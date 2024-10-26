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Австралийские мыши предпочли нектар сыру: ученые обнаружили грызунов, опыляющих цветы
Долгое время считалось, что кустарники и деревья с яркими соцветиями, такие как банксии, опыляют преимущественно птицы и сумчатые, получая в награду большое количество нектара. Однако исследовательская группа из Университета Ла Троба (Австралия) выяснила, что существенную роль в опылении некоторых видов этих растений играет местная пепельная мышь (Pseudomys albocinereus). Эти зверьки, относящиеся к крайне немногочисленным видам плацентарных (а не сумчатых) млекопитающих, колонизировавших Австралию еще до человека, как оказалось, не прочь полакомиться нектаром.
Хотя значительная часть Австралии — это засушливые или полузасушливые регионы, юго-запад страны отличается средиземноморским климатом и богатым биоразнообразием: здесь произрастают как древовидные, так и кустарниковые банксии. Однако несколько видов этих растений, с цветами, расположенными очень близко к земле или прямо над ней, можно найти в вересковых пустошах Западной Австралии.
В исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Botanical Journal of the Linnean Society, представлены четыре вида банксий: Banksia shuttleworthiana и Banksia subulata, обладающие сильным мускусным ароматом и цветами, расположенными близко к земле (что, по-видимому, свидетельствует об их адаптации к опылению животными, ориентирующимися на запах при поиске пищи) и Banksia sessilis и Banksia splendida, с яркими цветами без запаха.
Обнаружить неожиданного любителя нектара — местную пепельную мышь — команда смогла наблюдая за посещаемостью цветков различными опылителями с помощью камер с датчиками движения. Эксперимент проходил на песчаной равнине Лесуэр рядом с заливом Джурьен в Западной Австралии — где представлены разнообразные виды банксий.
Результаты показали, что банксии с ароматными и расположенными близко к земле цветами, привлекали больше млекопитающих, включая поссума-медоеда (Tarsipes rostratus), пепельную мышь и домовую мышь (Mus musculus). Участие последней в опылении Banksia subulata было неожиданным, но значимым, поскольку указывает на возможную роль в этом процессе как местных, так и инвазивных видов грызунов. При этом яркие цветы двух других видов растений без запаха чаще посещали медососовые птицы (Meliphagidae), известные своими опылительными способностями.
Само по себе опыление грызунами — не новость. Дело в том, что пыльца и нектар большинства цветковых растений привлекают разных животных, включая млекопитающих, рукокрылых и мелких рептилий. Однако тот факт, что основными опылителями Banksia subulata стали пепельные мыши, лакающие нектар из цветков (а не сумчатые, как предполагали исследователи), выявлен впервые.
Таким образом, команда получила первые убедительные доказательства первичного опыления грызунами в Австралии. Результаты исследования также показали, что традиционное разделение опылителей на группы по типу растений может быть слишком упрощенным и его следует пересмотреть. Вероятно, важную роль в опылении растений (в зависимости от вида) играют и птицы и млекопитающие, включая грызунов.
«Хотя многие банксии эволюционировали, чтобы опираться на таких опылителей, как птицы и млекопитающие, могут существовать и другие неожиданные стратегии опыления, которые еще предстоит открыть», — заключили авторы научной работы.
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