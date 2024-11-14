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5 часов назад
НИУ ВШЭ
62

В МИЭМ НИУ ВШЭ создан передовой институт для развития телекоммуникаций

4.4

На базе Московского института электроники и математики (МИЭМ) НИУ ВШЭ создан Научно-исследовательский институт телекоммуникаций (НИИТ), который будет работать над передовыми исследованиями и разработками в области технологий связи. НИИТ не только займется инновациями и коммерциализацией разработок, но и станет важным образовательным центром для подготовки инженеров-разработчиков, ориентированных на нужды отечественной телекоммуникационной отрасли.

НИУ ВШЭ
# институт
# искусственный интеллект
# лаборатории
# телекоммуникации
Здание НИУ ВШЭ в Москве / © JamesSmith.HSE, ru.wikipedia.org

С появлением нового института МИЭМ НИУ ВШЭ консолидирует все свои научные и образовательные усилия в области телекоммуникаций, чтобы обеспечить современный подход к решению отраслевых задач. Сегодня связь требует обеспечения взаимодействия не только между людьми, но и между различными киберфизическими системами, автономными платформами и роботизированными устройствами наземного, воздушного, подводного и космического применения. Директор института, профессор Евгений Кучерявый, подчеркивает, что новое учреждение отвечает на вызовы, которые появились в России после ухода ведущих зарубежных производителей телеком-оборудования.

Это открывает возможности для отечественных разработчиков и позволяет научному сообществу предложить собственные инновационные решения для применения в телекоммуникационных сетях страны. Связь сегодня — намного более широкое понятие, чем еще относительно недавно, и объединяет с научной и образовательной точек зрения очень широкий спектр областей знания и практики, включая, например, искусственный интеллект (ИИ) и его доверенные модели.

Одним из приоритетов НИИТ станет разработка технологий, готовых для использования в промышленности. Разработки будут доводиться до высокого уровня готовности (УГТ-6), что позволит применять их в серийном производстве. Институт намерен выпускать лицензии, патенты, макеты и опытные образцы оборудования, которые могут эффективно адаптироваться для практической эксплуатации.

По словам Евгения Кучерявого, передовой подход заключается в том, что множество разрозненных лабораторий и специалистов, ранее работавших изолированно, объединятся для решения актуальных научных и практических задач, а также формирования целостных технологических решений. В дополнение к существующим лабораториям, вошедшим в структуру института, в ближайшее время будут созданы новые лаборатории, что позволит охватить все этапы научных и прикладных задач — от разработки компонентов связи до тестирования оборудования на модельной сети.

Важнейшее научное направление института — разработка стандартов и технологий для сетей связи шестого поколения (6G). Пока в мире нет стандартов, а есть лишь общее понимание основных характеристик и целевых сценариев использования сетей этого поколения, но 3GPP определен график стандартизации 6G с первым релизом стандартов к концу 2028 года. На текущий момент в рамках работ над 6G реализованы изолированные лабораторные макеты и демонстраторы будущих компонент сравнительно ранней степени готовности. МИЭМ уже активно включен в процесс разработки ЭКБ и макетов в области 6G.

«Сети 6G, как и последующие поколения, требуют уникальных решений на уровне электронной компонентной базы и высокочастотных радиоинтерфейсов, — отмечает директор и научный руководитель МИЭМ Евгений Крук. — Подобные задачи — это стимул для развития нашей исследовательской среды, способный дать значительный научный задел для следующих десятилетий».

Подготовка инженеров-разработчиков становится одной из центральных задач института. МИЭМ планирует открыть магистерскую программу для инженеров связи, которая позволит готовить специалистов, способных проектировать протоколы и системы связи, разрабатывать алгоритмы и в целом понимать, как функционирует сеть на всех уровнях.

Руководство института убеждено, что ключевым компонентом образовательного процесса станет взаимодействие студентов с учеными и аспирантами, работающими над реальными задачами и проектами. Благодаря этому подходу студенты будут видеть реальные примеры из профессиональной деятельности и понимать, как научные разработки трансформируются в бизнес-решения. Институт станет местом, где каждый студент сможет пройти путь от базовых исследований до создания высокотехнологичных продуктов.

«Для нас очень важно, чтобы каждый студент, приходящий в НИИТ, видел перед собой работающие ролевые модели профессионалов и понимал, как связаны между собой научная работа, реальный сектор и индустрия», — говорит профессор Евгений Кучерявый. По его словам, такие подходы создают живую образовательную среду, где решаются и научные задачи, и вопросы коммерческого применения разработок.

НИИТ активно взаимодействует с реальным сектором экономики и крупнейшими телеком-компаниями, такими как YADRO и T2, а также с компаниями, работающими в сфере Интернета вещей. Совместные разработки институт планирует вести в направлении адаптации и оптимизации телекоммуникационных технологий для нужд российской промышленности. Этот процесс позволит снизить затраты компаний на научные исследования и ускорить их путь от идеи до продукта.

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НИУ ВШЭ
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
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НИУ ВШЭ
# институт
# искусственный интеллект
# лаборатории
# телекоммуникации
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