В Великом Новгороде нашли редкую печать Ярослава Мудрого

В Великом Новгороде нашли редкую печать Ярослава Владимировича (Мудрого). Учёные полагают, что такими буллами он мог удостоверять документы во время своего новгородского княжения в 1010–1019 годах.

Печать князя Ярослава Мудрого, Великий Новгород, находка 2025 года / © Институт археологии Российской академии наук

Как сообщает Институт археологии Российской академии наук, печать обнаружили во время спасательных раскопок перед благоустройством территории Ярославова дворища.

На одной стороне буллы изображён святой Георгий с копьем у правого плеча, а на другой – княжеский знак в виде трезубца с кружком на вершине среднего стержня. Знак окружают следы надписи на греческом языке, разделенной сверху крестом. Вероятно, форма заготовки была выпуклой, из-за чего надписи на печати полностью не оттиснулись. Учёные могут реконструировать их лишь приблизительно.

Это первая найденная печать, которая относится к новгородскому периоду правления Ярослава Мудрого. Находка дает дополнительную информацию о первом столетии существования Новгорода. В письменных источниках этот период отражён очень скупо.

Ярославово дворище — градостроительный и общественно-политический центр средневекового Новгорода. «Княж двор» впервые упоминается в летописном сообщении под 1113 г. в связи с постройкой церкви Святого Николая. Археологии исследовали большую территорию, но не нашли следов княжеского двора и слоёв XI века. Из-за этого учёные предположили, что упомянутого княжеского двора в Новгороде не было.

Вид на раскопки на Ярославовом Дворище, Великий Новгород, 2025 год / © Институт археологии Российской академии наук

Заместитель директора Института археологии Российской академии наук Пётр Гайдуков объяснил, что находка печати является доказательством существования в этом месте городского общественного центра во время правления Ярослава Мудрого в Новгороде.

Это вторая печать Ярослава Мудрого, найденная в Великом Новгороде. Первую обнаружили в июне 1994 года на Троицком раскопе.