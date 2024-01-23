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Тюменские ученые узнали, что у интернет-зависимых мозг работает по-особенному
Ученые ТюмГУ и Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени А. И. Прошлякова (ТВВИКУ) с помощью ЭЭГ выявили ряд особенностей биоэлектрической активности мозга у молодых людей с интернет-зависимостью.
В обществе растет доля случаев чрезмерного погружения человека в мир виртуальной реальности. Особенно это характерно для молодых людей, использующих возможности мобильных интернет-гаджетов практически в режиме 24/7. Возникновение в таких условиях интернет-зависимости закономерно, а негативные психические и физиологические аддиктивные (зависимые) проявления требуют внимательного изучения специалистами.
Исследователи находят, что при интернет-зависимости нарушены поведенческий, эмоциональный и волевой контроль, сенсомоторная координация на фоне аддиктивных изменений электрогенерации биопотенциалов мозга, отмечаются стойкое снижение тормозного контроля, затруднения с функцией селективного внимания. Происходит снижение функциональной активности мозга, появляются органические астенические расстройства, минимальная мозговая дисфункция, эмоциональные нарушения и выраженная функциональная межполушарная асимметрия. Также аддиктивные состояния сопряжены с повышенной нервной возбудимостью, нарушениями когнитивных процессов, депрессивными расстройствами и стрессом.
Статья «Особенности биоэлектрической активности головного мозга студентов-мужчин 18-22 лет с интернет-зависимостью» ученого ИнБио ТюмГУ Сергея Толстогузова и ТВВИКУ Татьяны Фишер вышла в журнале «Экология человека» (Human Ecology). Специалисты изучали особенности биоэлектрической активности мозга у молодых людей с интернет-зависимостью с использованием данных спектрального анализа ЭЭГ по показателям полной мощности спектра и индексов ритма.
В исследовании принял участие 61 доброволец – студенты 1-2 курсов очной формы обучения (юноши, в возрасте 19-21 лет) ТюмГУ, жители Тюмени и Тюменской области. Выборку поделили на интернет-зависимых и контрольную группу.
Ученые провели спектральный анализ ЭЭГ по показателям полной мощности спектра, мощности спектра в альфа-диапазоне, индекса ритма. У интернет-зависимых студентов преобладал (86 процентов случаев) I тип ЭЭГ с организованной во времени и пространстве структурой альфа-ритма, модулированного в выраженные веретена, а также (14 процентов случаев) был представлен II тип энцефалограммы, отличающийся гиперсинхронной альфа-активностью, слабо модулированный или совсем не модулированный в веретена с высокими значениями индекса ритма.
В контрольной группе молодых людей встречались три типа нормальной организации ЭЭГ. Организованный I тип составил 69 процентов, гиперсинхронный II тип – восемь процентов, тогда как десинхронный III тип (с низкой представленностью альфа-компоненты и заменой ее на тета- и бета1- ритмики) был отмечен у 23 процентов испытуемых контрольной группы.
Ученые сделали вывод, что феномен интернет-зависимости – это сложное и, что более важно, динамическое психофункциональное состояние человека, имеющее различные линейные и циклические стадии развития, которые на каждом этапе могут характеризоваться уникальными нейрофизиологическими особенностями. Генерация ЭЭГ и паттерны биоэлектрической активности, данные о которых получены в исследовании тюменских ученых, отражают развитую стадию аддиктивного процесса, при котором не отмечаются выраженные негативные ЭЭГ-проявления интернет-зависимости на фоне сформированных у таких людей адаптационных механизмов к подобному образу жизни.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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