Новаторы из будущего — пионеры инновационных разработок

В фильмах о суперменах у каждого персонажа есть своя сверхспособность. Но в реальной жизни супергерои не носят плащи: они живут среди нас, создавая прорывные технологии, которые меняют этот мир, а в некоторых случаях спасают человеческую жизнь. Один из ярких примеров таких людей — победители конкурса «Новатор Москвы», чьи прогрессивные разработки помогают не только сохранить здоровье, но и вернуть человеку утраченные способности.

Качество здравоохранения во многом определяется интенсивностью внедрения инновационных решений. По данным исследования Агентства инноваций Москвы, медицина — одна из отраслей, выросшая по объемам венчурных инвестиций в 2023 году. При этом внимание инвесторов привлекают наукоемкие стартапы в области разработки медицинских устройств.

Создавать и развивать прогрессивные решения в столице, а также коммерциализировать результаты своей научной деятельности, в том числе в области медицины, российским ученым и изобретателям дает возможность конкурс «Новатор Москвы».

Спасительный браслет

Методы кардиохирургии постоянно совершенствуются, но даже после удачной операции пациент может столкнуться с тем, что часть его кровеносных сосудов выйдет из строя.

При проведении внутрисосудистой операции в лучевую артерию на запястье вставляют длинный катетер. После его извлечения артерию придавливают, чтобы избежать дальнейшего кровотечения. В результате каждая десятая артерия закрывается навсегда, и использовать ее при повторной операции уже нельзя. Если в будущем пациенту потребуется еще одно аналогичное вмешательство, то процедуру придется проводить через другую руку, а в дальнейшем и через артерию ноги, что, в свою очередь, повышает риски кровотечения и смерти.

Браслет Newman с двумя воздушными подушками, позволяющими пережать сразу две артерии / © Дмитрий Огнерубов

Эндоваскулярный хирург Дмитрий Огнерубов создал специальный браслет Newman. Ключевая особенность устройства в том, что оно останавливает кровотечение после каждого хирургического вмешательства и пережимает как лучевую, так и локтевую артерию.

Это нужно, чтобы усилить скорость кровотока в лучевой артерии, что помогает ей не закрываться. Сам браслет прозрачный, что позволяет контролировать кровотечение.

«Моя глобальная цель как врача и предпринимателя — помочь большему количеству людей, чем я могу прооперировать как хирург. Newman даст мне возможность помочь десяткам и даже сотням тысяч пациентов», — рассказал Дмитрий.

Участие в «Новаторе Москвы» помогло ему выйти на первые продажи браслета и отправить продукцию на апробацию в медицинские учреждения. Также было проведено пилотное тестирование 300 браслетов Newman в Городской клинической больнице № 1 имени Н. И. Пирогова. Сейчас Дмитрий с командой ведет разработку по назальным фильтрам для фильтрации воздуха у пациентов с аллергиями и тех, кто боится заразиться вирусом.

Новое видение реальности

Зрение играет ключевую роль в восприятии информации. Благодаря ему мы получаем примерно 80% сведений об окружающем мире. Нарушение визуального восприятия влечет за собой целый ряд негативных последствий для всех аспектов жизни человека.

Команда ученых и разработчиков во главе с Денисом Кулешовым создала первый в России нейроимплант для восстановления зрения ELVIS V. Нейроимплант стимулирует зрительную кору незрячего, благодаря чему у него появляется электронное зрение.

Внешние (видимые) компоненты ELVIS V / © Денис Кулешов

Устройство состоит из трех частей: на голове пациент носит обруч с камерами, на поясе — специальный микрокомпьютер, а самая сложная часть — это микрочип, имплантируемый в мозг человека. Камеры выполняют функцию глаз, захватывая изображение, а микрокомпьютер анализирует картинку с камеры с помощью нейросетей и подсказывает пользователю, что перед ним находится.

Микрочип принимает информацию от внешних устройств и стимулирует зрительную область коры головного мозга слабыми токами, благодаря этому пользователь видит яркие вспышки света, которые формируют зрительные образы. Таким образом, человек, потерявший зрение, вновь может видеть.

«Наша главная цель — чтобы в России незрячим пациентам нейроимплант ELVIS V был доступен как можно скорее», — отметил Денис Кулешов.

По итогам участия в конкурсе команда завершает разработку всей системы. Сейчас проект проходит доклинические исследования, разработчики тестируют имплант на животных и предполагают завершить основную часть эксперимента в этом году. К концу 2025-го Денис и команда планируют получить разрешение на начало клинических испытаний с участием незрячих добровольцев.

Если у вас, как и у наших героев, есть инновационные разработки или прорывные идеи, способные принести пользу людям, не теряйте времени и подайте заявку на участие в конкурсе «Новатор Москвы» до 1 мая. Возможно, именно ваша идея станет реальностью.

Реклама. Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

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