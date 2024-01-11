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Биологи изучили паразитов рыб в реках России
Ученые Тюмени, Владивостока и Москвы охарактеризовали видовое разнообразие червей рода Azygia, встречающихся у рыб крупнейших рек России, которые протекают по территории Восточно-Европейской равнины, Западной Сибири и юга Дальнего Востока России.
Азигии (Azygia) — группа паразитических червей, о молекулярной эпидемиологии, популяционной экологии и филогении которых мало что известно. Род Azygia включает паразитов, встречающихся в желудке и кишечнике пресноводных хищных рыб. Как правило, азигии представляют собой крупных червей длиной до 3-5 сантиметров. Интенсивность заражения часто достигает нескольких десятков и сотен особей на рыбу. Некоторые виды высокопатогенны для рыб.
Виды азигий широко распространены в Европе, Азии, Северной Америке, европейской и азиатской частях России. На сегодняшний день база данных WORMS включает 24 номинальных вида азигий.
До проведения этого исследования генетические данные видов азигий из России полностью отсутствовали. Поэтому требуется подробное переописание, подтверждающее, какие именно виды азигий населяют реки европейской и сибирской части страны.
Статья «Оценка видового разнообразия Azygia Looss, 1899 (Digenea: Azygiidae) из бассейнов рек Волги, Оби и Артемовки (Россия), с описанием A. sibirica n. sp.» биологов Константина Вайнутиса, Анастасии Вороновой, Александра Мироновского, Оксаны Жигилевой (Лаборатория AquaBioSafe, Тюменский государственный университет) и Александра Жохова вышла в журнале Diversity.
Ученые исследовали и охарактеризовали видовое разнообразие азигий крупнейших рек России, протекающих по территории Восточно-Европейской равнины, Западной Сибири и юга Дальнего Востока. Исследователи выясняли филогенетические связи червей с использованием как классических морфологических, так и молекулярно-генетических и статистических методов.
В ходе полевых исследований собрано 120 особей азигий, выделенных из желудка и переднего отдела кишечника щуки и ротана-головешки из рек Болотная и Ивнянка (бассейн реки Артемовка) на юге Дальнего Востока России, Рыбинского водохранилища (река Волга) и реки Обь в районе Нижневартовска, Сургута, Ханты-Мансийска и Приобья.
Червей фотографировали с помощью цифровой камеры. Измерения проводились с использованием программного обеспечения микроскопа и системы анализа цифровых изображений. Ваучерные экземпляры депонированы в гельминтологической коллекции Института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина РАН.
81 экземпляр червей был генотипирован путем секвенирования участка гена 28S рРНК, и 60 сиквенсов было получено для участка гена cox1 мтДНК. Интегративный подход, учитывающий морфологию, генетическую дивергенцию и данные о специфичности хозяина, помог верифицировать видовую принадлежность азигий в крупнейших реках России: Волге и Оби, где распространен типовой вид Azygia lucii – паразит щуки.
Черви, выделенные из ротана-головешки, были определены как китайский вид Azygia hwangtsiyui. В Сибири также описан новый вид паразита щуки из реки Обь – азигия сибирская Azygia sibirica n. sp., который морфологически и генетически существенно отличается от других видов.
Предоставленные учеными реконструкции упростят филогенетический анализ в дальнейших исследованиях с включением большего количества представителей азигий, особенно при оценке генетических связей между популяциями.
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