  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
13 минут назад
ПНИПУ
14

В ПНИПУ выявили наиболее эффективный способ обработки новых титановых сплавов для деталей авиадвигателей

4.4

Диски, втулки, валы, лопатки и другие части авиадвигателей делают из титановых сплавов. Такие детали получаются прочными и легкими, что позволяет совершенствовать конструкцию самолетов. Но их создание — трудоемкий процесс, высокопрочный сплав тяжело поддается обработке. Например, точение, фрезерование, сверление, протягивание таких деталей значительно влияет на их качество: часто разрушение начинается с поверхности, на которую активно воздействовали инструментами. Ученые ПНИПУ определили наилучшие параметры механической обработки образцов с ультрамелкозернистой структурой, чтобы повысить надежность и эффективность выпуска деталей авиадвигателей.

ПНИПУ
# авиадвигатели
# втулки
# детали
# самолетостроение
# самолеты
# титановые сплавы
В ПНИПУ выявили наиболее эффективный способ обработки новых титановых сплавов для деталей авиадвигателей
В ПНИПУ выявили наиболее эффективный способ обработки новых титановых сплавов для деталей авиадвигателей / © Getty images

Исследование опубликовано в журнале Metals. Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Для создания деталей авиадвигателей выбирают титановые сплавы, потому что они имеют малый удельный вес и высокую прочность. Но вместе с тем титан может налипать и задираться, а также спаиваться с режущим инструментом. В результате инструмент быстро изнашивается и требует преждевременной замены.

Параметры механической обработки материала, в том числе точение, зависят от физико-механических свойств и микроструктуры или, по-другому, его зернистости. Если рассмотреть образец, сделанный из исследуемого сплава в микроскоп, то можно увидеть «зерна»: они бывают разных размеров, форм и ориентации. От них зависят физико-химические свойства металлов – прочность, срок эксплуатации, реакция на различные среды.

Ультрамелкозернистые материалы, в том числе новые титановые сплавы, имеют размер зерен менее одного микрометра и измеряются уже в нанометрах. Они заметно выигрывают перед крупнозернистыми сплавами по прочности и устойчивости к повреждениям, что подтверждается законом Холл-Петча. Эта структура специально создается исследователями для обеспечения нужных эксплуатационных свойств у деталей. Для получения таких заготовок микроструктуру крупнозернистых сплавов меняют несколькими способами, один из них – прессование.

Детали из получаемых таким способом титановых материалов более надежны и долговечны. Но в настоящее время исследований обрабатываемости титановых сплавов с ультрамелкозернистой структурой недостаточно для практического применения. Поэтому ученые Пермского Политеха изучили физические параметры процесса резания при механической обработке материалов.

Для проведения эксперимента пермские политехники совместно с учеными Уфимского университета науки и технологий, выбрали заготовки из сплава Ti-6Al-4V (в основе титан, а также алюминий, ванадий, цирконий, кремний, железо). Образцы в течение 20 минут закаляли при температуре 950 градусов, а затем отжигали при 675 градусов в течение четырех часов для повышения эффективности измельчения зерна. Затем ученые сформировали в заготовках ультрамелкозернистую структуру методом прессования.

Далее пермские ученые провели серию экспериментов на компьютерном центре диагностики процесса резания. Политехники использовали исследовательский стенд, включающий токарный станок, приспособление для закрепления деталей и диагностическое оборудование для измерения физических параметров процесса резания. Ученые обработали участки заготовок длиной от 8 до 10 миллиметров на различных скоростях резания. Затем при помощи специальных приборов в лаборатории резания исследовали их микроструктуру, микротвердость и шероховатость, чтобы выяснить, как параметры резания влияют на эти показатели.

Для заготовки важна низкая шероховатость – чем более гладкая деталь, тем выше ее качество. Политехники добились требуемой шероховатости поверхности образцов с обеими структурами, но при обработке титанового сплава с ультрамелкозернистой структурой этот эффект достигнут на увеличенной скорости резания, обеспечивающей повышение производительности процессов в 1,5 раза и более. Технология имеет задельный характер и исследования, проводимые с образцами из нового ультрамелкозернистого материала, будут введены в производство ответственных деталей.

«При выбранных скоростях резания на поверхности сплавов с обеими структурами не было признаков локального перегрева материала и других дефектов. Все это свидетельствует об улучшении обрабатываемости титанового сплава при условии формирования ультрамелкозернистой структуры», – объясняет декан механико-технологического факультета ПНИПУ Михаил Песин.

