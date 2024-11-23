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8 минут назад
Любовь Соковикова
11

Неандертальцы оказались самыми первыми коллекционерами в истории человечества 

5.3

Примерно 40-50 тысяч лет назад Европу помимо человека разумного населяли неандертальцы. Следы их существования, однако, постепенно исчезают, по разным оценкам, в период от 40 тысяч (уверенные) до 28 тысяч (спорные) лет назад, что свидетельствует об их вымирании. Неандертальцев долго считали не особо сообразительными, однако результаты нового исследования предполагают, что эти древние жители Земли коллекционировали предметы и обладали абстрактным мышлением.

Археология
# абстрактное мышление
# коллекционеры
# неандертальцы
# окаменелости
# предки человека
# раскопки
Морские окаменелости, обнаруженные в испанской пещере: (А) Pholadomya; (B) Granocardium productum; (C) Pleurotomaria; (D) Tetragramma / © Quaternary, 2024

До 2019 года считалось, что неандертальцы и предки современных людей разделились примерно 500-600 тысяч лет назад. Однако анализ останков предшественников неандертальцев, обнаруженных в Пещере костей (Sima de los Huesos) на севере Испании, показал, что разделение произошло около 800 тысяч лет назад. 

Теперь еще в одной испанской пещере под названием Прадо Варгас (Prado Vargas) обнаружили коллекцию морских окаменелостей, собранную неандертальцами около 50 тысяч лет назад. Это, по мнению авторов нового исследования, опубликованного в журнале Quaternary, указывает на наличие у неандертальцев абстрактного мышления и может привести к пересмотру их когнитивных способностей. 

Найденные во время раскопок 15 экземпляров морских окаменелостей верхнего мела (его нижняя граница датируется 100,5 миллиона лет назад, а верхняя — 66 миллионов лет назад) включают представители семейств Gryphaeidae, Pectinidae, Cardiidae, Pholadomyidae, Pleurotomariidae, Tylostomatidae и Diplopodiidae. Все эти окаменелости, за исключением одной, которую, вероятно, применяли как рубило или ударник (о чем свидетельствует наличие характерных отметин), не использовались в качестве инструментов или украшений. 

Такое количество артефактов в пещере неандертальцев обнаружили впервые. Ранее подобные находки были единичными. Исследовательская группа из Бургосского университета (Испания) отметила, что коллекционирование предметов без какой-либо утилитарной ценности указывает на способность придавать им особое символическое и (или) эстетическое значение.

«Неандертальцы могли собирать эти окаменелости из-за их необычной формы или редкости, что свидетельствует о наличии у них сложных когнитивных процессов», — заключили авторы научной работы.  

Геолого-географическое положение участка Прадо Варгас / © Quaternary, 2024 

Среди причин, по которым эти древние жители планеты могли собирать окаменелости, команда выделила эстетический интерес (форма и внешний вид окаменелостей) символическое или ритуальное значение (например, для укрепления социальных связей) и детскую активность (в пещере нашли останки детей, которые могли играть и учиться с ними). 

Открытие дополняет растущее число доказательств более сложного поведения и мышления неандертальцев. Ранее Naked Science рассказывал о том, что они заботились о больных и пожилых, создавали произведения искусства, применяли пенциллин и салициловую кислоту для лечения и обезболивания, а также варили каши из дикого ячменя.

«Неандертальцы могли обладать способностями к абстрактному мышлению, подобными современному человеку. Полученные результаты открывают новые перспективы для понимания их культуры и социальной организации», — подытожили исследователи.

Таким образом, эта археологическая находка может свидетельствовать о том, что неандертальцы были первыми коллекционерами в истории человечества и проявляли интерес к окружающему миру не только с утилитарной, но и с эстетической и символической точек зрения. 

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Археология
# абстрактное мышление
# коллекционеры
# неандертальцы
# окаменелости
# предки человека
# раскопки
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