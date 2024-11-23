Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Неандертальцы оказались самыми первыми коллекционерами в истории человечества
Примерно 40-50 тысяч лет назад Европу помимо человека разумного населяли неандертальцы. Следы их существования, однако, постепенно исчезают, по разным оценкам, в период от 40 тысяч (уверенные) до 28 тысяч (спорные) лет назад, что свидетельствует об их вымирании. Неандертальцев долго считали не особо сообразительными, однако результаты нового исследования предполагают, что эти древние жители Земли коллекционировали предметы и обладали абстрактным мышлением.
До 2019 года считалось, что неандертальцы и предки современных людей разделились примерно 500-600 тысяч лет назад. Однако анализ останков предшественников неандертальцев, обнаруженных в Пещере костей (Sima de los Huesos) на севере Испании, показал, что разделение произошло около 800 тысяч лет назад.
Теперь еще в одной испанской пещере под названием Прадо Варгас (Prado Vargas) обнаружили коллекцию морских окаменелостей, собранную неандертальцами около 50 тысяч лет назад. Это, по мнению авторов нового исследования, опубликованного в журнале Quaternary, указывает на наличие у неандертальцев абстрактного мышления и может привести к пересмотру их когнитивных способностей.
Найденные во время раскопок 15 экземпляров морских окаменелостей верхнего мела (его нижняя граница датируется 100,5 миллиона лет назад, а верхняя — 66 миллионов лет назад) включают представители семейств Gryphaeidae, Pectinidae, Cardiidae, Pholadomyidae, Pleurotomariidae, Tylostomatidae и Diplopodiidae. Все эти окаменелости, за исключением одной, которую, вероятно, применяли как рубило или ударник (о чем свидетельствует наличие характерных отметин), не использовались в качестве инструментов или украшений.
Такое количество артефактов в пещере неандертальцев обнаружили впервые. Ранее подобные находки были единичными. Исследовательская группа из Бургосского университета (Испания) отметила, что коллекционирование предметов без какой-либо утилитарной ценности указывает на способность придавать им особое символическое и (или) эстетическое значение.
«Неандертальцы могли собирать эти окаменелости из-за их необычной формы или редкости, что свидетельствует о наличии у них сложных когнитивных процессов», — заключили авторы научной работы.
Среди причин, по которым эти древние жители планеты могли собирать окаменелости, команда выделила эстетический интерес (форма и внешний вид окаменелостей) символическое или ритуальное значение (например, для укрепления социальных связей) и детскую активность (в пещере нашли останки детей, которые могли играть и учиться с ними).
Открытие дополняет растущее число доказательств более сложного поведения и мышления неандертальцев. Ранее Naked Science рассказывал о том, что они заботились о больных и пожилых, создавали произведения искусства, применяли пенциллин и салициловую кислоту для лечения и обезболивания, а также варили каши из дикого ячменя.
«Неандертальцы могли обладать способностями к абстрактному мышлению, подобными современному человеку. Полученные результаты открывают новые перспективы для понимания их культуры и социальной организации», — подытожили исследователи.
Таким образом, эта археологическая находка может свидетельствовать о том, что неандертальцы были первыми коллекционерами в истории человечества и проявляли интерес к окружающему миру не только с утилитарной, но и с эстетической и символической точек зрения.
Гамма-всплески, марсианский лед и космическая пассионарность: как Россия исследует Вселенную. Интервью с Игорем Митрофановым
Зачем нужно изучать ядра планет? Как зарождалась эта наука и почему она важна? Что такое гамма-всплески и зачем нам знать, откуда они идут? Остается ли Россия великой космической державой и зачем вообще это всё надо? Об этом рассказывает Игорь Георгиевич Митрофанов, руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук, академик Международной академии астронавтики.
SpaceX не смогла поймать первую ступень Starship, а первой полезной нагрузкой системы стал плюшевый банан
Несмотря на отмену попытки «экономичной» ловли первой ступени, шестой испытательный полет Starship был успешным. Корабль — вторая ступень системы впервые продемонстрировала возможность маневра на орбите. Первая ступень после приводнения неожиданно для всех смогла пережить два взрыва, не утратив плавучесть. Среди наблюдавших за испытанием был Дональд Трамп.
Китайские исследователи удерживали изотоп иттербия-173 в состоянии «кота Шредингера» более 20 минут. Эта работа приблизила точность измерений фазового сдвига квантовой системы к теоретически возможному пределу.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Американские ученые проанализировали данные о поедании фекалий животными, чтобы выяснить, какие причины стоят за этим поведением и какие закономерности можно проследить. В результате они разделили всю выборку более чем из 150 видов на семь категорий по тому, что заставляет зверей питаться таким сомнительным продуктом.
Работать под началом шефа-абьюзера тяжело, но свежее исследование показало, что бывают варианты похуже. Ученые выяснили, что еще негативнее на моральный дух и производительность труда сотрудников влияет, когда во главе команды стоит самодур, у которого вспышки агрессии непредсказуемо сменяются этичным поведением.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Органические молекулы с пи-связью образуют очень устойчивые геометрии, которые не любят нарушаться. В 1924 году немецкий химик Юлиус Бредт сформулировал соответствующий запрет, вошедший в учебники химии. Тем не менее это в некоторых случаях возможно. В новой работе американские исследователи представили несколько «антибредтовских» соединений из класса олефинов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
О пыльце в ноздрях помпейцев, в московском воздухе и в криминалистике — разговор за жизнь с палинологом Еленой Северовой
Билл Гейтс хочет осыпать Землю мелом, чтобы спасти человечество. Сколько людей умрет в результате?
Инопланетяне: добрые, злые, равнодушные?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии