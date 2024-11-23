Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Одинокий дельфин в Балтийском море разговаривал сам с собой
Осенью 2019 года в водах Балтийского моря в районе канала Свендборгсунн (Дания), за пределами привычного ареала обитания афалин (Tursiops truncatus) местные жители заметили дельфина, который прожил в одиночку более трех лет. Сначала ученые предположили, что в отсутствии сородичей дельфин, которого назвали Делле / Йода (Delle / Yoda), не будет издавать много звуков, однако дальнейшие наблюдения показали, что он активно вокализировал, разговаривая сам с собой.
Большой дельфин, или бутылконосый дельфин, — один из трех видов дельфинов из рода афалин (Tursiops). Эти водные млекопитающие живут стаями и обитают в умеренных и теплых водах Мирового океана. Внимание международной исследовательской группы из России, Дании и Великобритании Делле привлек необычным поведением: дельфин активно вокализировал, несмотря на отсутствие сородичей.
Открытие, представленное в журнале Bioacoustics, бросает вызов устоявшимся представлениям о коммуникации этих животных, свидетельствуя об их сложных эмоциональных и когнитивных способностях.
Наблюдая за Делле в течение 69 дней (с 8 декабря 2022 года по 14 февраль 2023 года) с помощью подводных записывающих устройств, исследователи (в том числе из Университета Южной Дании) хотели узнать, не подружился ли одинокий дельфин с морскими свиньями в гавани. Зафиксировав тысячи звуков, ученые были потрясены: афалин издавал свист, пульсирующие сигналы и низкочастотные тоны.
Обычно дельфины используют эти звуки для общения с другими особями, однако Делле издавал их в одиночестве. В частности, команда зафиксировала 10 833 вокализации, из которых 2291 пришлась на свист, 2288 — на парус-импульсы (серии щелчков, обычно ассоциирующихся с агрессией), а также 747 ударных и 5487 низкочастотных тональных звуков.
Особенно сильно морских биологов удивило наличие так называемых фирменных свистков, издаваемых одиночкой: эти звуки индивидуальны для каждого афалина и представляют собой что-то вроде имени. Зафиксированные на записях низкочастотные тональные звуки наряду с ударными, по мнению команды, помогают Делле в навигации и поиске пищи.
Авторы научной работы предположили, что активная вокализация дельфина (ее фиксировали даже ночью) могла отражать его внутреннее эмоциональное состояние, подобно тому, как люди, находясь в одиночестве, время от времени разговаривают сами с собой. Дело в том, что дельфины — животные социальные и нуждаются в общении, даже если поблизости нет никого из сородичей.
Еще одна причина необычного поведения афалина, возможно, заключается в том, что издаваемые им звуки направлены на выполнение других задач, не связанных напрямую с общением, например для того, чтобы ориентироваться в пространстве или стимулировать мозговую активность. Также не исключено, что громкая вокализация была направлена на поиск сородичей или же помогала Делле справиться с одиночеством: афалин продолжал разговаривать, когда рядом не было людей, а его дружбу с местными морскими свиньями в итоге сочли маловероятной.
Таким образом, результаты научной работы поставили под сомнение прежние представления о том, что дельфины всегда издают звуки, направленные на общение с другими особями. Открытие также предполагает, что если эти животные вокализируют в одиночестве, их когнитивные и эмоциональные способности, вероятно, выше, чем считалось ранее.
Дальнейшие исследования, направленные на понимание причин, по которым Делле продолжает свой внутренний монолог, помогут биологам разобраться в психологии этих водных млекопитающих и, вероятно, переосмыслить подход к их изучению.
Гамма-всплески, марсианский лед и космическая пассионарность: как Россия исследует Вселенную. Интервью с Игорем Митрофановым
Зачем нужно изучать ядра планет? Как зарождалась эта наука и почему она важна? Что такое гамма-всплески и зачем нам знать, откуда они идут? Остается ли Россия великой космической державой и зачем вообще это всё надо? Об этом рассказывает Игорь Георгиевич Митрофанов, руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук, академик Международной академии астронавтики.
Китайские исследователи удерживали изотоп иттербия-173 в состоянии «кота Шредингера» более 20 минут. Эта работа приблизила точность измерений фазового сдвига квантовой системы к теоретически возможному пределу.
Постановка верного диагноза порой напоминает детективное расследование. Чтобы найти «преступника» — причину болезни, врачам нередко приходится перебрать множество версий и потенциальных подозреваемых. Об одном таком «деле» недавно рассказали американские медики: им долго не удавалось определить, что вызывало приступы боли в животе у в остальном здоровой 16-летней девушки. В итоге виновником оказалось редкое расстройство под названием синдром Рапунцель.
Американские ученые проанализировали данные о поедании фекалий животными, чтобы выяснить, какие причины стоят за этим поведением и какие закономерности можно проследить. В результате они разделили всю выборку более чем из 150 видов на семь категорий по тому, что заставляет зверей питаться таким сомнительным продуктом.
Работать под началом шефа-абьюзера тяжело, но свежее исследование показало, что бывают варианты похуже. Ученые выяснили, что еще негативнее на моральный дух и производительность труда сотрудников влияет, когда во главе команды стоит самодур, у которого вспышки агрессии непредсказуемо сменяются этичным поведением.
Ученые из Аргентины в серии экспериментов проследили за поведением домашних собак во время разногласий между членами семьи и выявили у четвероногих питомцев ряд характерных реакций на конфликт.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Органические молекулы с пи-связью образуют очень устойчивые геометрии, которые не любят нарушаться. В 1924 году немецкий химик Юлиус Бредт сформулировал соответствующий запрет, вошедший в учебники химии. Тем не менее это в некоторых случаях возможно. В новой работе американские исследователи представили несколько «антибредтовских» соединений из класса олефинов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Панацея от Covid-19: начались доклинические испытания нейтрализующих антител к SARS-CoV-2
Главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев — о старении орфанных болезней, поддержке от профессионалов и российских фармацевтических прорывах
Яблони на Венере
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии