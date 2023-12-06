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Мыши впервые узнали себя в зеркале, после чего биологи отключили им это умение
Американские ученые выяснили, что мыши могут обладать самосознанием. Однако для его формирования нужны определенные условия, в том числе окружение, в котором растет грызун.
Зеркальный тест — это эксперимент, который в 1970 году разработал психолог Гордон Гэллап — младший, чтобы определить, обладают ли живые существа способностью к распознаванию себя в зеркале. Проводят его так: пока животное спит, на его тело наносится метка краской без запаха. Пятно располагается так, что увидеть его самому можно только в зеркальном отражении (например, на лбу). Поведение животных, которые смотрят на свое отражение (они пытаются избавиться от краски), указывает на то, что они понимают — перед ними они сами.
Хотя тест можно назвать классическим методом определения наличия самосознания, иногда его подвергают критике. Те же собаки, к примеру, не проходят зеркальный тест, зато отлично идентифицируют свой запах среди других и при нанесении на их шерсть чужеродного аромата сразу осознают, что с ними что-то «не то». Есть и другой аргумент против теста: животные вовсе не всегда замотивированы исследовать отметки на своем теле, ведь любопытство как таковое характерно не для всех видов живых существ.
Зеркальный тест проходят шимпанзе, орангутаны, гориллы, дельфины-афалины, косатки, слоны, сороки, гигантские морские дьяволы, свиньи и даже муравьи. Люди, кстати, становятся способными к зеркальному тесту отнюдь не с рождения, а лишь по достижении возраста около 18 месяцев. Как видим, группа живых существ, распознающих себя в зеркало, немногочисленна. Тем важнее то, что ученым из Университета Техаса (США) удалось добавить в этот список новых животных — мышей. Их работа опубликована в журнале Neuron.
В исследовании участвовали лабораторные мыши с разным цветом меха — белым и темным. Соответственно, и цвет краски, с помощью которой ученые наносили на их шерсть пятно, был разным. В одних случаях краска была контрастна их меху, в других — наоборот. Варьировался и размер пятна — ученые делали его то совсем небольшим, то очень крупным.
Выяснилось, что многие мыши при прохождении зеркального теста пытались очистить шерсть от пятна, а значит, осознавали, что видят свое отражение. Интересно, что такое поведение демонстрировали не все грызуны, а только те, которые ранее имели опыт взаимодействия с зеркалом и общались с другими мышами с тем же цветом меха. Еще одно условие для того, чтобы животные распознали пятно, — оно должно было быть большим и контрастным.
Если оттенок краски соответствовал оттенку меха мышей, то никакого пятна они не видели, что доказывает: грызуны все-таки полагались на зрение, а не на тактильное раздражение, которое могли вызвать чернила. Чтобы узнать, как животные распознают эти пятна, ученые «заглянули» им в мозг и обнаружили в гиппокампе множество нейронов, участвующих в создании и хранении образа самих себя и активизирующихся в тот момент, когда мыши узнавали свое отражение в зеркале. Когда ученые отключали эти нейроны, мыши больше не пытались отчистить свою шерстку от пятна.
Интересно, что нейроны активизировались, когда грызуны наблюдали за мышами с такой же окраской, как у них. Этого не происходило, когда мышей знакомили с особями с другим цветом шерсти. Кроме того, ученые показали: животные, находящиеся в условиях социальной изоляции от собратьев, а также особи с черным мехом, выращенные мышами с белой шерстью, не демонстрировали признаков самосознания при зеркальном тесте.
Поэтому исследователи справедливо предположили: чтобы у животных развилось самосознание (появились необходимые для этого нейронные связи), им нужна социализация среди таких же особей, как они. Эту мысль косвенно подтверждают многочисленные и печальные примеры детей-маугли, которые спустя определенный период детства при сохранении всех физиологических функций уже не способны «превратиться» в полноценных людей.
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