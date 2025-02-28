Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Голод заставил рептилий рисковать
Биологи из Индии обнаружили, что голодные горные агамы — тропические ящерицы вида Psammophilus dorsalis — склонны к принятию рискованных решений: вместо предсказуемых источников пищи рептилии шли по опасному пути, особенно, если последний сулил большую награду.
Животным приходится принимать стратегические решения при поиске пищи, особенно когда они очень голодны. Чтобы проверить, как чувство голода влияет на выбор пищи индийский горных агамов, исследовательская группа под руководством Марии Такер (Maria Thaker) из Индийского научного института провела необычный эксперимент, разделив испытуемых на две группы.
Результаты новой научной работы, представленной в журнале Biology Letters, показали, что эти рептилии способны к так называемому «рискованному» поиску пропитания, когда стратегия поведения зависит не только от количества корма, но и от предсказуемости его добычи.
В эксперименте ящериц разделили на две группы: «сытые» получали еду каждый день, а «голодные» оставались без корма по двое суток. Затем рептилиям в двух группах предлагали на выбор две миски с разным количеством лакомства (личинки насекомых): в первой находилось одинаковое («безопасное») число кормовых личинок, а во второй личинок либо не было вообще, либо было вдвое больше, чем в «безопасной».
По итогу сытые агамы чаще выбирали «стабильную», но небольшую порцию пищи — то есть первую миску. Их голодные собратья, напротив, рисковали в надежде получить двойную порцию.
Удивительно, но к концу эксперимента и регулярно евшие и регулярно голодавшие ящерицы в среднем получали почти равное количество пищи. При этом значимых различий между самцами и самками в выборе «рискованной» или «стабильной» стратегии не было.
Такое поведение — яркий пример «рискованной» стратегии, когда животные меняют свою тактику в зависимости от текущего состояния. Если ящерица не сильно голодна, то скорее всего будет избегать «лотереи» и предпочтет стабильно восполнять запас сил. Однако голодание на протяжении нескольких дней заставляет идти на риск. Все потому, что выбор между двойной порцией и голодом (все или ничего), может оказаться решающим для выживания.
Поскольку горным агамам приходится поддерживать высокий уровень активности в течение всего года, авторы научной работы заключили, что такая гибкая система принятия решений помогает им эффективно распоряжаться энергетическими ресурсами.
Таким образом ученые выяснили, что способность «рисковать» при поиске пищи встречается не только у птиц и млекопитающих, но и у рептилий. Открытие позволяет по-новому взглянуть на стратегии выживания холоднокровных животных, особенно в непредсказуемых и быстро меняющихся условиях.
«Когда ресурсов либо слишком много, либо нет вообще, умение выбирать между «стабильной, но скромной» и «рискованной, но потенциально богатой» пищей позволяет ящерицам оставаться в форме», — отметили биологи.
Понять, как ящерицы принимают подобные рискованные решения в естественной среде обитания, где помимо голода сталкиваются с хищниками, конкуренцией и меняющимися погодными условиями, помогут дальнейшие исследования.
Во время часовой сессии игры в популярный 3D-шутер DOOM киберпсихологи ННГУ имени Н.И. Лобачевского регистрировали сердечный ритм игроков и вели запись игрового процесса. Затем динамику очков здоровья персонажа сопоставили с ритмом сердца и типом личности игрока. Результаты исследований могут найти применение в разработке компьютерных игр, фиджитал-спорте и тренировках киберспортсменов.
Международная группа ученых описала уникальный случай превращения тканей человеческого мозга в стекло органического происхождения во время извержения Везувия. Фрагменты, внешне похожие на обсидиан, ранее обнаружили в черепе одной из жертв природной катастрофы в древнеримском городе Геркуланум. Как и Помпеи, он был погребен под слоем пирокластических потоков осенью 79 года нашей эры.
Согласно теории циклов Миланковича, ледниковые периоды зависят от положения Земли и оси ее вращения в пространстве, что, в свою очередь, влияет на поток солнечной радиации. Из-за небольших колебаний в ориентации земной оси проявляются климатические циклы длительностью 41 и 21 тысяча лет. А циклы в 100 и 400 тысячу лет связаны с геометрией орбиты вокруг Солнца — эксцентриситетом. Несмотря на подтверждение этой теории геологическими данными четвертичного периода, разграничить роли наклона оси, прецессии и эксцентриситета сложно, главным образом, из-за необходимости получения абсолютных датировок палеоклиматических записей. В новой работе ученые подошли к проблеме иначе — проанализировав кривые наступления и отступления оледенений.
Во время часовой сессии игры в популярный 3D-шутер DOOM киберпсихологи ННГУ имени Н.И. Лобачевского регистрировали сердечный ритм игроков и вели запись игрового процесса. Затем динамику очков здоровья персонажа сопоставили с ритмом сердца и типом личности игрока. Результаты исследований могут найти применение в разработке компьютерных игр, фиджитал-спорте и тренировках киберспортсменов.
Международная исследовательская коллаборация опровергла убеждение, что атомное ядро свинца-208 (²⁰⁸Pb) имеет идеальную сферическую форму. Это открытие ставит под сомнение фундаментальные представления о структуре ядер и имеет далеко идущие последствия для нашего понимания того, как образуются самые тяжелые элементы во Вселенной.
В IV веке нашей эры в Европе появились воинственные кочевники — гунны, спровоцировав великое переселение народов. Об их происхождении нет единого мнения. Традиционно их считали потомками хунну, населявших монгольские степи. Проблема в том, что между этими культурами — временной лаг в три столетия, а археологических и письменных свидетельств не хватает, чтобы дать однозначный ответ о родстве. На помощь историкам пришли генетики.
В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Оружие будущего
«Зеркальная линия»: насколько реален город-антиутопия длиной в 170 километров?
Мозг 2.0: Когда технологии дадут возможность жить десятки жизней в одной? Интервью с Ярославом Туровским
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии