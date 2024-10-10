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Ареалы лесных растений в Европе сдвигается к западу из-за загрязнения азотом
О том, что теплолюбивые виды мигрируют в полярные регионы, известно давно. Ученые связывают это с изменением климата. Тренд, однако, может нарушаться самым неожиданным образом под влиянием других, отличных от климатических, факторов. В этом убедились исследователи при анализе ареалов сотен лесных растительных видов в Европе.
По последним данным, сухопутные виды перемещаются к высоким широтам со скоростью 1,11 километров в год. Однако из-за различий в методологии подсчета ученые сомневаются в точности этой оценки.
Что же касается перераспределения видов в зональном направлении или даже обратном (с севера на юг), то решить эту задачу, используя привычный, климатический, подход, невозможно. Другие значимые маркеры экологических изменений, такие как атмосферные осаждения азота и серы, нарушения лесной среды, слабо связаны с географией изменения климата, но могут влиять на расселение и исчезновение видов.
Насколько это влияние сильно, неизвестно. В работе, вышедшей в Science, большой международный коллектив ученых во главе с Питером Санчуком из Гентского университета (Бельгия) проанализировал данные, собранные в Европе на 2954 лесных участках, которые периодически мониторили между 1933 и 1994 годами. Для сравнения взяли информацию повторных обследований, проведенных между 1987 и 2017 годами. В результате установили темп и направление сдвига 266 лесных растительных видов.
Оказалось, что растения нижнего яруса умеренных лесов постепенно колонизируют западные области. Процесс этот идет десятки лет со средней скоростью 3,56 километра в год. В западном направлении мигрируют 39 процентов видов, тогда как к северу — только 15 процентов.
По мнению авторов, основная причина — в разной скорости осаждения азота из атмосферы. Западные области Европы загрязнены азотом в большей степени. Туда и перемещаются толерантные к нему растения из Восточной Европы, замещая специализированные виды. Свой вклад в этот процесс вносит и нарушение лесного покрова.
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