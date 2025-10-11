Уведомления
Ветеринары обнаружили у собак признаки одержимости игрушками
Некоторые домашние собаки ведут себя с игрушками так, что это напоминает поведенческую зависимость у людей. В эксперименте швейцарские ученые выявили симптомы «игрушкомании» у трети псов-участников, что может говорить об их распространенности.
Поведению собак и возможным отклонениям в нем посвящено немало исследований, но специалисты продолжают изучать тему, находя новые нюансы. Одна из недавних работ показала, что псов с безупречным поведением практически не бывает. Среди самых частых проблем оказались избыточная привязанность к хозяевам, копрофагия и агрессивность.
Специалисты в области ветеринарии из Бернского университета (Швейцария) обратили внимание на другой возможный недочет. Оказалось, некоторые домашние собаки ведут себя с игрушками так, что это напоминает поведенческую зависимость у людей. В эксперименте примерно у трети псов-участников выявили симптомы «игрушкомании», что может говорить об их распространенности.
Под поведенческой зависимостью, или аддикцией, психологи понимают неконтролируемое влечение и участие в какой-то деятельности, несмотря на негативные последствия. В литературе встречаются разрозненные сведения о том, что действия некоторых собак с игрушками могут походить на зависимость, но детально вопрос не рассматривали. По словам бернских исследователей, их статья в журнале Scientific Reports стала первой научной оценкой такого рода аддиктивного поведения у четвероногих друзей человека.
К эксперименту привлекли 105 питомцев разных пород с хозяевами. При отборе делали упор на том, что псы должны быть игривыми. С помощью серии поведенческих тестов у собак и опросов владельцев ветеринары выяснили, кто из испытуемых соответствовал ключевым критериям поведенческой зависимости при контактах с игрушками. К признакам такой аддикции отнесли сильную тягу к игрушке, акцентированное внимание на объекте зависимости, трудности с контролем поведения и неспособность его прекратить.
Эксперимент проводили в помещении с видеонаблюдением. Вначале каждой собаке давали выбрать предпочитаемый тип игрушки (плюшевую, мяч или игрушку-тягалку). Предмет, с которым животные чаще взаимодействовали, затем использовали в тестировании.
Ученые наблюдали, как питомцы играли и как реагировали на недоступность игрушки, насколько легко переключались на другие стимулы — например, еду или общение с хозяином. Особенно показательными были тесты, где игрушку помещали в закрытый контейнер или на высокую полку. Собаки с чертами зависимости (таких оказалось 33) упорно пытались добраться до желанного предмета, игнорируя миску с едой и приглашения владельца поиграть.
Псы-«игрушкоманы» могли подолгу скулить и лаять, прыгать или пристально смотреть на недоступный «объект страсти», демонстрируя высокий уровень возбуждения и фрустрации. Даже после того, как все предметы убирали из комнаты на 15-минутный перерыв, чтобы дать животным «остыть», они не могли успокоиться: продолжали искать взглядом дверь или полку, где раньше лежала игрушка.
Опрос владельцев о поведении таких питомцев подтвердил результаты тестов. Хозяева отмечали, что собаки во время игр теряли интерес к еде, не могли самостоятельно остановиться, даже испытывая дискомфорт или после легкой травмы.
Несмотря на выявленные у собак параллели с аддиктивным поведением у людей, специалисты воздержались от окончательных выводов. По словам ученых, прежде чем признавать такие поведенческие паттерны у псов патологическим нарушением, нужно провести дополнительные исследования. Они необходимы для подтверждения, что слишком сильная увлеченность игрушками действительно вредит психике животных и ухудшает качество их жизни.
Голые землекопы живут почти 40 лет — невероятный срок для грызуна размером с мышь. Недавнее открытие китайских ученых показало, что долголетие этим животным обеспечивает необычная версия одного белка, который не просто защищает организм, а буквально чинит его изнутри — ускоряет восстановление ДНК. Новые данные могут помочь продлить и человеческую жизнь.
Они использовали содержащееся в почве железо. Днем бактерии захватывали фотоны, ночью — боролись с мешающими им жить соединениями.
Более 10 лет назад на автомобильной парковке в Лестере, на месте которой ранее была церковь Грейфраерс, ученые нашли скелет, принадлежавший королю Ричарду III. Его зубы сохранились настолько хорошо, что исследователи сумели восстановить древний микромир ротовой полости монарха — и обнаружили следы заболевания, способного разрушить челюсть.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
В атмосфере Венеры наблюдают убедительные химические признаки постоянно вспыхивающих молний. По расчетам, эти разряды должны быть либо гораздо мощнее земных, либо происходят чаще. Возникает вопрос: почему тогда их не видно? По мнению исследователей, дело — в почти непроницаемых венерианских облаках, скрывающих вспышки. Самое интересное, что к возникновению молний они могут оказаться непричастны.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
