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9 минут назад
Любовь Соковикова
34

В водных путях Вурунтьери нашли бактериофаги, убивающие супербактерии

5.1

На территории современного Мельбурна до прихода европейцев десятки тысяч лет жили, занимаясь охотой и собирательством, племена австралийских аборигенов — Вурунтьери (Wurundjeri). Недавно в этой местности ученые из Университета Монаш (Австралия) обнаружили новые бактериофаги — вирусы, убивающие супербактерии клебсиеллы (Klebsiella).

Биология
# бактерии
# вирусы
# секвенирование генома
# супербактерии
# фаги
Отдельная субпопуляция фага MMNM, фаг MMNM (Ala134) / © mBio (2024).

Условно-патогенные бактерии — клебсиеллы — относятся к семейству Enterobacteriaceae и считаются представителями нормальной микрофлоры кишечника здоровых людей. Эти прямые грамотрицательные палочки, образующие капсулы, как правило, неподвижны и растут на простых питательных средах. 

Некоторые виды клебсиелл, однако, служат наиболее частыми возбудителями пневмонии, кишечных и урогенитальных инфекций у пациентов с ослабленным иммунитетом. В 2017 году эксперты Всемирной организации здравоохранения причислили клебсиеллы к наиболее опасным бактериальным патогенам в связи с их растущей устойчивостью к антибактериальным препаратам. 

Недавно исследовательская группа под руководством Тревора Литгоу (Trevor Lithgow) собрала образцы из водных резервуаров Вурунтьери и обнаружила в них два подтипа бактериофага Merri-merri-uth nyilam marra-natj (MMNM), который инфицирует бактерию Klebsiella pneumoniae.

Хотя оба подтипа оказались практически идентичны, один из них, обозначенный как MMNM (Ala134), показал сниженную активность против полирезистентного штамма клебсиеллы AJ174-2 (полирезистентными называют бактерии, которые обрели устойчивость к двум и более антибиотикам). 

Именно это небольшое отличие легло в основу дальнейших экспериментов по изучению эволюции фагов. В частности, ученые провели серию экспериментов, подвергнув фаг MMNM (Ala134) воздействию полирезистентного штамма клебсиеллы AJ174-2, вызывающего пневмонию.

В результате исследователи получили 20 новых вариантов фага с различными фенотипическими проявлениями.

Новые варианты фагов, полученные путем воздействия полирезистентного штамма клебсиеллы AJ174-2 / © mBio (2024).

Дальнейшее секвенирование генома новых вариантов помогло выявить мутации в небольшом наборе белков, составляющих базальную пластинку вируса, которые играют ключевую роль в процессе инфицирования бактерий. Так как именно от базальной пластинки отходят тонкие длинные нити, помогающие фагам прикрепляться к бактериям, даже небольшие изменения в ее структуре могут повлиять на эффективность заражения.   

Напомним, в отличие от антибактериальных препаратов, уничтожающих как болезнетворные патогены, так и представителей нормальной микрофлоры, фаги более избирательны и атакуют микроорганизмы определенного вида, поддерживая микрофлору в борьбе с инфекцией. Ранее считалось, что фаги эволюционируют преимущественно путем крупной генетической перестройки, например с помощью рекомбинации генов, которая приводит к мозаицизму — наличию генетически различающихся клеток. 

Однако результаты нового исследования, опубликованного в журнале mBio, показали, что даже небольшие точечные мутации могут привести к эволюционным изменениям, позволяя бактериофагам быстро адаптироваться к новым хозяевам и условиям окружающей среды. 

«Все разработанные нами фаги могут убивать клебсиеллу, но некоторые разновидности делают это лучше, чем другие», — отметили авторы научной работы. 

Понимание эволюционных и адаптационных механизмов фагов имеет важное значение для разработки новых методов борьбы с инфекциями, устойчивыми к современным антибиотикам. Открытие дарит надежду на существование пока неизвестных природных популяций фагов, обладающих генетическими вариациями и способных уничтожать супербактерии. Работа также расширяет понимание микроэволюционных процессов и имеет важное значение для изучения генетического разнообразия вирусных популяций.  

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Биология
# бактерии
# вирусы
# секвенирование генома
# супербактерии
# фаги
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