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Пятнистую гиену впервые за 5000 лет обнаружили в Египте
В юго-восточной части Египта обнаружили пятнистую гиену (Crocuta crocuta). Это первый зарегистрированный случай появления животного в регионе за тысячи лет. Ученые связывают изменение ареала обитания гиены с феноменом так называемой активности Красного моря.
Пятнистые гиены — самые распространенные в Африке стайные хищники, которые обычно обитают лишь к югу от Сахары, между 17° северной и 28° южной широты. Они способны преодолевать до 27 километров в день, следуя за кочующими домашними животными. Гиены отлично умеют приспосабливаться под разные условия, поэтому ареал их обитания достаточно широк. Тем не менее они предпочитают саванны с островками деревьев, и так далеко на север в пустыню эти животные не заходили уже очень давно — примерно пять тысяч лет.
Ученые из университетов аль-Азхар (Египет), Индианы (США) и Швейцарского орнитологического института впервые за тысячи лет задокументировали появление пятнистой гиены в Египте. К сожалению, уже посмертно — животное убили местные скотоводы, у которых гиена загрызла коз. Исследователи смогли увидеть лишь ее фотографии и видео.
«Моей первой реакцией было недоверие, пока я не посмотрел фото и видео с останками. Я был потрясен: мы никак не ожидали увидеть пятнистую гиену на территории Египта», — рассказал ведущий автор исследования Абдулла Наги из Университета аль-Азхар.
Происшествие случилось в феврале 2024 года примерно в 500 километрах к северу от обычного ареала пятнистой гиены — соседнего Судана. Местные жители выследили и убили животное после того, как лишились двух коз. Тело гиены обнаружили в пяти километрах от небольшого поселения, состоящего всего из нескольких семей и расположенного — что характерно — на песчаной равнине и скалистых холмах.
Исследователи предположили, что новый миграционный коридор Crocuta crocuta — следствие феномена «активности Красного моря» (периодического погодного явления, вызывающего необычайно сильные осадки и даже затопления в странах Ближнего Востока), который мог привести к увеличению числа осадков и росту растений в пустынных зонах Африки.
Чтобы проверить эту гипотезу, ученые использовали так называемый нормализованный разностный вегетационный индекс в качестве показателя количества осадков и обитания на этой территории животных. Данные получили со спутниковых снимков за период с 1984 по 2022 год.
Выяснилось, что в последние 10 лет осадков в этих краях в самом деле было больше, чем в предыдущие два десятилетия. Это означает, что южная территория Египта стала менее суровой для жизни пятнистых гиен. Работа ученых представлена в журнале Mammalia.
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