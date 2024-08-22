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3 минуты назад
Полина Меньшова
4

Брак улучшил здоровье мужчин, но не женщин

5.2

Согласно предыдущим исследованиям, брак положительно воздействует на здоровье как мужчин, так и женщин. Однако работа ученых из Канады выявила другую закономерность. По их данным, семейная жизнь по-разному влияет на супругов разного пола. У незамужних женщин и разведенных или вдов качество жизни также неодинаково.

Медицина
# брак
# мужчины и женщины
# семейная жизнь
# семья
# старение
Кадр из сериала «Воронины»
Кадр из сериала «Воронины» / © Леан-М

Социальные связи влияют как на психическое, так и на физическое здоровье. Одно из недавних исследований подтвердило, что вред от одиночества сильнее, чем от ожирения или алкоголизма. При этом на людей разного пола один и тот же тип социального взаимодействия может влиять по-разному. Например, родительство негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе отцов, а на организм матери воздействует по-другому.

Специалисты из канадского Университета Торонто изучили, как брак связан с вероятностью, что человек будет стареть «оптимально», то есть без серьезных физических, когнитивных, психических или эмоциональных состояний, которые препятствуют повседневной деятельности, а также с высоким уровнем счастья. Соответствующую научную статью опубликовал журнал International Social Work.

В исследовании участвовал 7641 житель Канады в возрасте от 45 до 85 лет. В выборке были и мужчины, и женщины. Респонденты сообщили данные о своем состоянии здоровья, качестве жизни, семейном положении, опыте брака, развода, смерти избранника. Оказалось, женатые мужчины (вне зависимости от того, до или во время исследования они вступили в брак) с большей вероятностью стареют комфортно, чем их сверстники, которые никогда женаты не были.

«Возможно, состоящие в браке люди поощряют друг друга к принятию или поддержанию позитивного поведения в отношении здоровья, такого как отказ от курения или регулярные физические упражнения», — допустили ученые.

Замужние женщины по состоянию здоровья и качеству жизни отличались от незамужних несущественно. Зато те, кто никогда не был замужем, имели в два раза больше шансов на «оптимальное» старение, чем респондентки, которые овдовели или развелись во время исследования.

Положительно повлияли на состояние здоровья по мере старения такие факторы, как регулярное общение с родственниками, друзьями и соседями, здоровое питание, отсутствие вредных привычек. Даже у тех, кто раньше курил и бросил, риск тяжелой старости был выше, чем у людей, которые продолжали это делать в период исследования.

По словам исследователей, результаты их работы подчеркивают, насколько важно осознавать влияние половых различий на процесс старения. Это поможет разработать эффективные программы поддержки для пожилых людей, которые никогда не были женаты, развелись или овдовели.

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Медицина
# брак
# мужчины и женщины
# семейная жизнь
# семья
# старение
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Женя Лоза
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