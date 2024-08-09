Биологи выяснили, какие микробы живут в микроволновках

Различные кухонные поверхности неоднократно изучали на предмет обитающих на них бактерий, но микроволновые печи с этой стороны ранее практически не исследовали. Упущение недавно исправили испанские специалисты. Они установили, какие микробы живут в микроволновках, и сравнили, как в этом плане отличаются электроприборы с разными типами использования. Некоторые из результатов насторожили.

Бактерии порой существуют в самых неблагоприятных условиях. Микробные сообщества находили и в нефтяных разливах в море, и в антарктических озерах, и внутри Международной космической станции.

Впрочем, один из примеров выживаемости микробов в экстремальной среде находится рядом с людьми — внутри микроволновых печей, которые уже стали неотъемлемой частью кухонной обстановки. Ученые из Института интегративной системной биологии при Университете Валенсии (Испания) совместно с сотрудниками компании Darwin Bioprospecting Excellence S.L., занятой микробными биотехнологиями, впервые детально изучили бактериальный фон микроволновок. О сделанных открытиях они рассказали в статье для журнала Frontiers in Microbiology.

Исследователи взяли пробы из 30 микроволновых печей. Треть из них — из обычных домохозяйств, столько же были установлены в помещениях общего пользования в учреждениях или буфетах, а еще 10 служили лабораторным оборудованием.

Для анализа состава микробных сообществ использовали секвенирование нового поколения и выполнили культивирование 101 штамма в пяти средах. В итоге удалось обнаружить 747 родов микробов 25 бактериальных типов. Чаще всего встречались Proteobacteria, Firmicutes, Actinobacteria и Bacteroidetes.

Сопоставив бактериальный фон в микроволновках, ученые установили, что у приборов из домашних кухонь и помещений общего пользования он частично совпадал и был схож с микробиомом других кухонных поверхностей.

«Эксклюзивными» родами бактерий для первых оказались Acinetobacter, Bhargavaea, Brevibacterium, Brevundimonas, Dermacoccus, Klebsiella, Pantoea, Pseudoxanthomonas и Rhizobium. В то же время Arthrobacter, Enterobacter, Janibacter, Methylobacterium, Neobacillus, Nocardioides, Novosphingobium, Paenibacillus, Peribacillus, Planococcus, Rothia, Sporosarcina и Terribacillus обнаружили только в микроволновках общего пользования.

Что касается лабораторных печей, то в их микробиоме в обилии присутствовали таксоны, известные способностью выдерживать микроволновое излучение, высокие температуры и высыхание. В частности, только из этих проб ученые выделили бактерии рода Nonomuraea. Также там встречались Delftia, Micrococcus, Deinococcus и один неопознанный род из группы Cyanobacteria.

Кроме того, авторы работы дополнительно сравнили результаты проб из микроволновок с ранее собранными данными о бактериях на солнечных панелях и отметили их сходство. По словам исследователей, экстремальные условия среды в первом и втором случаях, вероятно, способствовали отбору высокоустойчивых микробов.

Биологи предупредили, что некоторые из бактерий, выявленных в домашних микроволновках, — Klebsiella, Enterococcus и Aeromonas — могут быть опасны для здоровья людей. С учетом этого исследователи напомнили о необходимости протирать их внутренние поверхности после каждого использования и регулярно дезинфицировать.

Ученые подчеркнули, что их исследование важно не только с точки зрения гигиены. Его результаты могут пригодиться в сфере биотехнологий. Например, если обнаруженные в микроволновых печах штаммы удастся применить в промышленных процессах, где требуются особо «закаленные» бактерии.

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