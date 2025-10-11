Ветеринары обнаружили у собак признаки одержимости игрушками

Некоторые домашние собаки ведут себя с игрушками так, что это напоминает поведенческую зависимость у людей. В эксперименте швейцарские ученые выявили симптомы «игрушкомании» у трети псов-участников, что может говорить об их распространенности.

Поведению собак и возможным отклонениям в нем посвящено немало исследований, но специалисты продолжают изучать тему, находя новые нюансы. Одна из недавних работ показала, что псов с безупречным поведением практически не бывает. Среди самых частых проблем оказались избыточная привязанность к хозяевам, копрофагия и агрессивность.

Специалисты в области ветеринарии из Бернского университета (Швейцария) обратили внимание на другой возможный недочет. Оказалось, некоторые домашние собаки ведут себя с игрушками так, что это напоминает поведенческую зависимость у людей. В эксперименте примерно у трети псов-участников выявили симптомы «игрушкомании», что может говорить об их распространенности.

Под поведенческой зависимостью, или аддикцией, психологи понимают неконтролируемое влечение и участие в какой-то деятельности, несмотря на негативные последствия. В литературе встречаются разрозненные сведения о том, что действия некоторых собак с игрушками могут походить на зависимость, но детально вопрос не рассматривали. По словам бернских исследователей, их статья в журнале Scientific Reports стала первой научной оценкой такого рода аддиктивного поведения у четвероногих друзей человека.

К эксперименту привлекли 105 питомцев разных пород с хозяевами. При отборе делали упор на том, что псы должны быть игривыми. С помощью серии поведенческих тестов у собак и опросов владельцев ветеринары выяснили, кто из испытуемых соответствовал ключевым критериям поведенческой зависимости при контактах с игрушками. К признакам такой аддикции отнесли сильную тягу к игрушке, акцентированное внимание на объекте зависимости, трудности с контролем поведения и неспособность его прекратить.

Эксперимент проводили в помещении с видеонаблюдением. Вначале каждой собаке давали выбрать предпочитаемый тип игрушки (плюшевую, мяч или игрушку-тягалку). Предмет, с которым животные чаще взаимодействовали, затем использовали в тестировании.

Ученые наблюдали, как питомцы играли и как реагировали на недоступность игрушки, насколько легко переключались на другие стимулы — например, еду или общение с хозяином. Особенно показательными были тесты, где игрушку помещали в закрытый контейнер или на высокую полку. Собаки с чертами зависимости (таких оказалось 33) упорно пытались добраться до желанного предмета, игнорируя миску с едой и приглашения владельца поиграть.

Псы-«игрушкоманы» могли подолгу скулить и лаять, прыгать или пристально смотреть на недоступный «объект страсти», демонстрируя высокий уровень возбуждения и фрустрации. Даже после того, как все предметы убирали из комнаты на 15-минутный перерыв, чтобы дать животным «остыть», они не могли успокоиться: продолжали искать взглядом дверь или полку, где раньше лежала игрушка.

Опрос владельцев о поведении таких питомцев подтвердил результаты тестов. Хозяева отмечали, что собаки во время игр теряли интерес к еде, не могли самостоятельно остановиться, даже испытывая дискомфорт или после легкой травмы.

Несмотря на выявленные у собак параллели с аддиктивным поведением у людей, специалисты воздержались от окончательных выводов. По словам ученых, прежде чем признавать такие поведенческие паттерны у псов патологическим нарушением, нужно провести дополнительные исследования. Они необходимы для подтверждения, что слишком сильная увлеченность игрушками действительно вредит психике животных и ухудшает качество их жизни.

Юлия Трепалина 848 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.