Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Великом Новгороде нашли редкую печать Ярослава Мудрого
В Великом Новгороде нашли редкую печать Ярослава Владимировича (Мудрого). Учёные полагают, что такими буллами он мог удостоверять документы во время своего новгородского княжения в 1010–1019 годах.
Как сообщает Институт археологии Российской академии наук, печать обнаружили во время спасательных раскопок перед благоустройством территории Ярославова дворища.
На одной стороне буллы изображён святой Георгий с копьем у правого плеча, а на другой – княжеский знак в виде трезубца с кружком на вершине среднего стержня. Знак окружают следы надписи на греческом языке, разделенной сверху крестом. Вероятно, форма заготовки была выпуклой, из-за чего надписи на печати полностью не оттиснулись. Учёные могут реконструировать их лишь приблизительно.
Это первая найденная печать, которая относится к новгородскому периоду правления Ярослава Мудрого. Находка дает дополнительную информацию о первом столетии существования Новгорода. В письменных источниках этот период отражён очень скупо.
Ярославово дворище — градостроительный и общественно-политический центр средневекового Новгорода. «Княж двор» впервые упоминается в летописном сообщении под 1113 г. в связи с постройкой церкви Святого Николая. Археологии исследовали большую территорию, но не нашли следов княжеского двора и слоёв XI века. Из-за этого учёные предположили, что упомянутого княжеского двора в Новгороде не было.
Заместитель директора Института археологии Российской академии наук Пётр Гайдуков объяснил, что находка печати является доказательством существования в этом месте городского общественного центра во время правления Ярослава Мудрого в Новгороде.
Это вторая печать Ярослава Мудрого, найденная в Великом Новгороде. Первую обнаружили в июне 1994 года на Троицком раскопе.
Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.
Рекордный по энергии нейтрино, пойманный на дне Средиземного моря, прилетел из-за пределов Галактики
В феврале 2023 года телескоп KM3NeT засек «аварию» нейтрино. Мириады нейтрино постоянно пролетают через нас, но этой конкретной частице «посчастливилось» наткнуться на атом. Ученым повезло: это оказалось нейтрино рекордно высокой энергии. Откуда оно взялось?
Биологи несколько месяцев наблюдали за семьей больших листоносов, самыми крупными плотоядными летучими мышами из рода ложных вампиров (Vampyrum). Оказалось, что эти рукокрылые на удивление тесно общаются с членами своей группы, проявляют к ним нечто похожее на нежность и заботу.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.
К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Нереализованные проекты истребителей пятого поколения
Как устроен авианосец
Самые странные эксперименты в истории науки
Наука сна: Пять открытий, сделанных спящими учеными
Что такое инфляционная модель Вселенной
G7 установит потолок цен для российской нефти. Печальная новость… или не совсем?
Долго и счастливо
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии