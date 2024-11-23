Одинокий дельфин в Балтийском море разговаривал сам с собой

Осенью 2019 года в водах Балтийского моря в районе канала Свендборгсунн (Дания), за пределами привычного ареала обитания афалин (Tursiops truncatus) местные жители заметили дельфина, который прожил в одиночку более трех лет. Сначала ученые предположили, что в отсутствии сородичей дельфин, которого назвали Делле / Йода (Delle / Yoda), не будет издавать много звуков, однако дальнейшие наблюдения показали, что он активно вокализировал, разговаривая сам с собой.

Большой дельфин, или бутылконосый дельфин, — один из трех видов дельфинов из рода афалин (Tursiops). Эти водные млекопитающие живут стаями и обитают в умеренных и теплых водах Мирового океана. Внимание международной исследовательской группы из России, Дании и Великобритании Делле привлек необычным поведением: дельфин активно вокализировал, несмотря на отсутствие сородичей.

Открытие, представленное в журнале Bioacoustics, бросает вызов устоявшимся представлениям о коммуникации этих животных, свидетельствуя об их сложных эмоциональных и когнитивных способностях.

Наблюдая за Делле в течение 69 дней (с 8 декабря 2022 года по 14 февраль 2023 года) с помощью подводных записывающих устройств, исследователи (в том числе из Университета Южной Дании) хотели узнать, не подружился ли одинокий дельфин с морскими свиньями в гавани. Зафиксировав тысячи звуков, ученые были потрясены: афалин издавал свист, пульсирующие сигналы и низкочастотные тоны.

Время и контекст издаваемых дельфином звуков (темно-серый цвет указывает на ночь, светло-серый — на сумерки, белый — на день) / © Bioacoustics, 2024

Обычно дельфины используют эти звуки для общения с другими особями, однако Делле издавал их в одиночестве. В частности, команда зафиксировала 10 833 вокализации, из которых 2291 пришлась на свист, 2288 — на парус-импульсы (серии щелчков, обычно ассоциирующихся с агрессией), а также 747 ударных и 5487 низкочастотных тональных звуков.

Особенно сильно морских биологов удивило наличие так называемых фирменных свистков, издаваемых одиночкой: эти звуки индивидуальны для каждого афалина и представляют собой что-то вроде имени. Зафиксированные на записях низкочастотные тональные звуки наряду с ударными, по мнению команды, помогают Делле в навигации и поиске пищи.

Авторы научной работы предположили, что активная вокализация дельфина (ее фиксировали даже ночью) могла отражать его внутреннее эмоциональное состояние, подобно тому, как люди, находясь в одиночестве, время от времени разговаривают сами с собой. Дело в том, что дельфины — животные социальные и нуждаются в общении, даже если поблизости нет никого из сородичей.

Еще одна причина необычного поведения афалина, возможно, заключается в том, что издаваемые им звуки направлены на выполнение других задач, не связанных напрямую с общением, например для того, чтобы ориентироваться в пространстве или стимулировать мозговую активность. Также не исключено, что громкая вокализация была направлена на поиск сородичей или же помогала Делле справиться с одиночеством: афалин продолжал разговаривать, когда рядом не было людей, а его дружбу с местными морскими свиньями в итоге сочли маловероятной.

Таким образом, результаты научной работы поставили под сомнение прежние представления о том, что дельфины всегда издают звуки, направленные на общение с другими особями. Открытие также предполагает, что если эти животные вокализируют в одиночестве, их когнитивные и эмоциональные способности, вероятно, выше, чем считалось ранее.

Дальнейшие исследования, направленные на понимание причин, по которым Делле продолжает свой внутренний монолог, помогут биологам разобраться в психологии этих водных млекопитающих и, вероятно, переосмыслить подход к их изучению.

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