Школьники посадили секвойю, которая побывала в окололунном пространстве

На борту корабля «Орион», который в беспилотном режиме два года назад облетел Луну, находилась емкость с двумя тысячами семян пяти разных пород деревьев. По возвращении на Землю их прорастили. Те саженцы, что выжили, постепенно передаются социально значимым организациям по всем США. Первая фаза этого процесса началась весной, вторая — осенью 2024 года. Школа в городе Лейк-Форест, штат Калифорния, стала одним из первых общеобразовательных учреждений, получивших свое «лунное дерево».

На торжественном мероприятии в понедельник, 14 октября, присутствовали учителя, школьники всех возрастов и, конечно же, их родители. Своеобразный «субботник» включал в себя не только непосредственно закапывание саженца в землю, но и целую церемонию. Дети оделись в костюмы космической тематики, а само растение прибыло на место постоянного обитания в макете корабля, который перемещался на садовой тележке.

Наконец, после того как саженец посадили, вокруг него на земле нанесли два разноцветных круга. Один показывает, каким большим будет дерево через 50 лет, а второй — через 500. Чтобы хрупкое молодое растение имело больше шансов на выживание, его разместили в тени эвкалиптовой рощи, которая защищает школьный двор от палящего калифорнийского солнца.

Традицию «Лунных деревьев» заложил астронавт Стюарт Руса в 1971 году. Он был пилотом корабля в миссии «Аполлон-14». До военной и космической карьеры Руса работал пожарником-парашютистом в Лесной службе США (USFS). Его бывшие коллеги предложили в качестве экологической инициативы отправить в полет вокруг естественного спутника Земли 500 семян, которые затем прорастят и передадут для высаживания в разные места по всей стране.

Школьники сажают «лунную» секвойю / © AP Photo, Damian Dovarganes

Идея оказалась легкоосуществимой, символичной и, что самое главное, имела некоторую научную ценность. По возвращении на Землю семена отправили в Лесную службу на проращивание. Оказалось, они хорошо пережили полет: через пару лет в распоряжении NASA и USFS было 420 здоровых саженцев ладанной сосны, западного платана, смолоносного ликвидамбара, дугласовой пихты и секвойи.

Деревья высаживали по всей стране, где климатические условия подходили для каждой породы. Во многих случаях «лунные» саженцы размещались рядом с «земными» того же возраста, которые использовали в качестве контроля. Спустя более чем полвека отличить деревья, выращенные из побывавших в космосе семян, от «нормальных» можно только по специальной табличке, если она есть. За прошедшие годы появилось уже несколько поколений потомков «лунных деревьев», все из них тоже здоровые.

Наибольшее количество «лунных деревьев» посадили в рамках празднования двухсотлетия США в 1975-1976 годах. Например, одно из них растет на лужайке около Белого дома в Вашингтоне. Часть саженцев отправилась в другие государства: как минимум три получила Бразилия, неизвестное количество отбыло за океан — в Швейцарию, Великобританию и Японию. Последняя фраза может звучать странно (как об их количестве могли не сохранить записей?), но удивляться не стоит. Инициатива Русы и его бывших коллег была лишь одной из множества, которые NASA реализовывало во время и после завершения программы «Аполлон».

Школьники сажают «лунную» секвойю / © AP Photo, Damian Dovarganes

Фактически ближе к началу 1990-х о «лунных деревьях» забыли буквально все, включая большинство сотрудников NASA и Лесной службы. Кроме самых известных растений около государственных и частных общественных организаций, а также тех экземпляров, за которыми следили ученые, местонахождение большинства саженцев затерялось в анналах бюрократии. Полностью раствориться в истории «лунным деревьям» помешала учительница Джоан Гобл из Индианы, которая в 1996 году вместе со своим классом обнаружила в лесу неподалеку от школы платан с характерной табличкой у корней.

По счастливому стечению обстоятельств, письмо школьников под предводительством Гобл с описанием находки попало в руки молодому сотруднику NASA — Дэйву Уильямсу. Он, в свою очередь, решил найти как можно больше сохранившихся до наших дней «лунных деревьев».

Усилия продолжаются до сих пор, но результаты не слишком оптимистичные. Многие растения умерли по естественным причинам, какую-то часть найти совсем не получается. Например, по некоторым данным, в Великобританию было отправлено 15 саженцев, но ни одного дерева в 2021 году обнаружить не удалось.

Тем не менее «Лунные деревья» наделали достаточно шуму в XXI веке, чтобы этот проект повторился уже в рамках следующей лунной программы США. В первую миссию «Артемиды», беспилотную, на борту корабля «Орион» отправилось две тысячи семян. Как и ранее, по возвращении Лесная служба прорастила семена и начала раздавать саженцы вместе с NASA.

Первая партия из 150 будущих деревьев отправилась в пункты назначения весной 2024 года, сейчас идет отправка второй, остальные будут распределяться еще около года.

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