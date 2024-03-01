Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
«Дети пандемии» получили более здоровый микробиом
Ученые из Ирландии пришли к выводу, что кишечный микробиом детей, родившихся во время пандемии коронавируса, довольно сильно отличается от такового у младенцев, появившихся на свет до него. В организме таких младенцев оказалось больше полезных бактерий и меньше — вредных. Кроме того, «дети пандемии» оказались менее склонными к аллергии, чем все остальные малыши.
В организме каждого человека, как известно, обитает огромное количество разнообразных микробных сообществ, которые играют важную роль в регуляции его метаболизма и иммунитета в целом. Известно, что на формирование кишечной микробиоты в раннем детстве влияют среда обитания, социальные контакты и эпидемиологические факторы.
Новорожденные дети приобретают микробиом от своей матери, а позже, в течение первых шести месяцев жизни, — из окружающей среды или от других близких людей, которые контактируют с ними. Ученые из Университетского колледжа Корка (Ирландия) решили проверить, насколько отличается кишечный микробиом у детей, рожденных во время пандемии и до нее. Свои выводы команда представила в журнале Allergy.
Исследование проводилось в два этапа. На первом ученые проанализировали образцы кала 351 младенца в возрасте шести месяцев, а затем сделали это через год уже у 343 тех же детей. Кроме того, исследователи протестировали детей на атопический дерматит и пищевую аллергию.
Выяснилось, что в микробиоме детей, рожденных в период пандемии, было больше бифидобактерий и меньше таксонов Clostridia, вырабатывающих токсины, по сравнению с младенцами, рожденными до карантина. Таким образом, в микробиоме первых оказалось больше полезных микробов, чем в кишечнике вторых. Вероятно, это же обстоятельство повлияло на то, что такие дети были меньше склонны к аллергии, чем малыши, рожденные до пандемии.
По мнению ученых, это связано с условиями карантина, в которых оказалось население планеты во время пандемии коронавируса. Дети в этот период меньше контактировали с посторонними людьми, а значит, меньше болели и, соответственно, им реже назначали антибиотики. Кроме того, карантин мог оказать влияние на продолжительность полезного для детей периода грудного вскармливания.
Оказалось, что только 17 процентов младенцев, принявших участие в исследовании, нуждались в антибиотиках к годовалому возрасту, что коррелировало с более высоким уровнем у них полезных микробов, таких как бифидобактерии.
«Это исследование предполагает новый взгляд на влияние социальной изоляции в раннем возрасте на кишечный микробиом. Примечательно, что более низкий уровень аллергии среди новорожденных во время карантина может свидетельствовать о влиянии образа жизни и факторов окружающей среды, таких как частое применение антибиотиков, на рост аллергических заболеваний», — рассказал врач-педиатр, один из соавторов исследования профессор Джонатан Хурихейн.
Ученые планируют повторить свои исследования, когда детям исполнится пять лет, чтобы проверить, есть ли долгосрочные последствия изменений в их микробиоме.
Международная группа геологов выяснила, когда начал отступать антарктический ледник Туэйтса, который называют «ледником Судного дня».
Немецкие ученые изучили Danionella cerebrum — небольшой вид рыб длиной около 12 миллиметров. И выяснили, как эта крошка способна издавать звуки более 140 децибел.
Микро- и нанопластик находят повсюду: в почве, воде и воздухе. Ранее исследователи предложили немало оригинальных вариантов удаления этих вездесущих частиц, но недавно выяснилось, что одним эффективным методом очистки от них питьевой воды люди пользуются с древних времен.
Международная группа геологов выяснила, когда начал отступать антарктический ледник Туэйтса, который называют «ледником Судного дня».
Немецкие ученые изучили Danionella cerebrum — небольшой вид рыб длиной около 12 миллиметров. И выяснили, как эта крошка способна издавать звуки более 140 децибел.
В 2022 году зонд DART столкнулся с Диморфом, спутником астероида Дидим. Ученые хотели проверить, можно ли сбить с траектории небольшое, но потенциально опасное для нашей жизни космическое тело. Оказалось, DART не только изменил орбиту маленького объекта, но и полностью его «переворошил».
В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.
Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.
Ученые показали, что экстремальный подъем уровня Каспийского моря на десятки метров, произошедший 18-13 тысяч лет назад и получивший название «Великая Хвалынская трансгрессия», мог быть вызван, вопреки существующим гипотезам, не таянием ледника, а естественными изменениями палеоклимата. Оказалось, что из-за холодного климата того периода обширные территории, с которых собирали воду впадающие в Каспий реки, были покрыты многолетней мерзлотой. В результате массы дождевых и талых вод почти не впитывались в мерзлые грунты и стекали в море, испарение с поверхности которого было небольшим. Все эти факторы привели к повышению уровня Каспия и увеличению площади моря более чем вдвое по сравнению с современным. Полученные данные помогут уточнить представления о масштабе колебаний уровня Каспийского моря при изменении климата.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Как несимметричное порождает симметрию, или Почему все планеты вращаются в одной плоскости
Наука наших странностей
Матриархат жив!
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии