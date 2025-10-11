  • Добавить в закладки
11 октября, 15:09
Адель Романенкова
10

Астрономы не смогли объяснить видоизменение колец астероида Харикло

❋ 4.8

Летающий между Юпитером и Нептуном 260-километровый обладатель системы колец оказался интересен не только самим фактом их существования у столь небольшого небесного тела: как выяснилось, кольца астероида Харикло стремительно видоизменяются.

Астрономия
# астероид Харикло
# астероиды
# космос
Астероид Харикло и его кольца в представлении художника
Астероид Харикло и его кольца в представлении художника / © ESO/L. Calçada/M. Kornmesser/Nick Risinger

До недавних пор Харикло привлекал внимание только как один из крупнейших астероидов-кентавров — небесных тел, которые постепенно мигрируют с окраин Солнечной системы в ее внутренние области. Они занимают пространство между расположенным за Нептуном Поясом Койпера и Главным поясом астероидов.

Диаметр Харикло оценивают в 258 километров, но это усредненный показатель — таких габаритов недостаточно для того, чтобы иметь правильную сферическую форму. Более точно размеры астероида выглядят так: 288 на 270 на 198 километров.

В 2014 году этот объект произвел настоящую сенсацию в мировом астрономическом сообществе: Харикло оказался первым известным науке малым небесным телом с собственными кольцами. С тех пор этот список пополнили карликовые планеты Хаумеа и Квавар, а еще астероид Хирон, тоже кентавр. Так что Харикло быстро потерял статус уникального.

Тем не менее недавние наблюдения его колец с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб» снова привлекли к этой системе особенное внимание. Об этом международная команда астрономов рассказала в статье, доступной на сервере препринтов arXiv.org.

Колец у Харикло два, одно держится примерно в 265 километрах, другое — в 280 километрах от поверхности. Что интересно, в обоих случаях это заметно дальше предела Роша — той невидимой границы, за которой разрозненное вещество кольца уже «получает свободу» для притяжения друг к другу и формирования единого целого, то есть в данном случае спутника или спутников астероида. Более того, внешнее кольцо держится очень слабо и должно быстро рассеиваться по межпланетному пространству. Астрономы задаются вопросом, почему с кольцами Харикло не происходит ни того, ни другого.

В любом случае данные «Уэбба» позволили обнаружить впечатляющую динамичность этих колец: обсерватория показала не совсем то, что видели возле Харикло до сих пор. Ранее кольца выглядели как четко различимые. Теперь же внутреннее оказалось гораздо более заполненным веществом, а внешнее, наоборот, едва прослеживается.

Ученые пытаются понять, что произошло. Они сильно сомневаются в такой степени неоднородности этих колец, при которой «в кадр попадают» одновременно сгусток одного кольца и разреженная область другого: в конце концов, их до этого наблюдали неоднократно с помощью разных инструментов, и таких серьезных разночтений не было.

Есть мнение, что внешнее кольцо действительно разлетается. Тогда за счет чего пополнилось внутреннее? По одной из версий, более крупные частицы из дальнего кольца переместились в ближнее. В связи с этим подозревают также существование посреди этих колец маленького «спутника-пастуха», который мог бы гравитацией перераспределять вещество на своем пути и тем самым менять облик системы.

Наконец, не исключена и версия особенного «видения» телескопа «Уэбб»: как известно, он инфракрасный, а в таком диапазоне отлично различима мелкая пыль. Может быть, в дальнем кольце ее совсем мало, зато ближнее сильно «запылилось».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Адель Романова
231 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
Показать больше
Астрономия
# астероид Харикло
# астероиды
# космос
