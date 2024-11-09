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Вчера, 14:03
Елизавета Александрова
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Шимпанзе постарались выглядеть умнее в глазах людей

4.4

До сих пор считалось, что мнение окружающих бывает важно только для человека. Теперь после многолетних экспериментов с приматами выяснилось, что с одной и той же сложной для них задачей животные справлялись гораздо лучше, когда вокруг них было больше людей.

Биология
# интеллект животных
# приматы
# психология животных
# шимпанзе
Шимпанзе при выполнении задания на компьютере
Шимпанзе при выполнении задания на компьютере / © Akiho Muramatsu

В психологии активно изучают так называемое управление репутацией: стремление создать позитивный образ себя или, например, бренда в глазах окружающих. Это явление принято считать свойственным только людям, но недавние наблюдения за животными привели к неожиданным результатам, которые будут небезынтересны для эволюционных психологов.

Исследователи из Японии обобщили шестилетние результаты экспериментов с шимпанзе, которые живут в Институте исследования приматов при Киотском университете. Ученые просмотрели, как животные справлялись с одними и теми же тремя заданиями на компьютере.

Все три задания были связаны с умением обезьяны зрительно запоминать числа от 1 до 19 и их последовательность в порядке возрастания. Животному нужно было прикасаться к сенсорному экрану в том месте, где изображено нужное число. В первом задании цифры появлялись на экране в нужном порядке и рядом друг с другом, во втором уже не рядом, а третье было самым сложным: после «нажатия» на наименьшее число все следующие за ним исчезали с экрана, и шимпанзе должна была по памяти восстановить их порядок.

Ученые решили сравнить, сколько наблюдателей присутствовало во время каждого сеанса, и обнаружили любопытные тенденции. Оказалось, что самая сложная задача приматам давалась значительно лучше, когда вокруг них было больше народа. При этом самую простую они в присутствии большей аудитории почему-то выполняли менее внимательно.

В своей статье для iScience исследователи подчеркнули, что у людей все наоборот: человек более сложные задачи на публике чаще выполняет хуже. Предполагают, что он испытывает некое социальное давление: ощущает, что от него ждут высоких результатов, из-за этого нервничает, и в сочетании со сложностью самой задачи это приводит к менее успешному выполнению. Зато с заданиями сравнительно простыми люди под наблюдением справляются заметно лучше.

Почему на приматов присутствие зрителей производит другой эффект, пока неясно, но главный вывод ученых в том, что этот эффект есть: шимпанзе, похоже, тоже стараются произвести впечатление на окружающих.

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Биология
# интеллект животных
# приматы
# психология животных
# шимпанзе
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Комментарии

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Zhe Sh
Zhe Sh
15 часов назад
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Если это свойство у шимпанзе линейно, надо бы им на переполненном Камп Ноу подкинуть что-нибудь из теории струн 🤔
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