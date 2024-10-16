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На Мадагаскаре обнаружили лягушек, чье кваканье напоминает пение птиц и звуки из «Звездного пути»
В тропических лесах острова Мадагаскар обнаружили семь новых видов лягушек. Звуки, которые они издают, напомнили ученым пение птиц, свист насекомых, а также специфические аудиоэффекты из фильмов и сериалов франшизы «Звездный путь». Назвали новые виды в честь персонажей этой вселенной.
Современные биологические исследования выявляют и уточняют информацию о многих известных видах. Например, авторы недавних публикаций заметили у муравьиных маток способность съедать больное потомство и «перерабатывать» его, а у единственного в мире вида безлегочных лягушек нашли легкие.
Специалисты из нескольких университетов Германии, США, Мадагаскара и Дании открыли семь новых видов древесных лягушек из рода Boophis со специфическим «кваканьем», которое напомнило ученым звуки из «Звездного пути». Характеристика видов, а также названия видов, совпадающие с именами героев франшизы, появились в научном журнале Vertebrate Zoology.
Общаясь с сородичами, обнаруженные лягушки издают свистящие звуки, похожие на птичье пение или свист насекомых. Однако команде ученых, в которой были фанаты «Звездного пути», нетипичное «кваканье» напомнило звуки «боцманского свистка» и так называемого трикодера — многофункционального устройства, которое позволяет в том числе записывать и анализировать данные. Назвали новые виды в честь семи капитанов из культовой вселенной: Кирк, Пикар, Сиско, Джейнвэй, Арчер, Бёрнем и Пайк.
«Мало того что эти лягушки звучат как аудиоэффекты из “Звездного пути”, так еще и надо изрядно походить, чтобы найти их! Несколько видов встречаются в местах, доступных для туристов, но другие мы смогли обнаружить только в результате масштабных экспедиций в отдаленные лесные массивы и на горные вершины. Там чувствуешь атмосферу настоящих научных открытий и исследований, что, по нашему мнению, соответствует духу ”Звездного пути”», — рассказали авторы статьи.
Особенное «кваканье», по словам ученых, помогает самцам лягушек оповещать самок о своей готовности к размножению и при этом «перекрикивать» шум горных рек, рядом с которыми они обитают. Именно пронзительные трели и свист позволили не спутать новые виды с уже известными при схожей внешности, а также отличать семь новых видов друг от друга.
Ученые надеются, что полученные знания будут полезны для сохранения тропических лесов Мадагаскара. Например, обнаруженные виды обитают, как правило, в географической близости друг от друга, но в разных микрорайонах и на разных высотах, из-за чего становятся особенно уязвимыми к изменениям климата или окружающей среды. Стоит учитывать это, планируя поддержку природы Мадагаскара, а также продолжать исследования, чтобы находить новые виды и узнать об их особенностях и потребностях.
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