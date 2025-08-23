  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
23 августа, 12:38
Рейтинг: +7
Посты: 32

В Великом Новгороде нашли редкую печать Ярослава Мудрого

В Великом Новгороде нашли редкую печать Ярослава Владимировича (Мудрого). Учёные полагают, что такими буллами он мог удостоверять документы во время своего новгородского княжения в 1010–1019 годах.

Сообщество
# археология
# Великий Новгород
# Ярослав Мудрый
Печать князя Ярослава Мудрого, Великий Новгород, находка 2025 года / © Институт археологии Российской академии наук
Печать князя Ярослава Мудрого, Великий Новгород, находка 2025 года / © Институт археологии Российской академии наук

Как сообщает Институт археологии Российской академии наук, печать обнаружили во время спасательных раскопок перед благоустройством территории Ярославова дворища. 

На одной стороне буллы изображён святой Георгий с копьем у правого плеча, а на другой – княжеский знак в виде трезубца с кружком на вершине среднего стержня. Знак окружают следы надписи на греческом языке, разделенной сверху крестом. Вероятно, форма заготовки была выпуклой, из-за чего надписи на печати полностью не оттиснулись. Учёные могут реконструировать их лишь приблизительно.

Это первая найденная печать, которая относится к новгородскому периоду правления Ярослава Мудрого. Находка дает дополнительную информацию о первом столетии существования Новгорода. В письменных источниках этот период отражён очень скупо.

Ярославово дворище — градостроительный и общественно-политический центр средневекового Новгорода. «Княж двор» впервые упоминается в летописном сообщении под 1113 г. в связи с постройкой церкви Святого Николая. Археологии исследовали большую территорию, но не нашли следов княжеского двора и слоёв XI века. Из-за этого учёные предположили, что упомянутого княжеского двора в Новгороде не было.

Вид на раскопки на Ярославовом Дворище, Великий Новгород, 2025 год / © Институт археологии Российской академии наук
Вид на раскопки на Ярославовом Дворище, Великий Новгород, 2025 год / © Институт археологии Российской академии наук

Заместитель директора Института археологии Российской академии наук Пётр Гайдуков объяснил, что находка печати является доказательством существования в этом месте городского общественного центра во время правления Ярослава Мудрого в Новгороде.

Это вторая печать Ярослава Мудрого, найденная в Великом Новгороде. Первую обнаружили в июне 1994 года на Троицком раскопе. 

22 августа, 14:45
Игорь Байдов

Астрономы предположили наличие неизвестной планеты размером с Землю на окраинах Солнечной системы

Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.

Астрономия
# девятая планета
# Нептун
# Планета X
# Пояс Койпера
# Солнечна система
21 августа, 10:04
Дарья Губина

Рекордный по энергии нейтрино, пойманный на дне Средиземного моря, прилетел из-за пределов Галактики

В феврале 2023 года телескоп KM3NeT засек «аварию» нейтрино. Мириады нейтрино постоянно пролетают через нас, но этой конкретной частице «посчастливилось» наткнуться на атом. Ученым повезло: это оказалось нейтрино рекордно высокой энергии. Откуда оно взялось?

Астрономия
# астрофизика
# блазар
# нейтринная обсерватория
# нейтринный детектор
# нейтринный телескоп
# нейтрино
# Средиземное море
20 августа, 21:01
Юлия Трепалина

Лжевампиры оказались удивительно общительны и ласковы с сородичами

Биологи несколько месяцев наблюдали за семьей больших листоносов, самыми крупными плотоядными летучими мышами из рода ложных вампиров (Vampyrum). Оказалось, что эти рукокрылые на удивление тесно общаются с членами своей группы, проявляют к ним нечто похожее на нежность и заботу.

Биология
# вампиры
# летучие мыши
# поведение животных
# рукокрылые
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
