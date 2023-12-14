  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
17 минут назад
Дарья Губина
21

На Энцеладе обнаружили спирты и кислород

2.7

С помощью сложного статистического анализа и большой библиотеки масс-спектров ученые провели новый анализ данных, собранных зондом «Кассини» у Энцелада, спутника Сатурна. В подповерхностных выбросах удалось выделить следы ранее неподтвержденных органических молекул.

Астрономия
# «Кассини»
# подледный океан
# Сатурн
# Энцелад
Энцелад
Энцелад / © NASA

В 2005 году зонд «Кассини» сделал первые детальные снимки южного полюса Энцелада, спутника Сатурна. Ученые сразу же заметили над разломами ледяной поверхности большое облако водяного пара. В 2008 году, во время более близкого пролета, зонд собрал его образцы.

Анализ выбросов, вырывавшихся из-подо льда, показал, что в основном они состоят из водяного газа и ледяных крупиц. В дальнейшем, по результатам исследования образцов, собранных в 2011 и 2012 годах, удалось подтвердить наличие углекислого газа, метана, аммиака и молекулярного водорода.

Выделить менее концентрированные составляющие выбросов очень сложно. Слишком большое количество соединений в разных комбинациях может дать полученные следы. Более того, их могут давать фрагменты более тяжелых молекул.

Биофизик Джона Петер (Jonah Peter) из Гарвардского университета (США) и его коллеги подошли к проблеме с помощью статистических методов. Для этого они собрали большую библиотеку спектральных данных. Ученые использовали последние исследования возможностей INMS (инструмента «Кассини») и результаты лабораторных экспериментов по симуляции условий ледяных спутников.

В результате они смогли проверить десятки миллиардов потенциальных моделей выбросов Энцелада. Количество различных соединений в составе моделей достигало 15 штук. Сопоставление этих моделей с реальными данными позволило авторам исследования еще лучше «очистить» их от шумов. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

Соединения в выбросах Энцелада, обнаруженные в рамках нового исследования / © Jonah S. Peter et al, Nature Astronomy

Ученые смогли выделить следы наличия синильной кислоты, ацетилена и угарного газа, а также этана, спиртов (вероятно, метанола), молекулярного кислорода, аргона и фрагментов, которые могли образоваться от распада C2H6N2 или C3H6O. Все концентрации согласуются с теоретическими пределами содержания этих соединений в выбросах Энцелада.

Главное — удалось убедительно доказать существование азота в форме синильной кислоты. Полноценное моделирование позволило исключить другие версии наличия ассоциирующихся с ней показателей в результатах. При этом ее содержание совпадает с концентрацией соединения в «хвостах» комет.

Наконец, ученые подтвердили наличие молекулярного кислорода. Также они нашли свидетельства наличия спиртов и менее убедительные, но все же доказательства присутствия сероводорода и фосфина. Как отметили авторы, наличие серы и фосфора играет большую роль в астробиологических моделях (их связывают с потенциальной внеземной жизнью), поэтому эти следы нужно подтвердить дополнительными наблюдениями и экспериментами.

В общем, исследователи показали, что химический состав выбросов Энцелада указывает на наличие подледного океана, потенциально пригодного для жизни. Возможно, даже с гидротермальной активностью на дне, которая может поддерживать жизнь микробных колоний.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# «Кассини»
# подледный океан
# Сатурн
# Энцелад
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Фестиваль
15 Дек
Бесплатно
Международный фестиваль робототехники RoboScience Hackathon 2023
МФТИ
Москва
Лекция
16 Дек
Бесплатно
Влияние изменений климата на экосистемы России
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
16 Дек
600
Виктор Франкл: экзистенциальная психология, экзистенциальный вакуум и логотерапия
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
16 Дек
Бесплатно
Как искусственный интеллект борется с супер-бактериями?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
16 Дек
Бесплатно
Что нас ждет за орбитой Нептуна
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
16 Дек
Бесплатно
Эргономика современных самолетов. Как форма и цвет кнопки может привести к авиационному происшествию?
ВДНХ
Москва
Лекция
17 Дек
1000
Детство в палеолите
Medio Modo
Москва
Лекция
17 Дек
Бесплатно
Арабская каллиграфия – от истоков до наших дней
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
17 Дек
300
Парадоксы силы трения
Milmax Science
Казань

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 18:25
Игорь Байдов

Геомагнитные бури могут повлиять на безопасность движения поездов

По мнению авторов новой работы, геомагнитные бури способны привести к сбоям в работе железнодорожной сигнализации, а это может вызвать несчастные случаи на железнодорожных путях. Хотя такие события происходят редко, их не стоит недооценивать.