Исследование ученых Пермского Политеха показало, что при изменении микроструктуры титанового сплава до ультрамелкозернистой и выборе правильной скорости резки, повышается производительность и качество обработки деталей для двигателей летательных аппаратов. Они становятся более надежными при эксплуатации.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
508 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# авиадвигатели
# втулки
# детали
# самолетостроение
# самолеты
# титановые сплавы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Космические струны
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Экскурсия
12 Дек
400
Музей и время
Политехнический музей
Москва
Лекция
12 Дек
Бесплатно
Как собрать снежинку: от атома к молекуле и кристаллу
НИТУ «МИСиС»
Москва
Лекция
12 Дек
Бесплатно
Квантовомеханическое закулисье привычного мира
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
12 Дек
700
Перспективы паразитизма
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
12 Дек
Бесплатно
Долгая дорога вместе: как мы выстраиваем наши отношения с лабораторными животными
ВДНХ
Москва
Лекция
12 Дек
700
Один день неандертальца из Хотылево
Гиперион
Москва
Лекция
12 Дек
500
Депрессия: нейронаука, антидепрессанты и психотерапия
Центр «Архэ»
Онлайн
Конгресс
13 Дек
Бесплатно
Инновационная практика: наука плюс бизнес
МГУ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 22:15
Василий Парфенов

Впервые обнаружен детеныш тираннозавра с пищей в желудке

Канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря такому везению, ученые смогли наконец подтвердить давно существовавшую гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.

Палеонтология
# горгозавр
# Динозавры
# Канада
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
# тираннозавры
Позавчера, 13:25
Василий Парфенов

Египет присоединился к китайской альтернативе «Соглашений Артемиды»

Китай и Египет подписали сразу несколько документов, закрепляющих сотрудничество обоих государств в деле освоения космического пространства. Одним из наиболее важных можно назвать соглашение об участии в проекте международной лунной станции. Поднебесная старается привлечь как можно больше партнеров к этой инициативе, формируя своеобразный противовес американским «Соглашениям Артемиды».

Космонавтика
# CNSA
# Артемида
# Китай
# лунная база
# лунная гонка
# лунная программа
8 декабря
Юлия Трепалина

Безалкогольное пиво назвали потенциальным источником патогенов

Отсутствие спирта в безалкогольном или слабоалкогольном пиве может делать такие сорта более уязвимыми для бактерий и других факторов порчи в процессе производства, хранения и розлива. Это экспериментально подтвердили американские ученые.

Медицина
# патогены
# пиво
# пивоварение
# хранение продуктов
Позавчера, 22:15
Василий Парфенов

Впервые обнаружен детеныш тираннозавра с пищей в желудке

Канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря такому везению, ученые смогли наконец подтвердить давно существовавшую гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.

Палеонтология
# горгозавр
# Динозавры
# Канада
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
# тираннозавры
Позавчера, 13:25
Василий Парфенов

Египет присоединился к китайской альтернативе «Соглашений Артемиды»

Китай и Египет подписали сразу несколько документов, закрепляющих сотрудничество обоих государств в деле освоения космического пространства. Одним из наиболее важных можно назвать соглашение об участии в проекте международной лунной станции. Поднебесная старается привлечь как можно больше партнеров к этой инициативе, формируя своеобразный противовес американским «Соглашениям Артемиды».

Космонавтика
# CNSA
# Артемида
# Китай
# лунная база
# лунная гонка
# лунная программа
8 декабря
Александр Березин

Многоцелевой быстрый реактор будущего: инфографика

В России в рамках комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий активно строят МБИР — Многоцелевой научно-исследовательский реактор четвертого поколения на быстрых нейтронах. Это первый в своем роде научно-исследовательский реактор в мировой практике. Почему и за счет чего именно он стал таким?

Физика
# атомная отрасль
# МБИР
# реактор на быстрых нейтронах
# Росатом
Выбор редакции
15 ноября
Александр Березин

Замещение российского газа американским оказалось для Европы опаснее угля

Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.

Климат
# глобальное потепление
# Европа
# климат
# природный газ
# энергетика
1 декабря
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
22 ноября
Игорь Байдов

Химики разгадали 400-летнюю алхимическую загадку

Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.

Химия
# алхимия
# взрывчатые вещества
# Золото
# химические элементы
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 46

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить