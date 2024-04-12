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Ученые выяснили причину специфического запаха кошачьих меток
Японским исследователям удалось опровергнуть распространенное мнение о том, что метки, которые по зову природы оставляют кошки (чаще всего интактные), содержат не только мочу, но и выделения из параанальных желез. Ученые уточнили причину резкого запаха меток, что в будущем поможет эффективнее бороться с ним в домах, где живет склонное к такому поведению животное.
Команда исследователей из Объединенной высшей школы сельскохозяйственных наук при Университете Ивате в Японии изучила такое распространенное и естественное поведение представителей семейства кошачьих, как оставление меток, и определила причину их резкого запаха. Статью об этом ученые опубликовали в журнале Journal of Chemical Ecology.
Кошки используют метки как средство социального общения, чтобы обозначить свою территорию и держать сородичей на расстоянии, либо, наоборот, привлечь полового партнера. Также это способ сигнализировать о стрессе, тревоге, проблемах со здоровьем. Чаще всего подобное поведение демонстрируют интактные, то есть некастрированные, самцы, хотя у самок и кастрированных особей оно тоже встречается.
Обычно питомцы оставляют метки на вертикальных поверхностях (но необязательно): перед «распылением» животное пятится задом к предмету или стене, подняв хвост вверх и выпрямив туловище. Зачастую это сопровождается подергиваниями. Жидкости выходит гораздо меньше, чем при испражнении в лотке, но она имеет специфический, резкий для человека запах.
Считалось, что зловоние вызвано присутствием в метках дополнительных химических веществ — к примеру, выделений из параанальных желез. Однако данных, подтверждающих такое предположение, было недостаточно, и японские исследователи решили восполнить пробел. Сначала они сравнили химические профили летучих органических веществ (ЛОС), выделяемых кошкой, во-первых, во время оставления меток, во-вторых, с мочой при испражнении, а также, в-третьих, содержащихся в моче, собранной с помощью мочеточниковых катетеров. Химический анализ показал высокое сходство между образцами. Сами кошки тоже воспринимали запах своих меток и «обычной» мочи как одинаковый, но различали его у сородичей.
Затем авторы исследования анализировали, почему метки имеют настолько резкий запах для человека. Понять механизм, лежащий в основе этого, помогло случайное наблюдение: образцы кошачьих меток «прилипали» к внутренней поверхности пластиковых шприцев, которыми ученые распределяли жидкость. Поскольку здоровые кошки с мочой выделяют значительное количество белка под названием Cauxin, который способствует выработке серосодержащих запахов, ученые допустили, что высокая концентрация кауксина снижает поверхностное натяжение жидкости и увеличивает выброс летучих органических веществ.
Это предположение удалось подтвердить в эксперименте с двумя растворами: один содержал кауксин, второй, контрольный, — альбумин, наиболее распространенный белок в крови млекопитающих, в том числе человека. Поверхностное натяжение уменьшалось с ростом концентрации кауксина.
Наконец, исследователи провели эксперимент в миниатюрных садах, имитирующих естественную среду. В первый помещали блок, опрысканный кошачьей мочой, а во втором биологическую жидкость просто выливали в песок и слегка закапывали. В итоге в воздухе помещения, где находился помеченный блок, обнаружили одоранты, ответственные за характерный кошачий запах.
«Разницу в запахах между двумя садами, несмотря на использование одного и того же образца мочи, можно объяснить тем, что большая часть ЛОС мочи задерживается в пористой структуре песчаной почвы. Этого не происходит с мочой, „прилипшей“ к предмету. Кроме того, распыленные капли легко высыхают на поверхности, что приводит к более быстрому выделению ЛОС из метки по сравнению с обычными испражнениями», — объяснил профессор Масао Миядзаки, возглавивший исследование.
Подытоживая, ученые подчеркнули, что кошачьи метки содержат исключительно мочу из мочевого пузыря — без каких-либо выделений, например из параанальных желез. Будучи разбрызгранной по вертикальным поверхностям, такая биологическая жидкость за счет белка кауксина эффективнее выделяет ЛОС из-за сильной адгезии («прилипание») и источает более резкий запах.
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