Астрономия
# активность Солнца
# геомагнитная буря
# солнечные вспышки
# Солнце
Вчера, 19:56
Юлия Трепалина

Экологи подсчитали, скольким видам угрожают кошки

Международная команда ученых из США, Франции, Новой Зеландии и Австралии проанализировала более 500 исследований, связанных с темой кошачьего рациона, чтобы обобщить данные и оценить влияние этих животных на различные экосистемы.

Биология
# биоразнообразие
# домашние животные
# инвазивные виды
# кошки
# хищники
Вчера, 16:40
Дарья Губина

Марсоход собрал «идеальные» образцы для поиска древней инопланетной жизни

Ученые представили результаты первичного анализа двух перспективных образцов марсианских пород. В их составе есть значительное количество кремнезема, фосфатов и карбонатов.

Астрономия
# Perseverance
# исследование Марса
# космос
# марс
9 декабря
Василий Парфенов

Впервые обнаружен детеныш тираннозавра с пищей в желудке

Канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря такому везению, ученые смогли наконец подтвердить давно существовавшую гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.

Палеонтология
# горгозавр
# Динозавры
# Канада
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
# тираннозавры
Позавчера, 19:39
Мария Азарова

Психологи определили семь главных «красных флагов», предупреждающих о насилии в паре

Канадские исследователи заявили, что им первым удалось выявить и обобщить признаки, по которым насилие можно предугадать проспективно — примерно за полгода до того, как оно случится.

Психология
# абьюз
# домашнее насилие
# красные флаги
# насилие
# отношения
Вчера, 18:25
Игорь Байдов

Геомагнитные бури могут повлиять на безопасность движения поездов

По мнению авторов новой работы, геомагнитные бури способны привести к сбоям в работе железнодорожной сигнализации, а это может вызвать несчастные случаи на железнодорожных путях. Хотя такие события происходят редко, их не стоит недооценивать.

Астрономия
# активность Солнца
# геомагнитная буря
# солнечные вспышки
# Солнце
15 ноября
Александр Березин

Замещение российского газа американским оказалось для Европы опаснее угля

Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.

Климат
# глобальное потепление
# Европа
# климат
# природный газ
# энергетика
1 декабря
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
22 ноября
Игорь Байдов

Химики разгадали 400-летнюю алхимическую загадку

Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.

Химия
# алхимия
# взрывчатые вещества
# Золото
# химические элементы
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Кошки манипулируют хозяевами в играх с принесением предметов

    15 минут назад

  2. На Энцеладе обнаружили спирты и кислород

    17 минут назад

  3. Ученые нашли идеальный материал для фотоники

    2 часа назад

  4. Дети чаще рождаются в тот же месяц, что и матери

    4 часа назад
Выбор редакции

Почему атомной энергетике всегда нужны новые материалы и как мы их создаем

8 декабря

Последние комментарии

Dmitry Kazlov
5 минут назад
людей теперь надо делать со стеклянной спинкой

Человеческие тела заблокировали передачу сигнала 6GЧеловеческие тела заблокировали передачу сигнала 6G

Василий Парфенов
10 минут назад
Показательно

Большой адронный коллайдер «подсказал», где искать частицы темной материиБольшой адронный коллайдер «подсказал», где искать частицы темной материи

Василий Парфенов
12 минут назад
Sam Dowson, тут можно долго дискутировать на тему определения "биологической ниши", на самом деле. В совсем широком смысле -- да, вы правы. Но уже чуть в

Впервые обнаружен детеныш тираннозавра с пищей в желудкеВпервые обнаружен детеныш тираннозавра с пищей в желудке

