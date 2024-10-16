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Мыши-самцы использовали самок, чтобы спастись от нападения
У животных, как и у людей, есть защитные тактики, позволяющие избегать нежелательных событий. Ученые из США обнаружили, что самцы мышей спасаются от нападения и не допускают драки, используя в качестве «щита» самок.
Последние исследования выявили несколько необычных паттернов поведения животных и насекомых, которые помогают им адаптироваться к особенностям окружающей среды. Например, недавно открытые виды древесных лягушек на Мадагаскаре издают звуки, напоминающие громкое пение птиц и свистящие звуки из франшизы «Звездный путь», чтобы «перекрикивать» шум горных рек, а муравьиные матки съедают больное потомство и направляют полученные питательные вещества на размножение.
Специалисты из Делавэрского университета и Университета Эмори (оба — в США) изучили, как самцы мышей реагируют на агрессивное поведение сородичей. Они выявили несколько тактик, из которых только одна — связанная с «использованием» самки — позволила избежать драки. Результаты исследования опубликовал научный журнал PLOS Biology.
Авторы работы анализировали взаимодействие мышей в группах из двух самцов и двух самок (всего было 44 животных) на протяжении пяти часов. Почти в каждой группе один из самцов был склонен проявлять агрессию по отношению к другому, и за время наблюдения исследователи зафиксировали 3413 стычки. Эффективность разных реакций на агрессию оценили с помощью алгоритма машинного обучения.
«Используя искусственный интеллект, мы обнаружили, что самцы мышей обращаются к находящимся поблизости самкам, чтобы отвлечь агрессоров и снизить напряженность конфликтов. После столкновения жертва ненадолго вступает в контакт с самкой, а затем быстро убегает, поскольку внимание агрессора переключается на нее», — рассказали авторы статьи.
Эту тактику назвали «тактикой приманки и подмены», потому что взаимодействие самца-жертвы с самкой сначала отвлекало самца-агрессора, а затем «подменяло» в его глазах один объект интереса другим и снижало уровень агрессии. Другие паттерны поведения, даже если поначалу выглядели действенными, в итоге все равно приводили к драке.
Тем не менее «тактика приманки и подмены» связана с издержками для самцов-жертв: им приходится тратить дополнительное время на взаимодействие с самкой, прежде чем она заинтересует агрессора. В дальнейшем ученые планируют выяснить, работает ли выявленный паттерн в более крупных группах мышей.
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