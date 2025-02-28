Голод заставил рептилий рисковать

Биологи из Индии обнаружили, что голодные горные агамы — тропические ящерицы вида Psammophilus dorsalis — склонны к принятию рискованных решений: вместо предсказуемых источников пищи рептилии шли по опасному пути, особенно, если последний сулил большую награду.

Животным приходится принимать стратегические решения при поиске пищи, особенно когда они очень голодны. Чтобы проверить, как чувство голода влияет на выбор пищи индийский горных агамов, исследовательская группа под руководством Марии Такер (Maria Thaker) из Индийского научного института провела необычный эксперимент, разделив испытуемых на две группы.

Результаты новой научной работы, представленной в журнале Biology Letters, показали, что эти рептилии способны к так называемому «рискованному» поиску пропитания, когда стратегия поведения зависит не только от количества корма, но и от предсказуемости его добычи.

В эксперименте ящериц разделили на две группы: «сытые» получали еду каждый день, а «голодные» оставались без корма по двое суток. Затем рептилиям в двух группах предлагали на выбор две миски с разным количеством лакомства (личинки насекомых): в первой находилось одинаковое («безопасное») число кормовых личинок, а во второй личинок либо не было вообще, либо было вдвое больше, чем в «безопасной».

По итогу сытые агамы чаще выбирали «стабильную», но небольшую порцию пищи — то есть первую миску. Их голодные собратья, напротив, рисковали в надежде получить двойную порцию.

Удивительно, но к концу эксперимента и регулярно евшие и регулярно голодавшие ящерицы в среднем получали почти равное количество пищи. При этом значимых различий между самцами и самками в выборе «рискованной» или «стабильной» стратегии не было.

Такое поведение — яркий пример «рискованной» стратегии, когда животные меняют свою тактику в зависимости от текущего состояния. Если ящерица не сильно голодна, то скорее всего будет избегать «лотереи» и предпочтет стабильно восполнять запас сил. Однако голодание на протяжении нескольких дней заставляет идти на риск. Все потому, что выбор между двойной порцией и голодом (все или ничего), может оказаться решающим для выживания.

Поскольку горным агамам приходится поддерживать высокий уровень активности в течение всего года, авторы научной работы заключили, что такая гибкая система принятия решений помогает им эффективно распоряжаться энергетическими ресурсами.

Таким образом ученые выяснили, что способность «рисковать» при поиске пищи встречается не только у птиц и млекопитающих, но и у рептилий. Открытие позволяет по-новому взглянуть на стратегии выживания холоднокровных животных, особенно в непредсказуемых и быстро меняющихся условиях.

«Когда ресурсов либо слишком много, либо нет вообще, умение выбирать между «стабильной, но скромной» и «рискованной, но потенциально богатой» пищей позволяет ящерицам оставаться в форме», — отметили биологи.

Понять, как ящерицы принимают подобные рискованные решения в естественной среде обитания, где помимо голода сталкиваются с хищниками, конкуренцией и меняющимися погодными условиями, помогут дальнейшие исследования.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.