитрость самцов, которую те используют, чтобы доставить сперму внутрь самки и остаться в живых. Ученые обнаружили, что для этой цели самцы синекольчатых осьминогов Hapalochlaena fasciata применяют один из самых сильных ядов в природе.

Обычно яд нужен животным для охоты или защиты. Например, некоторые виды рыб семейства иглобрюхих выделяют смертельный тетродотоксин, чтобы отпугивать хищников. Этот же нейротоксин есть у Hapalochlaena fasciata, с помощью него осьминоги обездвиживают и убивают крупную добычу.

Во время лабораторных экспериментов команда Чанга заметила, что самцы Hapalochlaena fasciata кусают самку в районе аорты и вводят в ее организм тетродотоксин. Действие яда быстро проявляется: дыхание самки замедляется, а тело бледнеет и теряет подвижность. Это не убивает партнершу, но временно парализует, что дает «‎ухажеру» возможность спокойно завершить спаривание и уплыть невредимым.

Тетродотоксин смертелен для большинства животных, но сами осьминоги обладают устойчивостью к нему. Таким образом, самец получает время для спаривания, избегая агрессии со стороны партнерши.

Исследователи также выяснили, что у самцов Hapalochlaena fasciata слюнные железы (где находится тетродотоксин) в три раза тяжелее, чем у самок. Это, вероятно, связано с необходимостью вырабатывать больше нейротоксина, чтобы преодолеть естественную устойчивость самок к яду.

Специалисты считают, что такого рода феномен — наглядный пример эволюционной «гонки вооружений» между полами. Самки, обладая преимуществом в размере и силе, могли использовать свою мощь для поедания партнеров. Однако самцы нашли способ противостоять этой угрозе с помощью химической атаки, что повышает шансы на выживание и передачу своих генов следующему поколению.

Выводы исследования команды Чанга подчеркивают сложность и многообразие стратегий выживания в мире животных. Осьминоги, как оказалось, не только обладают высоким интеллектом, но и передовыми методами защиты в борьбе за выживание. Открытие, сделанное учеными, поможет лучше понять механизмы эволюции и необычные формы адаптации, встречающиеся в природе.

Научная работа опубликована в журнале Current Biology.

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