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Древнейший в мире мегараптор обитал в полярном регионе Гондваны
О динозаврах, населявших Гондвану в меловом периоде, нам известно из раскопок в Южной Америке, Африке и даже Антарктиде. А вот Австралия, также входившая в состав суперконтинента, остается белым пятном. Неудивительно, что каждая новая находка оттуда несет в себе удивительные открытия. Так случилось с пятью тероподами, описанными в работе австралийских палеонтологов
Штат Виктория на юге Австралии наиболее богат ископаемыми остатками ящеротазовых динозавров мелового периода, особенно его южная оконечность. В основном там находили небольших особей, многие из которых не идентифицированы и не описаны. Тем значительнее открытие, которое сделали ученые из Исследовательского института Музея Виктории и Университета Монаша в Австралии. Они обнаружили первого на континенте представителя кархародонтозавров и древнейшего в мире мегараптора. Статья об этом опубликована в издании Journal of Vertebrate Paleontology.
Австралийские находки представлены костями из геологических формаций разного возраста — 121-118 и 113-108 миллионов лет. Две большие берцовые кости принадлежали кархародонтозавридам, два хвостовых позвонка и большая берцовая кость — мегарапторам. Еще одну большую берцовую кость описали как дромеозавра (крылатого динозавра) из клады унинагалий.
Кархародонтозавры — крупные двуногие хищники, занимавшие вершину пищевой цепи одновременно с тираннозаврами. В Южной Америке они достигали 13-метровых размеров, а в Австралии их нашли впервые. Это подтвердило гипотезу о сухопутном мосте, который связывал обе суши через Антарктиду в раннем меловом периоде.
Находка кархародонтозавров показала, что они не только могли обитать в климате высоких широт и путешествовать между разными частями Гондваны, но продержались там минимум 10 миллионов лет. Оба описанных существа небольшие — от двух до четырех метров. Исследователи не исключили, что это могли быть совсем молодые особи. Наиболее похожий на них анатомически хищный динозавр — Siamraptor из Таиланда (входивший в суперконтинет Лавразия). Ученым еще предстоит найти этому объяснение.
До открытия кархародонтозавров высшими наземными хищниками в Австралии считали мегарапторов. Были ли они конкурентами? Вопрос открытый. Обнаруженные мегарапторы гораздо крупнее — более шести метров, что уже необычно для полярной Австралии. Один из них (образец NMV P257415) на 5% превышает Australovenator, считавшийся ранее самым крупным меловым хищным динозавром. Есть и другие находки потенциально более крупных особей, но из-за невозможности сравнить их между собой авторы уверены, что описанный ими мегараптор — самый крупный среди известных теропод Австралии. К тому же самый ранний из известных в мире.
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