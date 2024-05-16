Палеонтологи определились со временем появления теплокровных динозавров

Долгое время динозавров считали неповоротливыми холоднокровными животными, наподобие ныне живущих рептилий. Однако современная наука установила близость динозавров к птицам, которые, как и млекопитающие, относятся к эндотермным (теплокровным) организмам. Теперь новое исследование показало, когда именно некоторые динозавры могли приобрести способность поддерживать постоянную температуру тела.

Представление о холоднокровности динозавров в 1968 году оспорил палеонтолог Роберт Бэккер (Robert Bakker). В своей книге «Ереси о динозаврах: новые теории, раскрывающие тайны динозавров и их вымирания» он заключил, что на самом деле динозавры были теплокровными, ловкими существами, больше похожими на современных птиц, чем на ящериц и прочих рептилий. Со временем многие утверждения Бэккера подтвердились, и теперь эта точка зрения преобладает в палеонтологических кругах (хотя некоторые детали устарели).

Более того, с точки зрения современной кладистики птицы и остаются динозаврами — одной из групп манирапторов. Поскольку видов птиц на сегодня больше, чем видов млекопитающих, получается, что по разнообразию динозавры на современной Земле все еще превосходят крупнейшую группу своих конкурентов.

В 2022 году исследование, в основу которого лег химический анализ окаменелых останков динозавров, показало, что многие из них, включая двуногих тероподов и длинношеих зауроподов, были теплокровными.

Однако до сих пор оставалось неясно, в какой момент произошло разделение и часть динозавров приобрели эндотермность. Ответ на этот вопрос, похоже, нашла международная команда ученых из Испании, Великобритании и ряда других стран. Их исследование недавно опубликовал журнал Current Biology.

Специалисты изучили распространенность динозавров в различных климатических зонах во времена мезозойской эры, примерно 66-230 миллионов лет назад. Для этого исследователи рассмотрели данные о тысяче ископаемых останков, а также климатические и географические модели того периода и эволюционные деревья динозавров.

Графическое представление результатов исследования о появлении теплокровности у динозавров / © Current Biology (2024), Chiarenza, A.A. et al.

В итоге удалось выяснить, что две из трех основных групп динозавров — тероподы вроде тираннозавров (Tyrannousaurus rex) и велоцирапторов (Velociraptor), и птицетазовые (Ornithischia), включая родственников растительноядных стегозавров (Stegosaurus) и трицератопсов (Triceratops), — переселились в более холодный климат в начале юрского периода, примерно 180 миллионов лет назад. Это позволяет предположить, что именно тогда у них могла развиться эндотермия, то есть способность к поддержанию относительно постоянной внутренней температуры тела.

В предыдущих исследованиях ученые находили в ископаемых останках признаки теплокровности у представителей обеих групп. В частности, известно, что некоторые тероподы и птицетазовые обладали «протоперьями» и перьями, удерживающими внутреннее тепло.

Анализ также показал, что зауроподы, или ящероногие — третья группа динозавров, включающая бронтозавров (Brontosaurus) и диплодоков (Diplodocus) — напротив, продолжали держаться в более теплых районах планеты.

«Наше исследование показывает, что различные климатические предпочтения у основных групп динозавров возникли во времена события Дженкинса, примерно 183 миллиона лет назад, когда интенсивная вулканическая активность привела к глобальному потеплению и вымиранию групп растений. Тогда же появилось много новых видов динозавров. Развитие эндотермии — возможно, ставшее результатом этого экологического кризиса — вероятно, и позволило тероподам и птицетазовым успешно развиваться в более холодной среде. Эта особенность сделала их более подвижными и способными дольше сохранять активность, быстрее расти и производить на свет больше потомства», — подытожил один из авторов работы Альфио Алессандро Кьяренца (Alfio Alessandro Chiarenza), аффилированный с Университетским колледжем Лондона (Великобритания) и Университетом Виго (Испания).

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