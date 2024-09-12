Некоторые рыбы использовали зеркала, чтобы решить, смогут ли они победить в драке

Долгое время ученые полагали, что рыбы-чистильщики проявляют агрессию по отношению к соперникам независимо от размера тела последних. Однако эксперимент, проведенный командой ученых из Японии и Швейцарии показал, что это не так. Чистильщики тщательно подходят к оценке своих способностей, прежде чем завязать бой. Помогают им в этом зеркала.

Губаны-чистильщики (Labroides dimidiatus) — небольшие яркие рыбы, длина тела которых составляет примерно 10-14 сантиметров. Они обитают на коралловых рифах от Красного моря и Индийского океана до западной части Тихого океана.

В 2019 году Labroides dimidiatus стали первыми рыбами, которым удалось пройти зеркальный тест — эксперимент, позволяющий понять, обладают ли животные способностью к распознаванию себя в зеркале. Чуть позже эти же рыбы смогли распознать «лица» других особей в своих группах и узнать себя на фотографиях.

Теперь ученые из Японии и Швейцарии под руководством Тайги Кобаяси (Taiga Kobayashi) из Городского университета Осаки обнаружили еще одну способность у этих животных. Во время эксперимента они выяснили, что губаны-чистильщики используют свое зеркальное отражение, чтобы создать мысленный образ собственного тела, позволяющий вспомнить его размеры. Затем сравнивают «свои размеры» с размерами тела соперника и на основе этой информации принимают решение, вступать ли с другой рыбой в бой. Об этом исследователи рассказали в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Сперва Кобаяси и его коллеги разместили на стеклянной стенке аквариума изображения незнакомых губанов-чистильщиков, которые были на 10 процентов больше и на 10 процентов меньше подопытных рыб. Независимо от размера рыб на изображениях, испытуемые пытались вступить с «картинками» в драку, то есть показывали агрессивное поведение.

Затем специалисты повторили опыт, но добавили зеркала и убрали изображения других рыб. Испытуемые подплывали к зеркалам и глядели на свое отражение.

Когда исследователи снова поднесли к стенке аквариума «картинки», поведение подопытных резко изменилось. Они воздерживались от агрессии по отношению к более крупным соперникам, но продолжали вести себя агрессивно с более мелкими.

Ученые разместили на стеклянной стенке аквариума изображения незнакомых губанов-чистильщиков, которые были на 10 процентов больше и на 10 процентов меньше подопытных рыб. Независимо от размера рыб на изображениях, испытуемые пытались вступить с «картинками» в драку, то есть показывали агрессивное поведение / © Osaka Metropolitan University

Кроме того, подопытные часто возвращались к зеркалу, когда им показывали фотографию более крупного сородича, что, по мнению авторов научной работы, указывает на потенциальное использование зеркал для оценки размера своего тела.

Ученые разделили аквариум перегородками, чтобы губаны-чистильщики не могли одновременно видеть свое отражение и изображения соперника. На основе полученной информации группа Кобаяси пришла к выводу, что Labroides dimidiatus вспоминают размеры своего тела на основе мысленного образа, сформированного с помощью зеркал.

«Для нас результаты этого эксперимента — неожиданное открытие. До недавнего времени мы полагали, что губаны-чистильщики всегда проявляют агрессию к соперникам, независимо от размера последних», — пояснил Кобаяси.

Когда губанам-чистильщикам показывали фотографию более крупного сородича, они возвращались к зеркалам, чтобы оценить размеры своего тела / © Osaka Metropolitan University

Губаны-чистильщики эволюционировали в среде без зеркал, так как же у них появился этот навык? Кобаяси объяснил, что в дикой природе животным выгодно знать, какого они размера, прежде чем вступить в драку.

Другими словами, рыбы достаточно умны, чтобы применять «подручные средства», в этом случае — зеркала, в качестве инструмента для принятия правильного решения.

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