Максим Чистяков
22 минуты назад
Palytch, надо уже о гиперзвуке думать

Опубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолетаОпубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолета

Максим Чистяков
23 минуты назад
А как же Ту-144 тогда летал и это не был тупик

Опубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолетаОпубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолета

Алекс Ф
54 минуты назад
Игорь Коняшов, Ну конечно - негативное влияние человека на окружающую среду это тупая пропаганда. Это мы просто планету благоустраиваем. Самое

Американские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч совАмериканские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч сов

Александр Березин
1 час назад
Andrey Prosvirin, как человек, когда-то на "отлично" сдавший антропологию, могу вас заверить, что рост в большей выборке неполных скелетов надежнее всего

Разницу в росте мужчин и женщин неолита объяснили культурной традициейРазницу в росте мужчин и женщин неолита объяснили культурной традицией

Sam Dowson
2 часа назад
Иван Колупаев, крокодил-гавиал? Тогда действительно, зря. Получается, повысил его на пару ступеней эволюции выше, чем есть на самом деле...

Опубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолетаОпубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолета

Andrey Prosvirin
2 часа назад
Алиса Гаджиева, Не только значки, но и точки на диаграмме. Femora - это всего лишь бедренная кость, не весь рост. Вроде приличный журнал, не верится что

Разницу в росте мужчин и женщин неолита объяснили культурной традициейРазницу в росте мужчин и женщин неолита объяснили культурной традицией

Иван Колупаев
2 часа назад
Sam Dowson, вот это зря, если верить нашему бойкому другу он еще в 1991 г. удрал из части чтобы защищать Ельцина и Демократию. Ну или просто свалил в

Опубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолетаОпубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолета

Игорь Коняшов
3 часа назад
Алекс Ф, Столь экзотические утверждения надо бы как-то обосновать, с цифрами и фактами) А то это больше похоже на транслирование тупой пропаганды

Американские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч совАмериканские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч сов

Алиса Гаджиева
3 часа назад
Andrey Prosvirin, вот цитата из работы: "On average, male femora from the North are ~14% longer than female femora, and Mediterranean male femora are only 5% longer", и таких там много. То есть дело обстоит именно

Разницу в росте мужчин и женщин неолита объяснили культурной традициейРазницу в росте мужчин и женщин неолита объяснили культурной традицией

Вячеслав Тихонов
3 часа назад
Роман Цветков, Собаки лают - караван идёт

Опубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолетаОпубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолета

Алекс Ф
3 часа назад
Игорь Коняшов, С таким подходом у нас скоро останется только один вид - человек...

Американские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч совАмериканские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч сов

Arter Karakhanyan
4 часа назад
Ну вот и отлично, пока я создам из железных палок и скотча маленький друндулет в гараже для изучения Титана к тому моменту их термоядерный

Американская компания создаст термоядерный двигатель для космических аппаратовАмериканская компания создаст термоядерный двигатель для космических аппаратов

Алексей Кутерев
4 часа назад
Sam Dowson, а 8G прямо в мозг квантовой запутанностью.

Человеческие тела заблокировали передачу сигнала 6GЧеловеческие тела заблокировали передачу сигнала 6G

Sam Dowson
5 часов назад
Владимир Сипко, это заокеанское животное с 48 бабуиньими хромосомами. Жертва неудачного эксперимента с тамошними гоминидами. Чему бостонском в

Опубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолетаОпубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолета

Игорь Коняшов
5 часов назад
Максим Власенко, Зачем? Я же в отличие от тебя не несу такую чушь и дичь...)

Американские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч совАмериканские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч сов

Sam Dowson
5 часов назад
Hottabych, это пендосский копролит, вещает из США, радеет за англосаксов, ненавидит русских, хотя сам по гаплотипу принадлежит популяции буйных

Опубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолетаОпубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолета

Максим Власенко
6 часов назад
Игорь Коняшов, естественно))) и предлагаю тебе убить меня))) спасешь землю от одного придурка)))

Американские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч совАмериканские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч сов

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить