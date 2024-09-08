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1 час назад
Любовь Соковикова
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136

Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил следы серы в атмосфере близлежащей суперземли

4.9

С помощью инфракрасного космического телескопа «Джеймс Уэбб» астрономы обнаружили у суперземли L98-59d признаки вторичной атмосферы со следами серы. Экзопланета обращается вокруг ближайшего к Солнцу красного карлика и, по мнению исследователей, обладает сильной вулканической активностью.

Астрономия
# астробиология
# вулканическая активность
# Джеймс Уэбб
# экзопланеты
Cравнение системы экзопланет L98-59 с частью внутренней Солнечной системы (Меркурием, Венерой и Землей), подчеркивающее сходство между ними / ©ESO / L. Calçada / M. Kornmesser

Экзопланета L98-59d — одна из самых интересных планет, обнаруженных в звездной системе L98-59. Она расположена на расстоянии примерно 35 световых лет от Земли, в созвездии Летучая Рыба, а ее открытие стало возможным в рамках миссии TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Астрономы классифицируют L98-59d как суперземлю, так как ее размер и масса больше, чем у Земли, но меньше, чем у Нептуна. 

Известно, что вокруг яркого карлика класса М — звезды L98-59 — вращаются как минимум четыре планеты, однако внимание астрономов из Научного института космических телескопов (STScI) в Балтиморе привлекла именно суперземля. Результаты наблюдений, полученных с помощью инструментов NIRSpec и NIRISS «Джеймса Уэбба» во время транзита планеты по диску звезды 25 июня 2023 года, позволили предположить, что атмосфера планеты богата серой. Исследование принято к публикации в журнале Earth and Planetary Astrophysics.  

L 98-59d обращается вокруг родной звезды, к которой располагается очень близко, на расстоянии около 0,05 астрономической единицы (примерно 5% расстояния от Земли до Солнца) с периодом в 7,5 дня. Такая близость делает планету горячей: температура ее поверхности может достигать 143 °C. Учитывая, что об атмосфере L98-59d известно крайне мало, наблюдения проводили в рамках 1-го цикла программы «Джеймса Уэбба» Guaranteed Time Observations (GTO).

Результаты спектроскопических исследований показали, что атмосфера суперземли может быть богата такими серными соединениями, как H2S (сероводород) и SO2 (диоксид серы), а водород и гелий, по-видимому, фоновые газы. Это важное открытие, так как наличие серы может указывать на вулканическую активность на планете. Новые результаты также предполагают наличие вторичной атмосферы, которая могла образоваться в результате вулканизма или других геологических процессов​.

«Присутствие диоксида серы в атмосферах экзопланет, подобных L98-59d, свидетельствует о фотохимических процессах, а наша способность обнаруживать эти данные важна для проверки различных моделей формирования планет», — заключили астрономы. 

Таким образом, дальнейшие исследования атмосферы суперземли помогут ученым понять процессы, которые происходят на других землеподобных планетах, особенно тех, что существуют в экстремальных условиях.

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Астрономия
# астробиология
# вулканическая активность
# Джеймс Уэбб
# экзопланеты
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Комментарии

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1 Комментарий
Дождиков Антон
Дождиков Антон
8 минут назад
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Не планета а Аццкая Сотона какая-то . Если там найдут жизнь... (вероятнее всего не на углеродной основе), то что скажут теологи?
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Дождиков Антон
8 минут назад
Не планета а Аццкая Сотона какая-то . Если там найдут жизнь... (вероятнее всего не на углеродной основе), то что скажут теологи?

Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил следы серы в атмосфере близлежащей суперземлиТелескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил следы серы в атмосфере близлежащей суперземли

Hillel Brodsky
4 часа назад
"Были также обнаружены три фермента, способные расщеплять обычный пластик, загрязняющий океаны и полиэтилентерефталат (ПЭТ) " Т.е Вы хотите

Биологи обнаружили морских микробов, с помощью которых можно создать новые антибиотики и уничтожить пластик Биологи обнаружили морских микробов, с помощью которых можно создать новые антибиотики и уничтожить пластик 

vasya pupkin
10 часов назад
В оригинальной статье не ни слова о изобретении материала в двухмерном измерении. Открытие состоит в том что изобретён материал, в котором

Создано двухмерное сверхтвердое телоСоздано двухмерное сверхтвердое тело

Иван Колупаев
11 часов назад
Сергей, ну вот деталей и хотелось. Если осада была такой скоротечной (1-2 мес.) то вряд ли римское войско успело опухнуть от безделья да и моральный

Римляне взяли неприступную крепость с помощью стройбатаРимляне взяли неприступную крепость с помощью стройбата

Сергей Сфыеду
13 часов назад
Иван, как всегда, дьявол прячется в мелочах - а исследование и должно было выявить эти мелочи. Хотя, казалось бы, Иосиф Флавий подробно описал осаду,

Римляне взяли неприступную крепость с помощью стройбатаРимляне взяли неприступную крепость с помощью стройбата

Andrey Andrusskii
14 часов назад
А если отталкиваться от религии то был «Ноев потоп» и там уцелела только семья Ноя и еще один безбилетник) Так что тут расчеты тогда совсем не

Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?

Александр Березин
14 часов назад
Anton, до двух тысяч в один момент времени, если брать размножающихся особей.

Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?

Anton Khoryukov
18 часов назад
Насколько я знаю, в какое-то время из-за резкого похолодание вся людская популяция сокращалась чуть ли не до нескольких тысяч человек. Это тоже

Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?

Иван Колупаев
18 часов назад
Petr, сами посмотрите впрочем места посадок аполлонов сфотографированы много раз но это все равно не аргумент для сторонников лунного заговора.

Самые высококачественные фотографии ЛуныСамые высококачественные фотографии Луны

Petr Nesterov
19 часов назад
А случайно места посадки Аполлонов он не снял на фото

Самые высококачественные фотографии ЛуныСамые высококачественные фотографии Луны

Иван Колупаев
20 часов назад
пауки не высыпаются кошмар

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Иван Колупаев
20 часов назад
Pavel, продай почку. Там как раз и объявление есть

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