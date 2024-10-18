В пыльном марсианском льду может происходить фотосинтез

То, что марсианские запасы и сухого, и водяного льда не ограничиваются полярными шапками, обнаружилось в том числе благодаря неожиданному открытию 2008 года: тогда космический аппарат «Феникс» своей роботизированной рукой прорыл небольшую траншею, а точнее, лишь немного копнул марсианскую поверхность в Зеленой долине, это средние широты Северного полушария Марса.

На сделанном сразу после этого снимке из-под реголита на глубине пяти-шести сантиметров отчетливо видно что-то белое. А когда это что-то через несколько дней исчезло, стало совершенно ясно, что это была отнюдь не соль, а лед, который в разреженной атмосфере Красной планеты быстро сублимировал.

Впоследствии по данным спутниковых приборов удалось составить карту распределения водяного льда на Марсе. Оказалось, что на внушительной части поверхности планеты он прячется на глубинах 10-20 сантиметров, то есть добраться до него можно без экскаватора.

Лед, обнаруженный под марсианским грунтом космическим аппаратом Феникс в 2008 году / © NASA/JPL-Caltech/University of Arizona/Texas A and M University

Но еще интереснее стало после подробного рассмотрения снимков некоторых марсианских оврагов. К примеру, в Дао Валлис — извилистом опустевшем русле древней реки. Планетологи подозревают, что виднеющиеся в нем белые разводы — это лед, который даже не надо раскапывать. По мнению ученых, он образовался из снега, который выпадал за последние миллионы лет во время марсианских ледниковых периодов, накапливался, уплотнялся, твердел и покрывался слоями марсианской пыли.

И как раз насчет этого пылевого одеяла исследователи высказали интересную мысль: оно по большей части непроницаемо и при этом достаточно темное, а значит, вбирает довольно много солнечной энергии. Это наводит ученых на подозрение, что где-то под этим покровом накопившийся лед может местами оттаивать, и притом он не будет сублимировать, поскольку закрыт от атмосферы, и лежащие над ним слои создают давление, которое в теории позволяет воде находиться в жидком состоянии.

А там, где удары астероидов или ветер на крутых склонах холмов обнажают лед, сквозь него может проникать столько солнечного света, сколько вполне достаточно для фотосинтеза, то есть для существования микроскопической жизни в этих гипотетических резервуарах талой воды. Смелой гипотезой поделилась в Nature команда американских ученых во главе с Адитьей Хуллер из Калифорнийского технологического института.

В NASA отмечают, что такие подледные водоемы на Земле изобилуют микробами, водорослями и грибами, и все они благополучно фотосинтезируют, поэтому обследование марсианских льдов на предмет возможных мест оттаивания — одна из самых интересных задач в поиске внеземной жизни.

В любом случае, по всей видимости, жизнь на Марсе стоит искать именно где-то под поверхностью, потому что у планеты крайне слабое магнитное поле и, как уже упоминалось, разреженная атмосфера, так что открытая поверхность очень мало защищена от солнечной и галактической радиации.

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