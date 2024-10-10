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Ученые заподозрили наличие маленьких черных дыр внутри астероидов, Луны и даже на Земле
Неуловимые гипотетические, но вполне возможные объекты могли бы ответить на многие вопросы современной астрофизики. У исследователей появилась новая идея о том, где и как их можно обнаружить.
Если построенный космологами сценарий событий после Большого взрыва верен, то множество черных дыр могло возникнуть до звезд и галактик: на самых ранних этапах своего расширения Вселенная еще была очень компактной, а только что возникшее в ней вещество — крайне плотным. Оно, по мнению многих астрофизиков, могло быстро образовать огромное количество небольших сверхплотных сгустков, которые просто схлопывались бы в крошечные черные дыры. Поэтому эти предполагаемые объекты называют первичными черными дырами.
Напомним, астрономы реально наблюдают в космосе черные дыры двух разновидностей: бывшие ядра звезд, взорвавшихся сверхновыми (черные дыры звездных масс), и результат слияния огромных масс материи в центрах галактик (сверхмассивные черные дыры). Существуют ли первичные черные дыры, остается загадкой. Они могли бы объяснить многие, пока непонятые особенности Вселенной. К примеру, ряд астрофизиков подозревают, что эти первичные черные дыры и есть та самая таинственная темная материя, которая проявляет себя только своей мощнейшей гравитацией и составляет примерно 22% массы-энергии Вселенной.
Есть подозрение, что многие первичные черные дыры могут иметь массу астероида и сохраняться до сегодняшнего дня. Высказывались версии, что они скрываются внутри звезд. Недавно международная команда исследователей решила расширить список возможных мест их обнаружения. В статье, выложенной на сервере препринтов arxiv.org, астрофизики из Китая и США предположили, что небольшие черные дыры могут оказаться внутри планет и даже астероидов. Предложены даже способы распознать их наличие в небесных телах.
Как объяснили ученые, маленькая черная дыра могла бы образовать полость внутри каменистой планеты, естественного спутника или астероида. А поскольку астероиды часто сталкиваются друг с другом и разрушаются, есть шанс однажды найти обломок астероида с пустым пространством внутри. Другой вариант — пролет этой крошечной черной дыры сквозь небесное тело. Тогда оно оставит в нем прямой тоннель.
Наконец, не исключено существование микроскопических черных дыр, в том числе на Земле. Ученые считают, что они могли бы беспрепятственно пролетать сквозь любое твердое вещество и тоже оставлять в нем отверстия и тоннели. По мнению астрофизиков, в теории следы первичных черных дыр можно выявить в металлической пластине и даже в стеклах зданий.
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